890 spectateurs Arbitres : MM. Golicic et Goncalves assistés de MM. Randrianarivo et Donat-Magnin Buts :

Mont-Blanc : 03.29 Marius Ceret (ass Anton Vasilyev et Konstantin Chernyuk) ; 18.53 Matthias Terrier (ass Arthur Cocar et Eric Leger) ; 22.54 Eric Leger (ass Matthias Terrier et Artem Hrebenyk) ; 31.39 Anton Vasilyev (ass Ilya Altybarmakyan et Antonin Berruex) ; 37.50 Vladimir Dzhig (ass Eric Leger) ; 43.55 Ilya Altybarmakyan (ass Anton Vasilyev et Marius Ceret) ; 59.09 Mathis Chatellard (ass Anton Vasilyev et Ilya Altybarmakyan)

Neuilly/Marne : ; 40.37 Carson MacKinnon (ass Alexander Yakimenko et Thomas Mathieu) ; 47.23 Carson MacKinnon (ass Alexander Yakimenko et Romans Nekludovs) ; 55.05 Dmytro Danylenko (ass Sacha Guillemain et Boulat Galimov) Pénalités 4 minutes contre Mont-Blanc 0 minute contre Neuilly/Marne



Défaits en prolongation par leurs voisins de Morzine-Avoriaz en milieu de semaine malgré une partie que les montblanais tenaient jusqu’en fin de 2ème période, la troupe de Sadoine, engluée dans une mauvaise série, malgré un succès face au HCMP la semaine précédente, souhaitait briser la dynamique globale et retrouver des couleurs devant son public.

Avec 26 points inscrits en 19 matchs, les Yétis sont actuellement 9èmes du classement et pointent à 6 unités de leurs adversaires nocéens, qui comptaient 2 matchs de retard. Si en attaque, Mont-Blanc trouve des solutions, sa défensive affiche à ce jour une place de lanterne rouge du championnat de D1, qui n’est pas dans les standards habituels de la formation alpine. Battus en match d’ouverture sur la glace de l’Aren’Ice par ces mêmes Bisons dans une lourde défaite 10 buts à 2 le 5 octobre, les Yétis avaient à cœur de laver l’affront subi lors de la journée inaugurale.



Mont-Blanc en avance, Neuilly dépassé !



Cette partie démarre en trombe ! Dans la première minute chacune des formations avait déjà une opportunité importante. La première au capitaine Mathis Chatellard pour le Mont-Blanc, occasion à laquelle Galimov avait répondu en s’échappant dans le dos de Chernyuk. Les défensives sont permissives et les lancers viennent rapidement. Larroque en reprise à la sienne, mais manquait le filet. Mont-Blanc insiste dans une bonne entame. Servi par Vasilyev, Céret prenait l’axe et se projetait à la manière d’un centre pour dévorer l’espace libre et trouver le shoot. Pawelek touchait le disque qui terminait tout de même sa course au fond et au ralenti, 1-0 à 3’29. Alexandre JUILLET Céret ouvre le score ! La pression est locale et le momentum l’accompagne. Le trio Dzhig – Léger – Terrier impose une forte pression, avant que Vasilyev ne passe à nouveau proche de breaker dans cette entame de bonne facture. Les joueurs de Saint-Gervais / Megève font les bons choix collectifs, emmenant le disque dans le territoire et se procurant des occasions intéressantes face à des nocéens, qui de leur côté, tentaient d’exploiter des contres mais manquaient de vitesse d’exécution. Ce premier dix passait et le score restait d’une courte tête à l’avantage des locaux. Les protégés de Sadoine et Croz jouaient de manière intelligente ce premier acte dans leur zone de défense, malgré une échappée où Thomas Mathieu était parvenu à prendre son tir en solitaire. Une défensive qui s’impliquait à nouveau quelques secondes plus tard. Kalin frappait Galimov contre les plexi’ de belle manière pour lui éviter de s’ouvrir l’espace, avant que Goy ne sauve les siens d’un arrêt décisif devant une reprise dans le slot et en première intention de Yakimenko et le Mont-blanc, qui subissait un peu plus de pression restait devant. Un arrêt salvateur puisque les Yétis breakeront quelques secondes après. Terrier est trouvé dans une position dangereuse par Léger et Cocar et faisait sauter la gourde de Pawelek pour doubler l’avance des siens avant la pause, 2-0 à 18’53. Les Bisons décrochent et passent même proches du troisième but encaissé, alors que Chernyuk avait tendu son bâton pour faire dévier à bout touchant. Malgré une bonne réaction signée Guillemain, Neuilly regagnait les vestiaires avec deux unités de retard.



Echappée locale !



Le deuxième acte reprenait et les Bisons tentaient immédiatement d’inverser la tendance. Guillemain déjà en vue avant le tiers, prenait ses responsabilités et Goy enlevait une bien belle épine du pied de ses coéquipiers sur le face à face, repoussant le n°74. Neuilly se découvre et laisse des espaces. Mont-Blanc s’y engouffre. Servi par Terrier, le buteur maison, Éric Léger se chargeait du reste, 3-0 à 22’54. Des locaux qui reprenaient le contrôle des opérations et inscriront un 4ème but, finalement refusé, alors que l’on jouait depuis 4’ dans ce deuxième vingt. Les bonnes prédispositions montblanaises se confirment. Terrier dressait le couvert d’une feinte habile pour remise pleine enclave vers Vladimir Dzhig. Ce dernier manquait sa reprise dans un tiers médian pour l’instant au crédit des siens. Neuilly, bien que présent, est toujours trop lent dans son jeu de transition et les duels tournent pour l’instant du côté local dans la majeure partie des cas, bien aidé par un Goy solide devant Galimov de la botte, et qui gelait ensuite pour maintenir les siens à 3-0. Neuilly tentait une réaction rapide, mais Mont-Blanc est en jambe depuis l’entame. Servi par Berruex et Altybarmakyan, Vasilyev se baladait dans le slot, débordait le portier et trouvait l’ouverture dans le soupirail pour le 4ème but de la soirée, sur un petit bijou technique sur lequel le cerbère avait été abandonné par sa défensive, 4-0 à 31’39. Alexandre JUILLET Le duo russe Vasilyev - Altybarmakyan Les Yétis contrôlent ce match de la tête et des épaules, alors que s’amorcent déjà les 5 dernières minutes. De nouveau des situations à noter sur le trio d’un Anton Vasilyev qui semblait prendre son rythme de croisière. Goy tenait la baraque en fin de période, repoussant une reprise de MacKinnon plein slot, qui était venue d’une bonne passe depuis la rampe droite. Les Yétis réagissaient et récompensaient une nouvelle fois avec efficacité leur entreprise. Après un palet récupéré par Léger dans le coin droit, le canadien décalait Dzhig plein axe, qui en reprise, touchait avec puissance la lucarne droite, 5-0 à 37’50. En toute fin d’acte II, Goy sauvait lui les siens devant MacKinnon pour la seconde fois en quelques minutes face à des tirs nocéens et permettait aux siens de regagner les vestiaires avec une avance de 5 longueurs.



Mont-Blanc tient bon !



Au retour pour ce troisième acte, les Bisons sont envoyés en supériorité numérique pour un retenir de Matthias Terrier. L’exercice permet à la troupe de Radek Mika d’installer son jeu en territoire offensif et de débloquer son compteur dans ce match. MacKinnon, en vue côté HCNM trouvait la faille, sur un service de Yakimenko et Thomas Mathieu, 5-1 à 40’37 [5-4]. Réaction visiteuse d’une formation nocéenne qui tentait le tout pour le tout dans sa projection offensive, mais se découvrait défensivement. Lancé par Céret, Mont-Blanc s’amène à 2 contre 0 dans une défensive désertée. Le pauvre Pawelek était abandonné face à la doublette Vasilyev – Altybarmakyan, qui sur un double une-deux, s’échangeait les amabilités en passant le puck d’un poteau à l’autre avant que le 71 ne conclut filet ouvert, 6-1 à 43’55. Malgré la bonne dynamique locale du soir, Terrier est envoyé à l’infamie pour la seconde fois de la période. Situation à nouveau payante pour les visiteurs, qui réduisent quelque peu l’hémorragie par le très en vue Carson MacKinnon, encore à la conclusion de ce mouvement, 6-2 à 47’23 [5-4]. Alexandre JUILLET Neuilly réduit l'addition Les locaux sont dominants alors que l’on entre dans le dernier dix et que l’issue de cette partie ne laisse plus guère de doutes. Pourtant, ce sont bien les visiteurs qui trouveront une nouvelle fois la solution sur la fin de rencontre, nourrissant certainement quelques regrets quant à leur acte médian. Le tir est pris depuis la gauche par Sacha Guillemain et dévié sur la trajectoire par Dmytro Danylenko. Goy, surpris, ne pouvait que constater les dégâts, 6-3 à 55’05. Les minutes s’égrènent et se dessine définitivement un succès montblanais, parachevé par un très joli but des noirs. Alerté par Altybarmakyan, Vasilyev décalait Mathis Chatellard, qui envoyait une praline sous la barre en reprise instantanée pour le 7ème but du soir côté Yéti, 7-3 à 59’09.



Victoire des Yétis du Mont-Blanc 7 buts à 3 face aux Bisons de Neuilly. Dans une rencontre qui aura rapidement tourné en faveur des locaux, Mont-Blanc a fait preuve d’efficacité dans l’ensemble des zones. Portés par un bon Victor Goy, les Yétis, brillants offensivement, ont été plutôt rassurants sur l’aspect défensif, malgré des buts évitables en fin de match notamment sur leurs infériorités numériques. Supportés dans cette belle performance collective par un public relativement nombreux, les joueurs de Sadoine et Croz enregistrent 3 unités précieuses au classement. Les nocéens, de leur côté, ont revanche disputé un match quelque peu décevant, malgré une bonne réaction au tableau indicateur dans le dernier vingt. Trop lents dans leurs initiatives et pris à la gorge par des montblanais auteurs de 40 tirs contre 25 aux protégés de Radek Mika, les joueurs d’Ile-de-France repartent bredouilles de ce déplacement dans les Alpes.



Lors de leurs prochaines échéances, Mont-Blanc se rendra à Épinal alors que Neuilly accueillera les Diables Rouges de Valenciennes pour la 21ème journée. Alexandre JUILLET Mont-Blanc et ses fans célèbrent la victoire !

