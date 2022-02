Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 20ème journée : Montpellier vs Chambéry 4 - 5 (1-1 2-1 1-2 0-1) Après prolongation Le 12/02/2022 Montpellier [ Montpellier ] [ Chambéry ] Chambéry ne lâche rien Au terme d’un match riche en buts, ce sont les Chambériens qui sortent vainqueurs de ce duel de mal classés en prolongations. Une victoire précieuse pour les Savoyards qui ne sont pas à l’abri des play-down. Montpellier, Hockey Hebdo Pablo Henriques le 14/02/2022 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



755 spectateurs Arbitres : M. Peuriere assisté de Mme Boniface et de M. Salicio Buts :

Montpellier : 04.32 Maxime Deplanque (ass Brett Beauvais et Martin Vojsovic) ; 29.52 Brett Beauvais (ass Maxime Deplanque et Patrick Murphy) ; 34.15 Patrick Murphy (ass Frédéric Abraham et Daniel Svoboda) ; 52.01 Martin Vojsovic (ass Gabriel Lévesque et Frédéric Abraham)

Chambéry : ; 14.31 Zackary Daneau (ass Joé Dubé et Vincent Crivello) ; 24.02 Joé Dubé (ass Vincent Crivello et Wayne Létourneau) ; 43.04 Joé Dubé (ass David Chevrier et Vincent Crivello) ; 54.31 Joé Dubé (ass Vincent Crivello) ; 63.00 Joé Dubé (ass Edgar Protcenko et Wayne Létourneau) Pénalités 17 minutes dont 5 à Deplanque contre Montpellier 10 minutes contre Chambéry

Le fait du match : Un Joé Dubé des grands soirs



Le capitaine des Éléphants a écœuré les défenseurs des Vipers samedi soir. Auteur du but victorieux en prolongations, le numéro 92 de Chambéry avait déjà inscrit 4 buts et délivré une assist durant la rencontre. Une performance XXL donc du buteur Canadien qui a encore prouvé son importance au sein du collectif Savoyard. Son association avec Vincent Crivello (4 assists samedi) est aussi une des forces en cette fin de saison pour les Éléphants.



Le chiffre : 11



C’est le nombre de points inscrits en 11 matches disputés pour Wayne Letourneau. Le défenseur Canadien, arrivé en cours de saison, ne cesse de prendre en envergure chaque semaine. Associé avec Protchenko en défense, le numéro 76 de Chambéry fait forte impression. Très à l’aise dans les relances et toujours présent au duel, le solide défenseur contribue grandement au regain de forme des Éléphants cette saison.



La réaction : Pierre Bergeron (entraîneur de Chambéry)



"Nous avons su nous surpasser pour aller chercher une victoire importante à l’extérieur. Il faudra tout de même corriger nos petites imperfections notamment nos sauts de concentration qui nous coûte deux buts samedi. Nous sommes toujours dans la course aux play-off et mes joueurs sont en mission. Il reste désormais six matches pour tenter d’aller chercher une belle récompense au bout. Nous avons progressé et nous savons que nous pouvons faire encore mieux."



Prochain match : Chambéry-Neuilly-sur-Marne, samedi 19 février, 20 h 30

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo