Division 1 : 20ème journée : Morzine-Avoriaz vs Nantes 3 - 2 (1-1 0-0 1-1 1-0) Après prolongation Le 04/02/2023 Skoda Arena, Morzine [ Morzine-Avoriaz ] [ Nantes ] Les Pingouins retrouvent le sourire Les Pingouins de Morzine accueillaient ce samedi soir, les Corsaires de Nantes, pour le compte de la 20e journée de D1. Skoda Arena, Morzine, Hockey Hebdo Amélie Richier le 06/02/2023 à 14:14 FICHE TECHNIQUE



1192 spectateurs Arbitres : M. Popa assisté de Mme Cheyroux et de M. Creux-Beaugiraud Buts :

Morzine-Avoriaz : 05.14 Vaclav Cestr (ass Josselin Besson et Tomas Kubalik) ; 42.33 Blake Luscombe (ass Thibault Delale et Léo Dutruel) ; 62.18 Mikko Kumin (ass Mark Shroyer et Blake Luscombe)

Nantes : ; 05.48 Bryan Sautereau (ass Alex Ambrosio et Matthew Brenton) ; 52.06 Mathieu André (ass Félix Plouffe) Pénalités 8 minutes contre Morzine-Avoriaz 8 minutes contre Nantes



Alors que les joueurs Nantais dominaient globalement les débats, Cestr ouvre le score pour les Morzinois d'un tir lointain, 1-0 à 5’14.



Les Corsaires ne tergiversent aucunement puisque dans la même minute, Sautereau se distingue après un beau mouvement collectif, il égalise aussitôt, 1-1 à 5’48.



Les débats se rééquilibrent au fil de la période ne laissant pas de place à des temps morts, et rendant la partie agréable à voir jouer.



Le second tiers reprend sur les bases du premier et est donc toujours autant indécis. Les deux formations proposent un duel à suspense, le palet va et vient d'une cage à l'autre.

Les Morzinois tentent davantage de développer leurs offensives en fin de période mais les Nantais restent solidaires défensivement malgré un boxplay.

Pas de but supplémentaire dans ces 20 dernières minutes, le score reste paritaire, 1 but partout.



Les Pingouins donnent tout dans cette partie et sont récompensés de leurs efforts. Luscombe s'approche à gauche de la cage et glisse le palet sous le portier nantais, 2-1 à 42’33.



Des espaces se libèrent dans les défenses qui avaient fort à faire ce soir.

En infériorité, Nantes lance un contre, Plouffe remise dans l'axe pour Andre qui parvient à semer le trouble dans le slot, le palet virevolte sur la ligne de but avant de définitivement rentrer pour remettre les compteurs à égalité, 2-2 à 52’06.



Les Morzinois ont des opportunités en powerplay mais ne les exploitent pas suffisamment pour faire plier Nantes.

Les Corsaires ne sont pas à leur niveau actuel et finissent par être dominés sur la glace morzinoise. Les équipes devront se départager en prolongation.



Morzine transforme l'essai en prolongation pour remporter ce match au bout du suspense ! Kumin conclut magnifiquement, 3-2 à 62’18.



Les Pingouins de Morzine auteur d’une belle prestation collective, avec de la détermination et de la solidarité ont su mettre à mal le collectif nantais, qui n’a jamais réussi à réhausser son niveau dans la rencontre. Les Morzinois l’emportent 3 buts à 2 en prolongation et glanent un deuxième succès consécutif. Englués à la dernière place du classement, ces deux victoires ne pourront que les booster pour la fin de saison.

Nantes cherchera à se relancer le 11 février prochain, face à Montpellier, avant-dernier du classement, alors que dans le même temps, Morzine accueillera Marseille.

