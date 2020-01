Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 20ème journée : Nantes vs Chambéry 6 - 3 (2-1 1-2 3-0) Le 25/01/2020 Nantes, Le Petit Port [ Nantes ] [ Chambéry ] Nantes fait chuter Chambéry Les Nantais reçoivent Chambéry un adversaire et concurrent direct pour une place dans le Top 8. Les éléphants devancent de seulement deux points au classement les Corsaires Les savoyards se déplacent sans complexe avec l’objectif de conforter leur avance, mais les hommes de Martin Lacroix restent sur une excellente dynamique où la semaine passée Caen a pu en faire les frais. Une rencontre à double tranchant pour les deux équipes. Nantes, Le Petit Port, Hockey Hebdo La rédaction /GF le 29/01/2020 à 10:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1034 spectateurs Arbitres : M. Furet assisté de MM. Poulain et Leonard Buts :

Nantes : 01.22 Frédéric Bergeron (ass Matej Hamrak et Alexandre Perron-Fontaine) ; 02.41 Patrik Prokop (ass Karl Leveille et Matthew Brenton) ; 29.09 Brieuc Houeix (ass Edouard Dufournet et Matthew Brenton) ; 46.31 Edouard Dufournet (ass Matthew Brenton et Ondrej Martinka) ; 47.14 Madison Dunn (ass Karl Leveille et Mark Logan) ; 57.36 Karl Leveille (ass Mark Logan et Madison Dunn)

Chambéry : ; 17.00 Timothé Quattrone (ass Marius Roudadoux et Michael Luba) ; 26.30 Gaëtan Villiot (ass Duggie Lagrone) ; 27.40 Timothé Quattrone (ass Henri Ruotsalainen) Pénalités 8 minutes contre Nantes 8 minutes contre Chambéry



Guillaume FRANCOIS



La rencontre débute avec une opposition d’attaquants Leveillé pour Nantes fait face à Ruotsalainen, le Nantais l’emporte, mais ce sont les Savoyards qui lancent les hostilités en direction de la cage gardée par le cerbère des Corsaires Sedlacek. Ce dernier capte parfaitement le tir Quattrone. A 0’55 Vyhonsky est sanctionné pour retenir, les éléphants doivent évoluer en infériorité dès le début de la partie. Les Nantais tentent de mettre leur jeu de supériorité en place mais ne parviennent pas à trouver le meilleur angle de tir, c’est le défenseur adverse Lagronne qui s’empare du palet et lance un tir, mais à 1’09 l’arbitre sanctionne contre l’équipe de Chambéry pour accrocher. En double supériorité les Nantais accélèrent en direction de la cage Savoyarde, face à la déferlante Luba ne peut rien faire, l’attaquant Canadien des Corsaires Bergeron ouvre la marque à 1’22 assisté de Hamrak et Perron-Fontaine. (1-0)

Les Savoyards se retrouvent avec une seule infériorité, mais les Corsaires poursuivent sur la même cadence et à 2’41 le capitaine Prokop double la mise assisté par Leveillé et Brenton. (2-0)

Les Nantais font tourner le palet perturbant leur adversaire, Damy et Houeix tentent de tromper Luba mais le portier des éléphants veille. Les joueurs du coach Alexandre Gagnon restent prudents, mais Roudadoux teste la mitaine du gardien local. A 8’52 le Nantais Leveillé est le premier sanctionné, et envoyé sur le banc de la prison pour avoir retenu un adversaire. Malgré la situation d’infériorité, les Nantais jouent sans complexe avec Hamrak et Damy mais à 12’11 Bergeron est rappelé à l’ordre pour faire trébucher, cette fois les éléphants glissent vers la cage Nantaise. Janecek Martenont, Villiot puis Ruotsalainen se mettent en avant pour espérer revenir rapidement au score. Seul Blanchard sur une relance parfaitement exécutée par Luba parvient à inscrire la réduction du score à 17’00

Les éléphants terminent ce premier vingt sur une pénalité à la suite d’une sanction infligée à Ruotsalanein. (2-1)



Guillaume FRANCOIS



Les savoyards remontent sur la glace avec des ambitions Villiot récupère l’engagement mais l’action suivant est Nantaise, avec Logan à la manœuvre. Les attaquants Nantais ont tendance à se défaire facilement des défenseurs Savoyards, Lanvers puis Prokop puis Martinka. Une pénalité est appelée contre l’ancien Nantais Dugast pour faire trébucher. À 25’12. Un peu plus tard, c’est le jeune pousse de Vaujany Villiot qui parvient à trouver une faille en infériorité, face au portier Nantais et profite au passage à égaliser pour les siens à 26’30. (2-2)

Brenton tente une accélération éclaire sur le but Savoyard mais trop esseulé il ne peut rien faire. Les Eléphants poursuivent les actions en direction de la cage Nantaise, à 27’40 Quattrone permet aux Savoyards de prendre l’avantage pour la première fois de la partie, il est assisté par Ruotsalanein.(2-3)

La réaction ne se fait pas trop attendre du côté des Corsaires, avec Hamrak qui s’impose sur les duels. A 29’05 le défenseur Nantais Houeix ne se pose pas de question et trouve l’occasion d’égaliser avec un lancer de puissance, assisté par Dufournet et Brenton (3-3)

Le nantais Dunn tente d’enfoncer un peu plus le cou en prenant de vitesse la défense Savoyarde. Nantes reprend la maitrise et le contrôle du palet faisant lancer les tirs à la cage par la défense avec Lanvers Prokop, Perron-Fontaine, sans que cela aboutisse en faveur des joueurs locaux. A 35’07 Hamrak est envoyé en prison pour avoir fait trébucher. Malgré le jeu en infériorité ce sont les nantais qui conservent la possession du palet, Houeix et Bergeron se tentent de shoots qui finissent captés par Luba.



Guillaume FRANCOIS



Pour le dernier acte, Leveillé fait face à Janecek, le Nantais s’impose et les corsaires installent leur jeu dans la zone Savoyarde, Gonçalves parvient à prendre sa chance sur Luba pour la première fois du match en vain. Chambéry ne parvient pas à garder le rythme imposé par Nantes, mais certaines individualités à l’image de Janecek reviennent à la charge face à Sedlacek, de courte durée car Nantes verrouille la zone neutre Sautereau, Bergeron et Hamrak sont proches de reprendre l’avantage, il faut compter sur le portier Luba qui retarde l’échéance, car à 46’31 Dufournet ne se prive pas pour inscrire le 4e but Nantais assisté par Brenton et Martinka. (4-3)

Les Corsaires repartent tambour battant avec Leveillé qui voit son tir non maitrisé par Luba, Dunn a suivi et enfonce le clou à 47’14. (5-3)

Nantes réalise un sans faute en faisant tourner les lignes, Sautereau, Leveillé, Custosse et Martinka envoient des salves de tirs sur le portier des éléphants qui se voit sollicité à tout va. La défense savoyarde ne parvient plus à contenir la fougue des attaquants à l’image de Leveillé qui reste omniprésent semant un danger permanent pour les Savoyards. Logan prend la relève mais sans réussite face à Luba. Janecek tente de sortir la tête des éléphants de l’eau s’imposant face au solide attaquant Slovaque Hamrak, puis à 54’34 c’est un cafouillage dans le changement de joueurs Nantais l’arbitre signal un surnombre. C’est l’occasion ou jamais pour Alexandre Gagnon de prendre son temps mort et définir la meilleure stratégie à adopter pour remettre ses éléphants sur la bonne voie. Janecek poursuit les efforts en restant omniprésent sur le glaçon Nantais, l’attaquant Tchèque de Chambéry prend le dessus face à Dunn, ce qui permet à Dugast de lancer un tir sur le gardien des Corsaires. De retour au complet Nantes remet le pied sur l’accélérateur avec Dufournet et Gonçalves, seul Janecek du côté de Chambéry tente le tout pour le tout mais ne parvient pas à inscrire le but de l’espoir. L’assaut lancé par l’attaque Nantaise à 57’36 crucifie définitivement les Savoyards avec Leveillé qui ne manque pas sa cible scellant le sort de la rencontre assisté de Logan et Dunn. (6-3)

Le coach Nantais demande un temps mort à 59’10 permettant de garder un total contrôle sur la fin de la partie où les éléphants totalement anéantis restent impuissants et spectateurs des dernières secondes sur cette fin de match.



Guillaume FRANCOIS



Meilleurs Joueurs du Match :

Madison DUNN #55 Corsaires de Nantes

Meilleurs Joueurs du Match :

Madison DUNN #55 Corsaires de Nantes

Donald LAGRONE #4 Eléphants de Chambéry







