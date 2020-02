Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 21ème journée : Cergy-Pontoise vs Brest 7 - 2 (2-0 2-1 3-1) Le 01/02/2020 Cergy - l’Aren Ice [ Cergy-Pontoise ] [ Brest ] Les Albatros emportés par la marée verte Cette confrontation entre les Jokers de Cergy-Pontoise et les Albatros de Brest, deux équipes affichant respectivement 7 et 6 victoires consécutives, laissait espérer un gros match. Promesse tenue, il fut intense et contrairement à ce que le score final (7-2) laisse penser, pas une sinécure pour le leader obligé de batailler dur pour parvenir à progressivement éteindre son rival. Les Jokers réalisent une nouvelle bonne opération. Après avoir validé leur qualification pour les play-offs lors de la précédente journée, ils conservent, grâce à cette nouvelle victoire, leur avance sur des poursuivants qui ne désarment pas et, surtout, ils s’assurent d’une place dans les 4 premiers à la fin de la saison régulière. Brest, stoppé dans sa belle dynamique, perd sa 4ème place au profit de Tours, mais reste placé et devra encore prendre un maximum de points sur les 15 qui restent à prendre pour valider son billet pour les Play-offs. Cergy - l’Aren Ice, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 05/02/2020 à 11:26 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2643 spectateurs Arbitres : M. Ernecq assisté de MM. Honore et Fessier Buts :

Cergy-Pontoise : 05.28 Lucas Herrera-Mione (ass Mathieu Buttin et Bastien Lardière) ; 13.46 Pierre-Charles Hordelalay (ass Kévin Da Costa et Max Kalter) ; 23.40 Pierre-Charles Hordelalay (ass Max Kalter et Kévin Da Costa) ; 26.08 Pierre-Charles Hordelalay (ass Kévin Da Costa) ; 47.28 Timothée Franck (ass Danny Smith et Kévin Lorcher) ; 49.57 Pierre-Charles Hordelalay (ass Philippe Bureau Blais et Timothée Franck) ; 55.10 Danny Smith (ass Philippe Bureau Blais et Kévin Lorcher)

Brest : ; 23.21 Jesse Juntheikki ; 54.28 Dimitri Motreff (ass Nicolas Thos) Pénalités 8 minutes contre Cergy-Pontoise 10 minutes contre Brest C’est une belle affiche que propose la 21ème journée de la saison dans une Aren Ice toujours très fréquentée (2643 spectateurs). Pour l’occasion, en marge de la glace, le club cergypontain s’associe à plusieurs belles actions caritatives au profit du centre hospitalier René Dubos de Pontoise.

Sur la piste, les Jokers actuellement solidement ancrés en tête du championnat doivent, pour affronter les Albatros, ajuster leurs lignes défensives en raison des absences conjuguées d’Antonin Marcelle et d’Arthur Montenoise, tous deux blessés. En face, les Albatros bien décidés à faire chuter les cergypontains doivent, comme lors de la journée précédente, s’appuyer sur Julien Gaubert pour suppléer l’absence de Martin Surek le gardien numéro un toujours indisponible.



Photographe : Olivier Bénard (Archives)

Les Albatros débutent le match avec autorité et imposent d’emblée un défi physique aux Jokers qui ne peuvent s’exprimer à leur guise. Les visiteurs, notamment par l’intermédiaire de Ruckay, Motreff et Graham Avenel trouvent les premiers des situations de lancer et obligent Lino Chimienti à produire ses premiers arrêts. Les Jokers sont dominés mais restent solidaires et concentrés en défense tout en parvenant ponctuellement à ressortir de leur zone et à planter leurs premières banderilles grâce à Kluuskeri, Hordelalay et Vieth. Leurs lancers, trop lointains ou à angle fermé, n’inquiètent pas le portier finistérien.

Il faut attendre plus de 5 minutes de jeu pour voir les Jokers, presque contre le cours du jeu, enfin porter leur premier coup sérieux.

Après un gros travail contre la bande, Lubin ressort le palet à la bleue sur Buttin qui lance immédiatement. Gaubert fait l’arrêt mais offre le rebond à Herrera qui n’a plus qu’à conclure. (1-0, 5.28).



Le score est ouvert par les hôtes mais les Albatros sont bien dans le match. Malheureusement pour eux, une minute plus tard Graham Avenel est sanctionné pour accrochage et offre le premier powerplay de la soirée aux Jokers. La défense des visiteurs est bien en place et tue la pénalité malgré les 2 tentatives de Kluuskeri et Da Costa.

Le match se rééquilibre un peu avec des Jokers qui commencent à desserrer l’étau brestois et un nouveau lancer des Verts, par Kerins (9.35), est bloqué par Gaubert.

Peu de temps après, c’est au tour de Cergy-Pontoise de gérer une infériorité numérique suite à une charge tardive de Herrera (9.52). La défense verte ferme bien tous les angles et tue à son tour cette première pénalité concédée.

A nouveau au complet, les deux équipes se livrent un farouche bras de fer car petit à petits les Jokers arrivent à placer des séquences rapides l’un de leur point fort. Mais, les Albatros toujours aussi puissants, sont résolus à égaliser ne baissent pas pavillon. Ils se créent, coup sur coup, 3 belles occasions dont un face à face digne d’un tir au but où Chimienti sauve la maison verte en stoppant la tentative de Juntheikki qui avait pourtant perforé en plein cœur la défense des Jokers lors d’un break.

Les Jokers plient mais ne rompent pas ! Mieux encore, suite à un lancer de Avenel hors cadre, les Jokers récupèrent le palet dans l’arrondi et lancent le contre rapidement. Da Costa remonte l’aire de jeu puis sert idéalement Hordelalay, qui a pris de vitesse le repli défensif brestois. Il n’a plus qu’à reprendre l’offrande pour tromper Gaubert. (2-0, 13.46).



Moins de 3 minutes après, Oscar Conil le défenseur brestois va au banc des pénalités pour avoir retenu un adversaire mais son équipe parvient à tuer la pénalité. Les deux équipes terminent le tiers en se partageant les derniers lancers au but et rentrent au vestiaire avec une avance de 2 buts pour les locaux qui, sans un grand Lino Chimienti, auraient pu voir une feuille de marque bien différente.



Photographe : Guillaume François (Archives)

A la reprise du second tiers, les Jokers sont encore bousculés par des Albatros sur motivés. Ces derniers font feu les premiers par Thos qui bute sur le gardien vert.

Après avoir récupéré le palet dans leur arrondi, les brestois entrent en zone offensive grâce à Juntheikki qui confie le palet à Ruckay puis se fait oublier de la défense cergypontaine en faisant le tour de la cage de Chimienti. Ruckay lui transmet alors la rondelle. Seul devant le gardien, l’attaquant finlandais ne manque cette fois pas sa reprise pour réduire le score. (2-1, 23.21).



Mais Brest n’a pas l’occasion de se remettre complètement dans le match. Sur la remise en jeu suivante remportée par les Albatros, les Jokers lancent un contre éclair depuis leur base avec Da Costa, Kalter et Hordelalay. Ce dernier hérite du palet après la ligne médiane. Il mystifie Favarin, bien esseulé dans l’arrière garde brestoise, avant de dribbler Gaubert sur sa ligne. Du grand art! (3-1 23.40).



Brest pousse encore, Juntheikki et Ruckay poussent par deux fois Chimienti à rester vigilant. La défense des Jokers est mise à l’épreuve mais tient le coup. Du côté de l’attaque, dès qu’ils mettent de la vitesse dans le jeu tout va mieux.

Sur une nouvelle attaque brestoise, Da Costa récupère une passe mal ajustée au niveau de sa ligne bleue. Il rentre en zone avec deux partenaires venus créer le surnombre. Il choisit Hordelalay libre de tout marquage à l’entrée du slot. L’attaquant cergypontain, ne manque pas l’occasion d’inscrire un doublé en reprenant la passe de son capitaine. (4-1 26.08).



Les Jokers, d’une efficacité « clinique » prennent le large et le match s’équilibre en ternes d’occasions franches. Ils offrent néanmoins un deuxième powerplay aux Albatros sur une charge tardive de Vieth (32,48). Malgré un lancer de Jacquier les cergypontains tuent la pénalité. Les Albatros poursuivent leurs assauts sur le but des Jokers mais ces derniers rendent coup pour coup. Sur certains contres, les verts un peu trop joueurs pêchent par excès de passes tentées alors que les lancers semblent tout à fait envisageables. La fin du tiers sifflée, les deux équipes rentrent au vestiaire avec, d’un côté des Jokers qui désormais, forts d’un beau break, peuvent être satisfaits de leur capacité à piquer l’adversaire par une redoutable vitesse lors des turn-over et, de l’autre, des Albatros qui peuvent nourrir le regret de ne pas avoir pu concrétiser leurs temps forts et les très belles occasions qu’ils se sont créées.



Photographe : Guillaume François (archives)

Peu après la reprise du dernier tiers, les Albatros moins présent sont à nouveau pénalisés suite à un cinglage commis par Bernier (42.44). Ils contrecarrent malgré tout le powerplay des Jokers. Progressivement les brestois semblent lâcher prise et les Jokers gèrent tout en plaçant des routines offensives dont ils sont coutumiers.

Après une remise en jeu en zone brestoise, le palet est disputé dans le cercle droit. Franck parvient à s’en saisir, il se présente immédiatement devant Gaubert, feinte un lancer côté fermé puis conclut côté opposé. (5-1, 47.78).



Inéluctablement, l’addition se corse pour les Albatros. Évoluant en supériorité suite à un cinglage de J.Avenel, les Jokers préparent leur sortie de zone sous la pression des attaquants Brestois montés à la bleue. Bureau-Blais trouve alors une passe entre les lignes pour Hordelalay qui se faufile entre Favarin et Greverend plein axe. Il envoie ensuite le palet dans la lucarne gauche de Gaubert. (6-1, 49.57).



Alors que la fin du match approche, les Albatros se jettent sur le palet derrière la cage de Chimienti. Thos parvient ainsi à adresser une passe parfaite à Motreff, seul, qui ajuste un lancer précis contre lequel le gardien des Jokers ne pourra rien. (6-2 54.28).



Belle réduction de l’écart mais les Jokers ne veulent pas laisser le dernier mot aux Bretons. Sur un nouveau contre mené à toute allure, la ligne offensive des locaux se trouve en supériorité face aux deux défenseurs Albatros. Lorcher puis Bureau-Blais fixent la défense avant de décaler sur Smith qui place idéalement son lancer dans la lucarne. (7-2, 55.10).



Les Albatros sont piqués au vif et moins d’une minute après Graham Avenel charge tardivement Mathieu Buttin qui en réponse charge avec sa crosse. Les deux joueurs sont priés d’aller se calmer 2 minutes au banc des pénalités. La victoire est acquise pour les Jokers qui gèrent la fin de match. A noter, chez eux, l’entrée du jeune Idris Blanchet (17 ans) qui, dans l’alignement de l’équipe première aujourd’hui, a pu gouter la glace aujourd’hui en fin de tiers. Le score reste en l’état jusqu’au coup de sirène final.



Photographe : Olivier Bénard (Archives)

Bilan très positif pour les jokers ce soir qui peuvent déjà se concentrer sur la prochaine journée où ils recevront à nouveau un prétendant aux play-offs, l’équipe des remparts de Tours. Enorme performance de leur serial buteur Pierre-Charles Hordelalay qui s’offre un quadruplet malgré 2 buts encaissés très gros match de leur gardien Lino Chimienti. Les Albatros, quant à eux, repartent avec une nette défaite et recevront samedi l’étoile noire de Strasbourg avec l’objectif de reprendre leur marche en avant.



© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







