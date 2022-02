Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 20ème journée : Cholet vs Nantes 3 - 4 (0-0 2-1 1-3) Le 12/02/2022 Cholet Glisséo [ Cholet ] [ Nantes ] Courte défaite de Cholet lors du derby qui l'opposait à Nantes Lors de la 20ème journée du championnat de France de hockey sur glace Division 1, dans le derby qui les opposait aux Corsaires de Nantes, les Dogs de Cholet se sont inclinés dans l’ultime minute de jeu sur le score de 3 à 4. Cholet Glisséo, Hockey Hebdo Luidivine Hervé Cabot le 18/02/2022 à 22:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



974 spectateurs Arbitres : Mme Picavet assistée de MM. Tronet et Simon Buts :

Cholet : 27.49 Joris Rama (ass Louis Seignez et Jeremiah Luedtke) ; 36.06 Bastien Lardière ; 47.32 Louis Seignez (ass Ville Vepsalainen)

Nantes : ; 28.43 Frédéric Bergeron (ass Mathieu Gagnon et Mathieu André) ; 48.32 Bryan Ten Braak (ass Frédéric Bergeron et Théo Lanvers) ; 55.35 Bryan Sautereau (ass Matthew Brenton) ; 59.04 Tim Crowder (ass Matthew Brenton et Mathieu Gagnon) Pénalités 6 minutes contre Cholet 4 minutes contre Nantes



Crédit photo Caro Thiebault



1ère période

Les Dogs arrivent sur la glace avec la ferme intention de remporter ce derby les opposant aux Corsaires de Nantes. Les Nantais, quant à eux, bénéficient d’un fort soutien de leurs supporters et ne comptent pas subir une nouvelle défaite face aux Choletais.

Les deux équipes tentent, par des offensives des deux côtés, d’ouvrir le score. A 6’40, Michaël Luba (#1) réalise un triple arrêt incroyable démontrant son instinct certain. Il stoppe le palet de sa crosse et sauve sa cage ouverte avec une vivacité remarquable.

Malgré une séquence propice pour les Dogs en fin de période, le score reste stérile.

Jeremiah Luedtke (#94) est sanctionné pour cinglage à 58 secondes de la fin de ce premier tiers. Malgré ce 4 contre 5, les deux équipes rentrent au vestiaire sur un 0 - 0.



Crédit photo Caro Thiebault



2ème période

Les Dogs reprennent la partie en infériorité numérique mais ne concèdent rien à leurs adversaires.

Bryan Ten Brakk (#77) est envoyé en prison pour accrocher à 22’36.

Alors qu’il est seul face à la cage de Michael Luba, l’ancien choletais Frédéric Bergeron (#91) envoie le palet sur la transversale.

Après un fort pressing choletais, Joris Rama (#65) réalise un superbe one timer sur une passe de Seignez (#96) et de Luedtke (#94) (27’49).



L’avantage des Dogs est de courte durée. A 28’43, Bergeron (#91) envoie le palet au fond de la cage de Luba (#1) concrétisant un 2 contre 1 en faveur des Corsaires (1 - 1).

L’ambiance sur la glace est électrique entre les joueurs. Les Nantais restent ancrés dans leur zone, ce qui met les Choletais en difficulté.

Martin Borovsly (#77) et Paul Schmitt (#23) sont sanctionnés pour dureté après que le défenseur choletais ait pris la défense de son gardien, percuté par le joueur nantais (34’36).

Une seconde pénalité est également prononcée à l’encontre de Borovsky (#77) pour obstruction.

Les Nantais installent le power-play dans cette première moitié de supériorité numérique. Malgré cela, Bastien Lardière (#29) redonne l’avantage à son équipe pourtant en infériorité numérique (2 - 1) sur une mauvaise relance de Pierre Pawelec.



Crédit photo Caro Thiebault



3ème période

La reprise du match est marquée par un jeu stérile des deux côtés.

A 47’32, Marius Magrangeas (#6), masqué par la défense, inscrit un nouveau but pour les Dogs (3 - 1) assisté du #93 et du #96.

Il ne faut qu’une minute à Bryan Ten Braak (#77) pour réduire à nouveau le score sur une déviation de Bergeron (#91) et de Théo Laners (#11).

Michael Luba (#1) réalise un second arrêt phénoménal de sa crosse.

Le coach choletais Julien Pihant demande son temps mort à 51’19.

Bryan Sautereau (#18) permet aux Corsaires d’égaliser à 55’35 malgré une action assez brouillonne assisté du #57.

Timothy Crowder (#90) inscrit le but de la victoire à 56 secondes de l’issue de la rencontre, assisté des #57 et #58.

Julien Pihant tente le tout pour le tout en sortant son gardien à 59’19. Toutefois, le score n’évoluera plus. Fin de partie 3 – 4 en faveur des Corsaires de Nantes qui avaient le vent en poupe surtout en troisième période.



Crédit photo Caro Thiebault



Joueur du match côté choletais : Martin BOROVSKY. Côté nantais : Mathieu GAGNON.



Joueur du match côté choletais : Martin BOROVSKY. Côté nantais : Mathieu GAGNON.

Prochain match à Glisséo le 22 février contre Chambéry.







