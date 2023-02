Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 20ème journée : Mont-Blanc vs Dunkerque 4 - 1 (1-0 2-1 1-0) Le 04/02/2023 Le Palais, Megève [ Mont-Blanc ] [ Dunkerque ] Mont-Blanc se régale face au leader ! Les Yetis du Mont-Blanc terminaient une intense semaine de travail avec la réception du leader dunkerquois. Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 05/02/2023 à 13:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



930 spectateurs Arbitres : M. Drif assisté de MM. Aumeras et Dnat-Magnin Buts :

Mont-Blanc : 14.29 Christophe Tiramani (ass Richard Aimonetto et Kelvin Walz) ; 20.37 Bruno Zabis (ass Mathis Chatellard et Mikulas Bicha) ; 35.20 Lassi Peltola (ass Richard Aimonetto et Kelvin Walz) ; 58.07 Mathis Chatellard (ass Arthur Cocar et Bruno Zabis)

Dunkerque : ; 29.08 Daniel Svoboda (ass Ethan Roswell et Parker Colley) Pénalités 18 minutes contre Mont-Blanc 10 minutes contre Dunkerque Défaits lors de leur double déplacement à Brest et Neuilly en milieu de semaine, les hommes de Peronnard, privés de Jean-Christophe Houde, Numa Besson et Samy Faure, accueillaient des Corsaires de Dunkerque ayant profité du faux pas strasbourgeois en Haute-Savoie la semaine passée pour reprendre la tête du classement de Division 1. Chronique d'une rencontre intense au Palais des Sports de Megève !



Mont-Blanc est en avance



Les premières minutes donnent le tempo déjà très rythmé. Dunkerque est en action dès les instants inauguraux et Goy, déjà contraint de s’employer face à la vitesse d’exécution des 2 premiers blocs nordistes. Le premier jeu de puissance s’installe d’ailleurs après 2’30 pour les Corsaires. Le jeu à 4 offre à Mont-Blanc une échappée par l’intermédiaire de Bicha. Bertein repoussait. Peltola fou de rage après une échappée sur laquelle son compère avait été repris illicitement, était lui aussi chassé pour 2’+ 10’ envoyant les Yétis à 3 contre 5. Des alpins qui résisteront à cette première vague, obtenant à leur tour une chance à un de plus alors que l’on joue depuis un peu plus de 5’ dans une rencontre déjà explosive. L’ambiance est survoltée dans le Palais. Les locaux s’offrent une double supériorité numérique d’une minute. Ce jeu de puissance donne des situations extrêmement menaçantes, mais Bertein et les siens y résistaient dans un véritable effort collectif. La pluie de pénalités s’abat dans un début de match arraché. Le Mont-Blanc est repris pour surnombre. Le score ne sera pas débloqué sur la séquence, mais la tension reste palpable. Ce duel est d’une très grande intensité tant sur le plan des occasions que des contacts. Zabis s’essaye par deux fois dans une belle période locale, mais le salut viendra à 5’31 du premier intermède. Lancé par Walz puis Aimonetto, Christophe Tiramani reprend instantanément du revers battant Bertein, 1-0 à 14’29. Alexandre JUILLET Mont-Blanc ouvre la marque Le momentum reste d’ailleurs haut-savoyard sur la fin de période. Sonne puis Zabis obtiennent de bonnes chances de breaker, non-converties. Dunkerque demeure incisif en position offensive. Un ultime jeu de puissance est d’ailleurs donné aux Corsaires dans une fin de période toujours très animée. Dans l’exercice, Goy s’interposait d’une parade magistrale devant de Broutin seul au premier poteau, et Chatellard allait au sacrifice dans un très beau retour défensif pour conserver cette courte avance à la pause. Mont-Blanc mène 1 à 0.



Les Yétis à l’abordage



Le deuxième acte démarre en fanfare pour les locaux. Envoyé sur orbite dès les premières secondes par une passe venue de la neutre de Bicha, déviée par Chatellard, Zabis se présente face à Bertein et prenait à défaut le portier français pour doubler la mise, 2-0 à 20’37. Le début de période est local et Sonne sur un bon premier geste de Tiramani est bien proche d’amener le 3ème but aux hommes de Peronnard. Le bon élan haut-savoyard se voit néanmoins coupé par une incursion dunkerquoise sur laquelle Mikulas Bicha recevait une pénalité. Les Corsaires cherchent à se rassurer après une entame délicate, mais les locaux sont impliqués sur le plan défensif et renvoient les visiteurs à leurs bases. De retour à 5, les coéquipiers du capitaine Arès remettent le bleu de chauffe. Bicha servait Sarlin deuxième poteau. Bertein se montrait déterminant pour éviter l’aggravation du score. Les occasions s’accumulent en territoire visiteur, le leader est dans les cordes, mais évite le K.O. Zabis, intenable s’y reprend à deux fois, mais le cerbère Corsaire ferme la porte et sauve les siens pour la énième fois depuis l’entame de cet acte II. A l’autre bord, Goy répondait d’une intervention décisive en échappée sur Svoboda. La pression est énorme pour l’équipe de Jonathan Lafrance qui voit, heureusement, Clément Mermoux manquer sa reprise deuxième poteau sur une passe signée Sonne. Dans le dur en milieu de rencontre, les blancs réagissaient à 4 contre 5. Depuis le coin droit, Roswell lançait d’une belle passe du revers Svoboda, dont le break battait Victor Goy pour la première fois de la soirée en infériorité numérique, 2-1 à 29’06 [4-5]. Dunkerque se refait la cerise avec ce but. Les Corsaires se battent et partent à leur tour à un de plus après un « Accrocher » de Ceret dans sa zone défensive. Occasion contenue par l’attitude salvatrice de la défense locale, qui aura tout le loisir d’admirer le geste de son défenseur finlandais quelques secondes plus tard. Peltola récupérait le disque côté droit, longeait la bande après un relais avec Aimonetto et venait loger un frappé court puissant dans la lucarne d’un Bertein battu sur ce coup de génie, 3-1 à 35’20. Alexandre JUILLET Lassi Peltola trouve l'ouverture Malgré ce nouveau break, Vit’ Budinsky et ses hommes restaient à portée. La solidarité défensive montagnarde permet aux joueurs de Peronnard de résister aux séquences successives passées à 4 contre 5 en fin de période et un ultime effort de Walz qui se sacrifiait devant Roswell permettait aux montblanais d’atteindre la fin de cet acte avec un break d’avance.



Les Yétis contrôlent leur fin de match



Au prix d’une intervention décisive de Goy et d’une belle connexion défensive, Mont-Blanc conservait son avance après des premières secondes passées en jeu d’infériorité suite à la double punition dirigée contre Arthur Cocar en fin de 2ème. Après cette période passée en résistance, les locaux s’appliquent à contrôler les entrées de territoire de leurs opposants. La mi-match approche rapidement dans une rencontre moins hachée par les pénalités à répétition que lors de l’acte I. Mont-Blanc est solide et conserve son avantage en lisant parfaitement les tentatives adverses. A l’image de deux gestes défensifs importants des jeunes Mattéo Perdrix et Virgile Gauffriau au cœur de l’enclave dans les 8 dernières minutes de cette partie, la formation haut-savoyarde voit se dessiner le très gros coup de cette journée. Dunkerque pousse pourtant dans les dernières minutes et se rue à l’offensive. Dinda manque de peu de redonner vie au suspense depuis la gauche, mais rate le cadre Alexandre JUILLET Dinda met Goy au supplice . Les Corsaires restent en contrôle du disque offrant également des espaces propices aux contres montblanais. Sonne et Sarlin à 2 contre 1 au cœur d’un très gros temps fort visiteur ne parviennent pas à mettre les leurs à l’abri face à un bel effort dunkerquois malgré ce break d’avance toujours valide pour côté Yétis. Dunkerque joue son va-tout après un temps mort à 2 minutes du terme et Chatellard s’en va seul parachever le succès sérieux du HCMB, 4-1 à 58’07.



Victoire des Yétis du Mont-Blanc 4 buts à 1 face aux Corsaires de Dunkerque. Dans une rencontre haletante et engagée, les deux formations ont proposé au public présent une magnifique rencontre de haut de tableau, malheureusement hachée par un ballet incessant de punitions durant une grande partie du match. Pour la 2ème fois en une semaine, les Yétis s'offrent le scalpe du leader à domicile. Dans un championnat de D1 plus passionnant que jamais, l'ex-leader Dunkerque pointe désormais au 2ème rang, repris par l'Etoile Noire de Strasbourg, Mont-Blanc 4ème. Alexandre JUILLET 1er buteur, Tiramani a retrouvé son ami Belharfi en fin de match







