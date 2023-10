Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 1ère journée : Morzine-Avoriaz vs Neuilly/Marne 4 - 3 (1-1 2-1 1-1 ) Le 07/10/2023 Skoda Arena, Morzine [ Morzine-Avoriaz ] [ Neuilly/Marne ] Première journée et première victoire ! Pour cette première journée de championnat, les hommes d'Anthony Mortas ont offert au public Morzinois une belle victoire face à une belle équipe des Bisons Skoda Arena, Morzine, Hockey Hebdo Yoann Coppel le 08/10/2023 à 16:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



527 spectateurs Arbitres : M. Métais, assisté de Mme Torribio-Rousselin et M. Aumeras Buts :

Morzine-Avoriaz : ; 16:19 Blake Luscombe (ass Tomas Marcinek) ; 29:50 Mark Shroyer (ass Eliot Gouttry) ; 34:43 Jeoffrey Couvat (ass Matthew Myers) ; 44:34 Mark Shroyer

Neuilly/Marne : 11:01 Carson Briere ; 38:10 Tino Siren (ass Maxence Auvitu et Alexander Yakimenko) ; 46:36 Dominik Rudl (ass Carson Briere et Maxence Auvitu) Pénalités 10 minutes contre Morzine-Avoriaz 8 minutes contre Neuilly/Marne



Belle victoire du HCMA ce soir à la Skoda Arena !

Yoann Coppel Morzine célèbre

Les locaux nous ont proposé un jeu physique et collectif.

Yoann Coppel Neuilly propose une défense physique

Pendant toute la partie, les deux formations nous ont proposé un jeu rapide, intensif et physique.

Le match était très plaisant a suivre avec finalement assez peu d'arrets de jeu.

Yoann Coppel Darier bien en place pour son premier match de championnat

Face à une belle équipe de Neuilly qui aura tout fait pour revenir au score à l'image de la sortie du gardien en fin de match pour créer le sunombre, Les pingouins bien préparés, auront tenus bon et ont bien lancé leur nouvelle saison.

Yoann Coppel Neuilly n'a rien laché jusqu'au bout !

Prochain rendez-vous pour les hommes de Mortas le weekend prochain dans un derby contre Mont-Blanc dans un match important entre les deux formations de Haute-Savoie.







