Montpellier – Clermont-Ferrand / Division 1 : 20ème journée Dans ce véritable match de la peur entre la lanterne rouge, les Vipers de Montpellier, et le 13ème en déplacement dans l'Hérault ce soir, les Sangliers de Clermont-Ferrand, nul doute que la formule « malheur au vaincu » est plus que jamais de rigueur. Tous deux décrochés au classement, une défaite compliquerait sérieusement la voie vers le maintien pour ces deux formations. Patinoire Végapolis, Montpellier, Hockey Hebdo Guilhem Combe le 29/01/2020 à 21:19



825 spectateurs Arbitres : M. Drif assisté de MM. Fauvel et Fontaine Buts :

Montpellier : 06.12 Joona Springare (ass Filip Martinec et Henri Fomin) ; 08.19 Yuri Lomakin ; 42.40 Vladimir Kubus (ass Filip Martinec et Joona Springare) ; 45.54 Joona Springare (ass Vladimir Kubus et Filip Martinec) ; 50.02 Martin Vojsovic ; 55.33 Henri Fomin

Clermont-Ferrand : ; 23.41 Téo Sarliève ; 33.55 Léonard Nalliod-Izacard (ass Antoine Vigier et Téo Sarliève) ; 43.30 Nathan Medeiros (ass Martin Kulha et Lucas Chautant) ; 44.26 François Faure (ass Julius Sinkovic et Théo Vialatte) Pénalités 36 minutes dont 10 à Korenko, Lomakin V. et Korenko contre Montpellier 24 minutes dont 10 à Nalliod-Izacard L. contre Clermont-Ferrand



Les deux équipes mettent beaucoup d'intensité d'entrée de match avec un jeu qui va très vite d'un but à l'autre. Dès la première pénalité à l'encontre des Clermontois, les Vipers en profitent pour ouvrir le score par Joona Springare, qui après avoir vu son premier tir contré envoie le second sous la barre (1-0 à 6’12, assists de Filip Martinec et Henri Fomin). A peine deux minutes plus tard, Yuri Lomakin se retrouve lancé en profondeur suite à un palet perdu au centre de la glace, et remporte son duel face au portier des Sangliers (2-0 à 8’19).



Quelques instants plus tard, sur une seconde supériorité numérique pour les locaux, Henri Fomin est tout près d'aggraver le score lorsque son tir vient heurter le poteau de Maximilian Pajpach. La tension monte alors d'un cran et un début de bagarre éclate entre plusieurs joueurs, à la suite de laquelle trois joueurs écoperont d’une méconduite. Clermont-Ferrand tente de revenir dans la partie en mettant la pression sur la cage de Dvorak, mais le score reste inchangé à la fin de la période.



Fin du 1er tiers : Montpellier 2 – 0 Clermont-Ferrand



Le début de seconde période semble démarrer plus timidement. Pourtant, sur une action en apparence anodine et un lancer venant de derrière le filet de Téo Sarlieve, le palet finit au fond des filets alors que la cage semblait avoir bougée auparavant (1-2 à 23’41). Montpellier a l'occasion de refaire le break grâce à deux nouvelles supériorités numériques, mais les visiteurs tiennent bon. A leur tour, les Vipers se mettent pour la première fois du match à la faute à 33'44 et les Sanglier en profitent tout de suite, sur un lancer puissant de la ligne bleue de Léonard Nalliod-Izacard (2-2 à 23’55, assists de Antoine Vigier et Téo Sarlieve).



La physionomie du match a changé, et les deux équipes jouent tous les coups à fond pour essayer de prendre ou reprendre l'avantage. En fin de période, Montpellier obtient un nouveau powerplay, mais ne parvient décidément pas à se montrer décisif dans cet exercice en seconde période.



Fin du 2ème tiers : Montpellier 2 – 2 Clermont-Ferrand



Clermont-Ferrand se met tout de suite à la faute dès l'entame de la dernière période. Cette fois-ci, Vladimir Kubus, le capitaine des Vipers, montre la voie aux siens, bien servi par Martinec (3-2 à 42’40, assists de Filip Martinec et Joona Springare). Mais les visiteurs ne lâchent pas et recollent au score très vite par l'intermédiaire de Martin Kulha (3-3 à 43’30, assists de Martin Kulha et Lucas Chautant) avant de passer dans la foulée devant au score grâce à François Faure (3-4 à 4’26, assists de Julius Sinkovic et Théo Vialatte).



Le match s'emballe, et après un beau travail de Vladimir Kubus, Springare hérite du palet face au but et signe un joli doublé ce soir (4-4 à 45’54, assists de Vladimir Kubus et Filip Martinec).

Les Sangliers obtiennent un second avantage numérique mais Tadeas Dvorak, vigilant, permet aux siens de résister. Mieux, c'est même les visiteurs qui se font sanctionner à leur tour, et après un bref passage à 4 contre 4, les Vipers vont reprendre l'avantage en supériorité numérique grâce à Martin Vojsovic (5-4 à 50’02). Dans une fin de match irrespirable, Montpellier commet une nouvelle faute. Les auvergnats poussent et multiplient les lancers mais en vain. Après avoir fait le dos rond durant plusieurs minutes, Henri Fomin s'en va marquer le sixième but des Vipers d'un joli tir du revers (6-4 à 55’33). A 1'30 du terme, Clermont tente le tout pour le tout en faisant sortir son gardien, mais les Vipers tiennent enfin leur second succès de la saison à domicile



Fin du match : Montpellier 6 - 4 Clermont-Ferrand

