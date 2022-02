Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 21ème journée : Chambéry vs Neuilly/Marne 5 - 4 (1-1 3-2 0-1) Après prolongation Le 19/02/2022 Chambéry [ Chambéry ] [ Neuilly/Marne ] Des points importants pour les Éléphants Chambéry recevait ce samedi 19 février les Bisons de Neuilly à Buisson Rond. Après s’être inclinés au match aller de peu, les Éléphants ont pris leur revanche en allant chercher deux points en prolongation primordiaux pour la fin de saison. Chambéry, Hockey Hebdo Pablo Henriques le 20/02/2022 à 17:08 Tweeter FICHE TECHNIQUE



450 spectateurs Arbitres : T.Rodriguez assisté de A. S. Boniface et D. Drif Buts :

Chambéry : ; 15:03 Flavian Dair (ass Edgar Protcenko) ; 25:48 Gabriel Caratini (ass Edgar Protcenko) ; 27:32 Flavian Dair (ass Wayne Létourneau et David Chevrier) ; 32:38 Edgar Protcenko (ass Wayne Létourneau et Vincent Crivello) ; 61:52 Zackary Daneau (ass Emmanuel Navarro)

Neuilly/Marne : 13:52 Félix Brassard (ass Carter Popoff et Ryan Foss) ; 38:09 Ryan Foss (ass Félix Brassard et Carter Popoff) ; 38:13 Félix Brassard (ass Ryan Foss et Christophe Tiramani) ; 55:50 Félix Brassard (ass Carter Popoff et Aleksandrs Galkins) Pénalités 12 minutes (6x2mn) contre Chambéry 8 minutes (4x2mn) contre Neuilly/Marne Photographe : Guillaume François

Le fait du match : Un deuxième tiers animé



Les deux équipes rentraient aux vestiaires à la fin du premier tiers sur le score de 1-1. C'est au retour des vestiaires que cela s’est décanté peu à peu. Chambéry a pris trois buts d’avance et a mené 4-1 jusqu'à 2 minutes de la fin de ce deuxième tiers. C’est à ce moment-là que les Bisons ont inscrit deux buts en l’espace de quelques secondes. Même si les Éléphants se sont fait peur en fin de tiers, ils avaient très bien manœuvré cette période en étant plus réalistes qu’auparavant.



Photographe : Gérard Tempo

Le chiffre : 3



C’est le nombre total de points inscrits par Edgar Protcenko samedi soir à Chambéry. Le numéro 13 des Éléphants a encore régalé le public Savoyard en inscrivant notamment un joli but pour permettre aux Chambériens de mener 4-1. Une performance encore XXL du grand Lituanien qui ne cesse de monter en puissance et s’imposer comme le taulier de la défense avec son coéquipier, Wayne Letourneau.



Photographe : Guillaume François

La réaction : Pierre Bergeron (entraîneur de Chambéry)



"Nous avons fait preuve de beaucoup de caractère ce soir et c’est ce que j’ai beaucoup apprécié. Nous nous sommes fait peur en laissant Neuilly recoller même si je pense que nous aurions pu éviter le but du 4-3 encaissé rapidement après la remise en jeu. Mais l’essentiel est là. Nous avons pris 2 points c’est important à ce stade du championnat. Je suis encore très satisfait de la performance défensive de mes gars et de mon gardien aussi. Nous allons à Cholet mardi pour revenir avec des points. La fin de saison va être intense."



Photographe : Gérard Tempo







