Les Lions rugissent à Charlemagne : démonstration lyonnaise face aux Bouquetins





© Weingartner-Photos Dans une affiche importante pour le classement, Lyon (9ᵉ avant la rencontre) a parfaitement négocié la réception du HCMP, lanterne rouge du championnat. Portés par un public nombreux, les Lions ont imposé leur rythme dès les premières minutes et n’ont jamais laissé d’espoir aux Bouquetins. Avec huit buts inscrits, une domination nette au niveau des tirs et des engagements, et une efficacité remarquable en supériorité numérique, les Lyonnais ont signé l’un de leurs matchs les plus aboutis de la saison. Premier tiers : Lyon frappe fort d’entrée (3-0) Les Lions ne tardent pas à entrer dans leur match. À la 5ᵉ minute, Dmitrii Dudkin ouvre le score à égalité numérique, bien servi par Ranel Vafin. Malgré une pénalité concédée par Enzo Baravaglio, Lyon reste solide et double la mise à la 9ᵉ minute grâce à Vafin, à la conclusion d’un joli mouvement collectif. Le HCMP tente de réagir mais se met en difficulté avec deux pénalités successives. Les Lions en profitent : John Tucker inscrit le troisième but lyonnais en supériorité numérique à 18’01. À la première pause, Lyon mène logiquement 3-0.

Deuxième tiers : maîtrise et réalisme lyonnais (5-0) Le second acte débute sur les mêmes bases. Dès le retour des vestiaires, Peter Valier fait trembler les filets après seulement onze secondes de jeu, accentuant l’avance lyonnaise. Les Bouquetins montrent un meilleur visage en termes de tirs, mais se heurtent à un Henry Wilder attentif dans la cage lyonnaise. À la 39ᵉ minute, Dudkin s’offre un doublé et porte le score à 5-0. Symbole de la soirée compliquée du HCMP, le gardien Carl Hjälm est remplacé à la fin du tiers. Lyon contrôle totalement la rencontre. Troisième tiers : festival offensif et réaction tardive du HCMP (8-1) Dès l’entame du dernier tiers, Lyon enfonce le clou. En supériorité numérique, Peter Valier s’offre lui aussi un doublé avant que Rocco Andreacchi ne marque à égalité numérique deux minutes plus tard. À 7-0, le match est définitivement plié. Les Bouquetins sauvent l’honneur en fin de rencontre par Édouard St-Laurent, mais Rémi Mouret répond immédiatement pour clore le score à 8-1. Une dernière période à sens unique, malgré une légère baisse d’intensité côté lyonnais.



Conclusion Grâce à cette large victoire, les Lions de Lyon confirment leur solidité à domicile et engrangent des points précieux dans la course au maintien et au milieu de tableau. Pour le HCMP, la soirée fut longue et difficile, illustrant les lacunes actuelles d’un collectif en quête de repères.





Analyse Lyon a livré un match très abouti, tant sur le plan collectif qu’individuel. La ligne Dudkin – Vafin a été omniprésente offensivement, tandis que Valier s’est montré particulièrement efficace. Les Lions ont su capitaliser sur les erreurs adverses, notamment en supériorité numérique, tout en restant disciplinés (seulement six minutes de pénalité). À l’inverse, le HCMP, malgré un volume de tirs correct, a manqué d’impact défensif et de constance sur soixante minutes. Cette rencontre illustre l’écart actuel entre une équipe lyonnaise en confiance et des Bouquetins en grande difficulté au classement.







