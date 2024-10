Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 1ère journée : Morzine-Avoriaz vs Valenciennes 2 - 1 (1-0 0-1 1-0) Le 05/10/2024 Skoda Arena, Morzine [ Morzine-Avoriaz ] [ Valenciennes ] Premier succès pour les Pingouins Les Pingouins de Morzine ouvraient leur championnat 2024-2025 de Division 1 à la Skoda Arena face aux Diables Rouges de Valenciennes. Une rencontre déjà importante pour mettre le premier pied à l’étrier d’une de ces deux formations, elles qui s’embarqueront pour une saison régulière de 30 matchs en aller-retour avec une toute nouvelle formule revisitée à l’aube de cette campagne. Skoda Arena, Morzine, Hockey Hebdo Texte : A. Juillet | Photos : Y. Coppel le 06/10/2024 à 12:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



478 spectateurs Arbitres : MM. Icard et Baudry, assistés de Mme Torribio-Rousselin et de M. Donat-Magnin Buts :

Morzine-Avoriaz : 14.56 Blake Luscombe (ass Paul Cerda et Guilhem Perez) ; 50.28 Bastien Zago (ass Maxime Zyuzyakin et Blake Luscombe)

Valenciennes : ; 28.46 Kevin Altidor (ass Jesse Sutton et Thomas Vandeputte) Pénalités 10 minutes contre Morzine-Avoriaz 6 minutes contre Valenciennes



Morzine allume le starter



La partie démarrait avec Zurawski dans le filet morzinois. En face, les nordistes avaient titularisé Caubet. La partie démarrait sans round d’observation. Une première pénalité tombe pour les locaux lorsque Zago venait frapper un de ses opposants le long du banc valenciennois, déclenchant déjà la colère de Roth. Le morzinois récoltait deux minutes pour charge incorrecte, tout comme l’ex-défenseur des Drakkars de Caen qui était puni d’une dureté. L’on joue alors depuis moins d’une minute à la partie. Le jeu se poursuivait à 5 contre 5. Les visiteurs poussent et il s’en faut de peu que ces derniers ne prennent le lead après un peu plus de 3’. Le disque était amené par un tour de cage et se bloquait entre la lame et le poteau de Zurawski, sans dommage pour les Pingouins. Le cerbère s’interposait dans la minute suivante devant De Mali, plutôt bien en vue ce samedi, etv qui avait trouvé une trajectoire de tir. Les duels sont rugueux dans ce début d’opposition mais le rythme est agréable à suivre. Tavis Roch défendait de fort belle manière face à un Sutton qui se présentait en un contre un face à lui, avant que l’ukrainien Feliks Morozov n’allume deux mèches depuis l’enclave, stoppées par Caubet. A la mi-tiers, les joueurs de Guimard sont envoyés au cachot pour un retard de jeu, Altidor ayant propulsé le disque directement au-dessus des glaces protectrices. Zago en avait une bonne dans l’exercice, mais le #16 touchait le plastron du portier des Hauts-de-France. Yoann COPPEL Caubet et sa défensive solides dans cette partie Les visiteurs en avaient une autre avant le quart d’heure de jeu. Jaaskelainen d’un geste circulaire dans la zone de vérité obligeait l’ultime rempart à un arrêt réflexe sur sa ligne. Le score était toujours coincé sur la double bulle. L’on approche du dernier cinq de cet acte inaugural quand Vandeputte est envoyé à l’infamie pour deux minutes. Le PP local mettait un peu de temps à se mettre en place, mais sur le premier tir venu de la bleue et de la crosse de Cerda, Luscombe faisait dévier et glissait les Pingouins devant, 1-0 à 14’56 [5-4]. Les hommes de Mortas finissent bien la période et auraient même pu doubler la mise sur une action qui avait vu les 3 offensifs échanger le disque aux abords des buts. La dernière remise était un peu trop en arrière et le dernier geste péchait dans la zone de véritée. Valenciennes voyait les locaux pris à défaut. Zago y retournait pour la seconde fois et les Diables Rouges allaient démarrer le tiers médian en avantage numérique. Morzine mène d’une courte tête après vingt minutes.



Valenciennes de retour aux affaires



Morzine reprend donc ce deuxième acte à un homme de moins, mais ne sera pas inquiété outre-mesure sur la séquence. Les joueurs de la Skoda Arena reprennent même avec une attitude positive et du mouvement vers l’avant. Valenciennes n’est pas en reste et, à son tour, s’offre une occasion dangereuse. Danylenko était trouvé totalement seul, mais manquait de justesse dans la conclusion, avant que De Mali, encore lui, ne passe lui aussi proche de ramener les siens. L’ukrainien précedemment cité est à nouveau trouvé quelques minutes après sur une offensive côté gauche. Son tir manquait la cible. Les nordistes sont dans un temps fort en milieu de match et la récompense intervient quelques secondes plus tard. Altidor après un astucieux relai de Sutton profite de sa bonne position côté droit pour inscrire le premier but des siens, 1-1 à 28’46. Yoann COPPEL Porté par Altidor, les Diables Rouges sont de retour en 2ème L’on retrouve ce duo deux minutes plus tard avec un projet similaire. Cette fois, Zurawski intervenait promptement pour éviter la prise d’avantage d’une troupe visiteuse qui avait mis la main sur ce deuxième acte. L’on dépasse la mi-match et il faut aux locaux résister à un joueur de moins pour une obstruction de Mingasov. Des locaux qui s’indisciplinent et donneront même 38 secondes de double supériorité à leurs adversaires pour une punition reçue devant leur banc. L’opportunité la plus menaçante venait de la palette de Moran qui obligeait le portier du HCMA à un arrêt du bout du manche, avant que Jaaskelainen n’écrase son tir à gauche du but. Morzine plie mais ne rompt pas dans cette deuxième période. Le score est toujours d’un but partout alors que s'annonce la deuxième pause. Malgré une belle période nordiste, aucune des deux équipes n’a pris le pas sur son adversaire. Tout reste à faire ! Morzine 1 – 1 Valenciennes.



Zago pour le but vainqueur



La bataille se poursuit dans les minutes inaugurales de l’ultime vingt. Les deux formations se rendent coup pour coup et bien malin est celui qui pourra désigner le vainqueur à cet instant du match. Si le public attend des buts, les puristes pourront se réjouir de quelques très beaux gestes ce samedi. Si le jeu n’est pas parfaitement précis des deux côtés, quelques gestes sont à souligner. Sur un débordement par la droite de Joan Cerda, Blanchy déviait, du bout du patin, une passe de l’attaquant local à destination du second poteau et se voyait congratulé par l’ensemble de son banc pour ce très gros geste défensif. Les deux portiers se montraient également précieux pour maintenir l’écart à une unité partout. Caubet se mettait en évidence, tout comme son opposant suédois Simon Zurawski qui sauvait les siens. A l’aube du dernier dix de cette partie, Morzine récolte une très intéressante supériorité numérique. Victor Breton commettait une obstruction bien évitable sur Motreff le long du banc local. Occasion rêvée pour la troupe locale de prendre l’avantage. Sur un powerplay très bien construit, Luscombe servait Zyuzyakin, qui en très bon technicien, faisait parler sa vista et déposait une véritable offrande dans la palette de Zago qui l’avait placée en opposition pour doubler la mise, 2-1 à 50’28 [5-4]. Yoann COPPEL Zago, servi par Zyuzyakin libérait les siens en powerplay Valenciennes prend un coup sur le casque après cette réalisation. Malgré ce désavantage au score, Danylenko, plutôt en vue ce samedi tentait de sonner la révolte, alors qu’approchait le moneytime. Morzine est toujours devant, mais l’avantage est court. Buttin avait d’ailleurs failli jouer un bien mauvais tour à ses ex-coéquipiers à 4’45 du terme sur une reprise au second poteau, après un bon jeu des offensifs du Nord. Des valenciennois qui récupéreront le bénéfice d’une supérioté à 2’45 de la fin pour un retard de jeu signifié contre le gardien du HCMA qui avait désoclé sa cage à plusieurs reprises, trop au goût du quatuor arbitral. Les Diables Rouges sont en avantage numérique. A l’image de Perez qui s’était battu comme un beau diable pour sortir le disque de sa zone défensive, Morzine tentait de résister à un retour sur ce powerplay et le faisait dans une belle solidarité. Cet ultime effort scellant le succès de la troupe de Mortas.



Victoire des Pingouins de Morzine 2 buts à 1 au bout du suspens dans cette 1ère journée de Division 1 à la Skoda Arena. Un court succès qui suffira au bonheur des morzinois ce samedi, tant la partie a été indécise de bout en bout. Si les morzinois avaient pris le contrôle des opérations en première, les valenciennois de Julien Guimard ont parfaitement réagi dans le deuxième vingt avec de nombreuses occasions de buts. A égalité après quarante minutes de jeu, Morzine a poussé pour forcer la décision grâce à un but inscrit en unité spéciale par la recrue offensive française Bastien Zago. Pour leurs prochaines échéances, Morzine s'en ira défier Cholet à Glisséo en milieu de semaine prochaine, Valenciennes, de son côté, recevra Neuilly à Valigloo le mercredi 9 octobre. Yoann COPPEL Simon Zurawski élu MVP a tenu les siens







