Les Ours de Villard-de-Lans n’ont laissé aucune chance aux Corsaires de Nantes samedi soir. Maîtres du jeu pendant quarante minutes et parfaitement organisés défensivement, les Isérois se sont imposés 3-0 sur la glace nantaise. Un succès net et sans bavure qui leur permet de repartir avec trois points précieux dans la course au classement.
Une entame à sens unique
|Photographe © Guillaume François
Dès l’engagement, Villard-de-Lans impose son tempo et monopolise le palet. Plus incisifs dans l’intensité et plus justes techniquement, les visiteurs étouffent rapidement les Corsaires dans leur zone défensive. Cette domination est logiquement concrétisée à 6’23’’
lorsque Adrien Roux-Fouillet
ouvre le score d’un tir précis à la suite d’une circulation fluide (0-1).
Nantes tente bien de réagir par intermittence, mais se heurte à un bloc villardien compact, discipliné et difficile à contourner. Les occasions franches restent rares pour les locaux.
Chernikov assomme le match
Le deuxième tiers confirme la supériorité des Ours. Plus agressifs dans les duels et plus efficaces dans les transitions, les Isérois accentuent leur pression offensive. Artemi Chernikov
fait le break à 21’38
, concluant une action collective parfaitement construite.
Deux minutes plus tard, l’attaquant villardien frappe de nouveau en supériorité numérique (23’27’’
), s’offrant un doublé et donnant une avance confortable à son équipe (0-3).
Malgré quelques situations intéressantes, les Corsaires restent incapables de concrétiser leurs temps forts.
Gestion parfaite et mur Helander
|Photographe © Guillaume François
Avec trois buts d’avance, Villard-de-Lans aborde le dernier tiers avec sérieux et maîtrise. Les Nantais bénéficient de plusieurs supériorités numériques, sans parvenir à faire sauter le verrou isérois. Le bloc défensif des Ours se montre intraitable, et Juho Helander
, impérial dans sa cage, écœure les attaquants adverses par une série d’arrêts décisifs.
Les Corsaires poussent jusqu’au bout, mais se heurtent à une défense hermétique et à un gardien en état de grâce. Le score ne bougera plus.
Villard-de-Lans envoie un signal fort
|Photographe © Guillaume François
Cette victoire confirme les e
xcellentes dispositions de Villard-de-Lans à l’extérieur. Solides collectivement, disciplinés et cliniques dans les moments clés, les Ours ont parfaitement exploité les lacunes offensives nantaises.
Côté Corsaires, cette nouvelle défaite met en lumière un manque criant de réalisme, notamment en supériorité numérique, malgré l’engagement et la combativité de joueurs comme Gautier Alvau, Nantes devra rapidement trouver des solutions offensives pour rester dans le rythme d’un championnat de Division 1 toujours plus exigeant et continuer à espérer une qualification en playoffs.