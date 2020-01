Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 20ème journée : Mont-Blanc vs Cergy-Pontoise 2 - 4 (1-2 0-0 1-2) Le 25/01/2020 Le Palais, Megève [ Mont-Blanc ] [ Cergy-Pontoise ] D1 : Le sourire du Joker ! Le HC Mont-Blanc au sortir d’une défaite face aux Albatros, accueillait le leader de la D1, les Jokers de Cergy. Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Alexandre Juillet le 26/01/2020 à 14:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



513 spectateurs Arbitres : M. Scolari assisté de MM. Thorignac et Donat Buts :

Mont-Blanc : ; 17.24 Ville Vepsalainen ; 57.06 Ville Vepsalainen

Cergy-Pontoise : 01.55 Austin Vieth ; 12.02 Kévin Lorcher (ass Kévin Da Costa et Liam Kerins) ; 57.53 Max Kalter (ass Timothée Franck et Pierre-Charles Hordelalay) ; 59.42 Pierre-Charles Hordelalay Pénalités 4 minutes contre Mont-Blanc 2 minutes contre Cergy-Pontoise Un immense défi pour la formation coachée par Julien Guimard, sous les yeux du journaliste sportif de France Télévisions, Laurent Belley, déplacé en Haute-Savoie à l’occasion des 47 ans du légendaire Richard Aimonetto et qui réalisait un reportage pour le célèbre magazine "Tout le Sport".



Cergy prend la température



D’entrée, Cergy imprime le rythme de cette rencontre. Une domination qui se traduit immédiatement par l’ouverture du score des visiteurs. Vieth est au retour d’un palet qui trainait dans l’enclave, 0-1 à 1’55. Cergy amène de la vitesse à un jeu de transition qui met la défense montblanaise sous pression. Pourtant, les montagnards se révoltent. Roberts lance la réponse en entrant, disque en palette dans la zone offensive, de servir Vepsalainen profitant d’un puck un premier temps puckchecké. Les Yétis se projettent vers l’avant. Léger par deux fois, est proche de faire déjouer le portier des Jokers, mais manque de justesse de ramener les siens. Dans les secondes qui suivent, Chimienti se retourne et bloque la bonne séquence. A. Juillet Une nouvelle belle salve d’attaque s’instaure côté local, malgré un score toujours à l’avantage des visiteurs. Tierney est trouvé plein axe, son revers manque le filet, mais l’action se poursuit. Léger lance depuis l’enclave, puis Coulon reprend le disque trouvant la mitaine de Chimienti sur un tir dévié. Mont-Blanc écope d’une pénalité évitable en zone offensive et paie l’addition cash face à des blancs et verts redoutables en phases offensives. Cergy met en place son powerplay huilé et précis. Kerins sert Da Costa sur la droite, qui pouvait remiser plein centre sur Lorcher pour faire filet sur un modèle de powerplay, 0-2 à 12’02 [5-4]. La domination est visiteuse, mais les locaux mettent du cœur à l’ouvrage et se voient enfin récompensés de leurs efforts à 3 minutes du terme du premier acte. Sans assitance, Vepsalainen s’échappe, contourne le but et prend à défaut le portier Joker, 1-2 à 17’24. Ainsi se clôture un premier vingt disputé entre deux belles équipes.



Toujours accroché



En entrée de deuxième, Mont-Blanc pousse et obtient une bonne séquence. Roberts manquait d’un rien de couper la trajectoire au second poteau face à une cage ouverte. L’intensité conserve toute sa saveur dans un début de tiers médian disputé. Cergy passe bien des frissons à la défense montblanaise, mais Goy est décisif. Le portier récidive sur un lancer de Kluuskeri depuis la droite dans un match riche en tentatives de lancers. A. Juillet Le momentum se ré-inversent et revoilà les Yétis dominateurs, mais Chimienti est sauvé sur sa ligne par son défenseur. La rencontre est intense et les occasions filent d’un but à l’autre dans un mouvement agréable. Les deux formations s’échangent les situations, mais les cerbères sont infranchissables dans ce deuxième vingt à l’image de séquences défensives locales. La partie est accrochée, mais le score n’évoluera pas dans ce second vingt. Mont-Blanc reste mené d’une courte longueur par le leader joker.



Cergy au finish



D’emblée, Coulon reçoit un excellent service venu de l’arrière et se présente seul. En break, l'attaquant français aperçoit la mitaine de Chimienti capter son shoot. A. Juillet Le début de troisième est toujours très engagé. Cergy tente de rebreaker dans une rencontre haletante, alors que le Mont-Blanc, volontaire s’accroche dans cette partie. Goy repousse quelques tentatives lointaines. Un powerplay pour surnombre est instauré contre Cergy, qui défend cranement sa zone défensive. Les Yétis ne reviennent pas et c’est au tour des Jokers de venir porter des escouades offensives en supériorité. Le jeu est aux blancs, mais les hommes de Paredes se font saisir en contre. Sur un jeu pourtant bien amené, la passe à la bleue est coupée par Vepsalainen, qui s’en allait seul disposer de Chimienti de belle manière, 2-2 à 57’06 [4-5]. Cergy n’a pas dit son dernier mot et repasse devant 45 secondes plus tard, tout juste sur la sortie du jeu de puissance, alors que le plus dur semblait fait. Kalter marque au rebond d’un lancer de Franck, qui avait frappé la bande postérieure, 2-3 à 57’53. Cette fin de rencontre est irrespirable. Au Mont-Blanc de reprendre un assaut dangereux. Chimienti s’agenouille devant le lancer et fait barrage face aux nombreuses tentatives avec une once de réalisme lorsque ce dernier se perd dans le trafic. Les Yétis jouent leur va-tout. Goy sort de sa cage, mais Hordelalay profite d’un puck perdu en zone défensive pour conclure dans le but vite, 2-4 à 59’42.



Victoire des Jokers de Cergy 4 buts à 2. Le sourire du joker contraste pleinement avec le masque de Yétis entreprenants mais battus d’un rien en toute fin de rencontre. Malgré une rencontre intense disputée par les deux équipes, les hommes de Julien Guimard s'inclinent en toute fin de match et pourrnot nourrir quelques regrets de n'avoir pu sauver un point important dans la course aux play-offs. Pas le temps de cogiter pour les haut-savoyards, qui reprennent la route de Marseille et disputeront leur rencontre en retard face aux Spartiates dès 17h avec un effectif amoindri et quelques absences de marque. Les visiteurs, de leur côté, engrangent 3 points supplémentaires et confortent leur place en tête du classement de Division 1. Une partie difficile mais importante pour la troupe de Paredes, qui accueillera Brest pour la prochaine journée.

A l'occasion de cette rencontre, le HC Mont-Blanc a souhaité faire une belle surprise à son légendaire Roi Richard. En effet, Richard Aimonetto, 47 ans a reçu une ovation et un magnifique gâteau d'anniversaire sur la glace du Palais des Sports en présence des deux équipes du soir, des supporters et d'enfants de la section Hockey sur Glace de Megève. Une nouvelle page de la prestigieuse et légendaire histoire qu'écrit cet athlète hors-pair dans le hockey français. Longue vie au Roi Richard ! A. Juillet



