Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 20ème journée : Morzine-Avoriaz vs Strasbourg 2 - 3 (0-0 1-2 1-1) Le 17/01/2026 Morzine [ Morzine-Avoriaz ] [ Strasbourg ] L'Etoile noire a brillé à Morzine Malgré une prestation courageuse et engagée devant 1 300 spectateurs, les Pingouins de Morzine-Avoriaz se sont inclinés d'une courte tête face à l'Étoile Noire de Strasbourg (2-3). Plus réalistes et solides dans les moments clés, les Alsaciens confirment leur statut de candidat au haut de tableau à l'issue de cette 20ᵉ journée de Division 1. Morzine, Hockey Hebdo GB / Photographe © Melinda Berthot le 20/01/2026 à 13:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1300 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Rommevaux assistés de MM. Bergamelli et Pysniak Buts :

Morzine-Avoriaz : 30.02 Tomas Marcinek (ass Marcus Karlsson et Félix Morozov) ; 47.07 Félix Morozov (ass Robin Lebrun-Gilbert et Jakub Sedlak)

Strasbourg : ; 34.45 Owen Dugas (ass Alejandro Burgos Ramirez et Lucas Senechal) ; 37.50 Risto Saarinen (ass Ondrej Kopta et Antoine Torres) ; 55.35 Alejandro Burgos Ramirez (ass Philippe Chapleau et Thomas Giorgi) Pénalités 10 minutes contre Morzine-Avoriaz 8 minutes contre Strasbourg



Les Pingouins y ont cru jusqu’au bout, Strasbourg frappe au bon moment



Opposés à une formation strasbourgeoise mieux classée, les Pingouins ont livré un match sérieux et intense. Longtemps indécise, la rencontre s’est jouée sur des détails et sur l’efficacité offensive de l’Étoile Noire, capable de faire la différence en fin de match. Morzine, valeureux et discipliné dans l’engagement, repart frustré mais avec des motifs d’espoir dans le contenu proposé.



Premier tiers : prudence et duel de gardiens La rencontre débute sur un rythme soutenu, mais sans véritable domination. Les Pingouins se montrent appliqués défensivement, tandis que Strasbourg installe progressivement son jeu. Deux pénalités contre Morzine (Bellanger puis Karlsson) offrent des situations de supériorité numérique aux visiteurs, sans conséquence au tableau d'affichage. Jiri Blazek et Tomas Hiadlovsky se distinguent, maintenant leurs équipes à égalité à l'issue d'un premier tiers fermé et engagé (0-0).

Deuxième tiers : Morzine frappe, Strasbourg répond Le deuxième acte démarre sur les mêmes bases, jusqu’à l’ouverture du score morzinoise. À la 30ᵉ minute, Tomas Marcinek conclut une belle séquence collective pour donner l’avantage aux Pingouins (1-0). La réaction strasbourgeoise est immédiate : Owen Dugas égalise à 34’45 avant que Risto Saarinen ne donne l’avantage à l’Étoile Noire quelques minutes plus tard. Morzine subit alors la pression, mais reste dans le match malgré deux nouvelles pénalités alsaciennes en fin de période. Strasbourg vire en tête à la deuxième pause (1-2).

Troisième tiers : un suspense jusqu’au bout



Photographe © Melinda Berthot Dès la reprise, Morzine affiche de belles intentions. Feliks Morozov remet les deux équipes à égalité à la 47ᵉ minute, récompensant les efforts des Pingouins (2-2). Le match devient plus haché, les occasions se multiplient de part et d’autre. À un peu plus de quatre minutes du terme, Alejandro Burgos Ramirez surgit pour inscrire le but décisif pour Strasbourg (55’35). Morzine tente le tout pour le tout en fin de match, sort son gardien lors du temps mort, mais ne parvient pas à forcer le verrou strasbourgeois. Conclusion



Photographe © Melinda Berthot

Battus mais loin d’être résignés, les Pingouins de Morzine-Avoriaz ont livré une prestation solide face à une équipe du haut de tableau. Strasbourg, plus clinique, repart avec les trois points et conforte sa 4ᵉ place au classement. Morzine, 12ᵉ, pourra s’appuyer sur ce match référence pour aborder la suite de la saison avec confiance. Analyse



Photographe © Melinda Berthot La différence s'est faite sur le réalisme et la gestion des temps forts. Strasbourg, dominé par séquences (42 tirs contre 33), a su convertir ses opportunités clés, porté par un Burgos Ramirez décisif et élu homme du match. Morzine, discipliné et combatif, a montré de nets progrès dans le jeu collectif et l'intensité, mais a payé cher le moindre relâchement. Si le maintien reste l'objectif principal, la copie rendue face à l'Étoile Noire laisse entrevoir des perspectives encourageantes pour la suite du championnat. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







