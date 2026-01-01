Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 20ème journée : Nantes vs Villard-de-Lans 0 - 3 (0-1 0-2 0-0) Le 17/01/2026 Nantes, le Petit-Port [ Nantes ] [ Villard-de-Lans ] Villard-de-Lans déroule à Nantes Les Corsaires de Nantes 13e recevaient les Ours de Villard de lans 15 du classement, dans le cadre de la 20e journée du championnat de France Nantes, le Petit-Port , Hockey Hebdo La Rédaction / GF le 20/01/2026 à 10:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1234 spectateurs Arbitres : MM. Fauvel et Gasnier assistés de MM. Barthe et Fonteneau Buts :

Nantes :

Villard-de-Lans : 06.23 Adrien Roux-Fouillet (ass Eric Aurard et Noa Goncalves-Nivelais) ; 21.38 Justin Loze (ass Melvin Belières et Adam Oja) ; 23.27 Justin Loze (ass Jesse Helander et Bjorn Robinson) Pénalités 4 minutes contre Nantes 8 minutes contre Villard-de-Lans







Photographe © Guillaume François



Une entame à sens unique



Dès l’engagement, Villard-de-Lans impose son tempo et monopolise le palet. Plus incisifs dans l’intensité et plus justes techniquement, les visiteurs étouffent rapidement les Corsaires dans leur zone défensive. Cette domination est logiquement concrétisée à 6’23’’ lorsque Adrien Roux-Fouillet ouvre le score d’un tir précis à la suite d’une circulation fluide (0-1).

Nantes tente bien de réagir par intermittence, mais se heurte à un bloc villardien compact, discipliné et difficile à contourner. Les occasions franches restent rares pour les locaux.



Chernikov assomme le match



Le deuxième tiers confirme la supériorité des Ours. Plus agressifs dans les duels et plus efficaces dans les transitions, les Isérois accentuent leur pression offensive. Artemi Chernikov fait le break à 21’38, concluant une action collective parfaitement construite.

Deux minutes plus tard, l’attaquant villardien frappe de nouveau en supériorité numérique (23’27’’), s’offrant un doublé et donnant une avance confortable à son équipe (0-3).

Malgré quelques situations intéressantes, les Corsaires restent incapables de concrétiser leurs temps forts.



Photographe © Guillaume François





Gestion parfaite et mur Helander



Avec trois buts d’avance, Villard-de-Lans aborde le dernier tiers avec sérieux et maîtrise. Les Nantais bénéficient de plusieurs supériorités numériques, sans parvenir à faire sauter le verrou isérois. Le bloc défensif des Ours se montre intraitable, et Juho Helander, impérial dans sa cage, écœure les attaquants adverses par une série d’arrêts décisifs.

Les Corsaires poussent jusqu’au bout, mais se heurtent à une défense hermétique et à un gardien en état de grâce. Le score ne bougera plus.



Photographe © Guillaume François





Villard-de-Lans envoie un signal fort



Cette victoire confirme les excellentes dispositions de Villard-de-Lans à l’extérieur. Solides collectivement, disciplinés et cliniques dans les moments clés, les Ours ont parfaitement exploité les lacunes offensives nantaises.

Villard-de-Lans envoie un signal fort

Cette victoire confirme les excellentes dispositions de Villard-de-Lans à l'extérieur. Solides collectivement, disciplinés et cliniques dans les moments clés, les Ours ont parfaitement exploité les lacunes offensives nantaises.

Côté Corsaires, cette nouvelle défaite met en lumière un manque criant de réalisme, notamment en supériorité numérique, malgré l'engagement et la combativité de joueurs comme Gautier Alvau, Nantes devra rapidement trouver des solutions offensives pour rester dans le rythme d'un championnat de Division 1 toujours plus exigeant et continuer à espérer une qualification en playoffs.



Photographe © Guillaume François







