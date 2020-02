Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 21ème journée : Clermont-Ferrand vs Neuilly/Marne 3 - 5 (0-3 2-0 1-2) Le 01/02/2020 Clermont-ferrand (Patinoire Clermont Auvergne Métropole) [ Clermont-Ferrand ] [ Neuilly/Marne ] Clermont racolle puis coule Nouvelle défaite mais sacré suspens lors de la 21ème journée de championnat qui opposait les Sangliers Arvernes aux Bisons de Neuilly sur Marne. Malgré une certaine domination les franciliens ont douté après que les auvergnats soient revenus au score et s’inclinent définitivement dans trente dernières secondes de la partie. Clermont-ferrand (Patinoire Clermont Auvergne Métropole), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 04/02/2020 à 11:38 Tweeter FICHE TECHNIQUE



623 spectateurs Arbitres : M. Popa assisté de MM. Linesman et Fontaine Buts :

Clermont-Ferrand : ; 25.37 Deniss Baskatovs ; 27.31 Gabriel Labbé (ass Deniss Baskatovs et Nathan Medeiros) ; 50.57 Nathan Medeiros

Neuilly/Marne : 01.05 Maxence Auvitu (ass Jan Safar et Samir Saliji) ; 04.35 Benoit Valier (ass Jérémie Janneteau et Jan Safar) ; 13.02 Brody Silk (ass Phil Bushbacher et Thomas Giorgi) ; 51.34 Leyland Plaire (ass Phil Bushbacher) ; 59.27 Phil Bushbacher (ass Guillaume McSween et Leyland Plaire) Pénalités 22 minutes dont 10 à Nalliod-Izacard A. contre Clermont-Ferrand 20 minutes dont 10 à Silk contre Neuilly/Marne A priori c'était une rencontre plutôt déséquilibrée promise ce soir sur le glaçon arverne avec le dernier de D1 qui recevait le second. Mais les partisans des Sangliers voulaient croire à un exploit de leurs couleurs dans un championnat où les différences de niveaux entre équipes ne sont peut être pas si grandes que cela. Pour autant les Bisons sont composés de joueurs expérimentés au sein d'un groupe habitué depuis bon nombre de saisons à tenir le haut du pavé de cette division. A l'opposé les clermontois sont encore à faire le dur apprentissage de la D1. Ces derniers vont donc devoir monter leur curseur s'ils veulent prétendre rivaliser et espérer engranger quelques points face à un adversaire qui est venu ni plus ni moins confirmer ici sa place de dauphin et assurer définitivement sa place pour les play offs.

Photographe : Philippe Rouinssard(Archives)

1ère période



Très rapidement les franciliens mettent du rythme dans la partie. Les clermontois essayent de rester dans le même tempo et proposent même le 1er tir. Mais le second sera bien l'œuvre des Bisons, qui lui sera des plus efficace. Profitant d'un fort trafic devant la cage qui bouche la vue du gardien clermontois, Maxence Auvitu trouve la lucarne droite (assist. Safar et Saliji).

La rencontre n'a alors guère dépassé la minute et cela commence fort pour les clermontois. Les nocéens mettent la main à la pate le plus souvent et comme trop habituellement cette saison les puydômois restent encore timorés en ce début de match.

Le jeu des visiteurs est très porté vers l'avant leur faisant certes commettre pas mal de dégagements interdits ou hors jeu. Mais il n'en reste pas moins qu'ils affolent la défense arverne qui de plus commet trop d'erreur. Aussi le 2ème but ne tarde guère avec Benoit Vanier qui trouve le trou de souris à la gauche du gardien pour y glisser le puck (assist. Janneteau et Safar à 4'35'').

Les Sangliers arrivent à réagir qu'épisodiquement car trop gênés par leurs errances techniques. Pourtant le jeu semble vouloir aller vers plus d'équilibre comme semble l'indiquer un beau mouvement de passe à 3 qui échoue néanmoins sur le gardien Spoko.

La moindre erreur d'inattention en défense coûte cher. Ainsi sur une première tentative repoussée par le portier Pajpach, Bushbacher réussit à récupérer et transmettre le palet à son coéquipier Brody Silk seul à la gauche du but et qui ne se fait pas prier pour envoyer dans une cage grande ouverte (assist, Bushbacher et Giorgi à 13'02'').

Les supporters sont un peu assommés et à ce moment de la partie on ne donne plus guère d'espoir au promu du championnat d'échapper à une leçon de hockey. Pourtant dans un premier temps les clermontois réussissent à resserrer leur défense pour mettre fin à l'hémorragie dans cette fin de tiers, résistant même à une infériorité numérique. Mais l'offensive reste encore trop imprécise pour être efficace même lorsque Clermont a à son tour une supériorité numérique en sa faveur.

Photographe : Yannick Martin (archives)

2ème période



Le sermon du coach Sarliève a du être efficace car les clermontois semblent animés d'une vigueur de meilleur aloi et ce même s'ils doivent rapidement gérer une infériorité de 2 mn. Ainsi les Sangliers, avec un jeu plus agressif qui se met de plus en plus au diapason de la vitesse que veulent imposer les Bisons. Clermont commence à relever la tête. Les opportunités de tirs commencent à s'accumuler et la récompense intervient à 25' 37'' grâce à Deniss Baskatovs en 2 temps lors d'une supériorité numérique (pas d'assist.).

Malgré le retour à égalité de joueurs, Clermont continue sur son temps fort à mettre la pression. Tant et si bien que Gabriel Labbe réussit à réduire le score avec ce second but sur un palet récupéré devant la cage après un premier tir (assist. Baskatovs et Medeiros à 27'31'').

Peut être ne fallait-il pas encore vendre la peau du Sanglier alors les puydômois semblent prendre la main sur cette période avec des Bisons qui se mettent à leur tour à commettre des erreurs. Tant et si bien que coach Spinozzi décide de griller son temps mort pour remettre les idées en place dans la tête de ses joueurs. A vrai dire l'efficacité n'est guère évidente à première vue si ce n'est que les esprits s'échauffent avec une échauffourée suffisamment importante pour que 2 clermontois et 3 nocéens (dont 1 de chaque côté pour 10mn) rejoignent le banc de pénalité.

S'il faut reconnaître encore une domination clermontoise, qui s'estompe quelque peu sur cette fin de période, les franciliens bloquent les compteurs jusqu'au coup de sirène mettant la fin de ce 2ème tiers.



Photographe : Philippe Rouinssard(Archives)

3ème période



Les Sangliers semblent vouloir entamer cette ultime période avec les mêmes intentions qu'au deuxième. Les Bisons tentent de faire parler leur expérience pour protéger leur but d'avance. La pénalité infligée à Clermont permettra de freiner les ambitions arvernes au moins pour un temps ; les visiteurs ayant même l'occasion de refaire le break mais . . . que le montant de la cage clermontoise leur refuse.

Alors que le match s'équilibre et que les deux équipes se neutralisent, l es puydômois parviennent à arracher l'égalisation sur un exploit personnel de Medeiros à 50'57'' qui réussit à reprendre victorieusement le retour concédé par le gardien sur son premier tir. But accueilli avec force clameur par les partisans ravis de ce retour assez inespéré de leurs couleurs au vue du début de match.

Toutefois il ne faudra pas attendre une minute pour que Neuilly face parler son expérience. La maîtrise d'un vieux roublard lors d'une contre attaque, Philip-John Bushbacher compromet le gardien Pajpach trop loin sur sa droite mais plutôt que de tenter sa chance, il rend le palet à son coéquipier démarqué Leyland Plaire qui n'a plus qu'à expédier le précieux dans les filets grands ouverts (à 51'34'').

Voilà à nouveau les clermontois contraints au forcing par ce moment de relâchement défensif. Malheureusement une pénalité malvenue les oblige à penser d'abord à défendre. Infériorité tuée il ne reste guère plus de 2mn pour arracher l'égalisation de surcroît face à une équipe qui use de tout son métier pour préserver son avantage. Le coach clermontois n'aura plus comme recours que de sortir son gardien pour tenter le tout pour le tout avec un joueur de champ supplémentaire.

Las, cet exercice périlleux ne tourne pas à son avantage. Si les clermontois réussissent à installer leur power play ils commettent la faute qui permet à Philip-John Bushbacher de récupérer la rondelle et de l'expédier de sa zone en terre promise pour cette fois un break définitif à guère plus de 30 secondes du coup de sirène final.



Photographe : Yannick Martin (archives)



Epilogue : Cruelle réalité de la compétition où souvent le plus fort l'emporte logiquement. Pour autant dans ce match plaisant et à suspense, les auvergnats auront chèrement vendu leur peau. Et s'ils restent cantonnés à la dernière place, cette rencontre pourrait être riche d'enseignement pour aborder cette poule de maintien qui leur semble plus que jamais promise. Pour les Bisons, reconnaissant avoir du batailler ferme, les objectifs sont atteints : ils gardent leur place de dauphin et surtout - mais en doutaient-ils- ils valident définitivement leur place en play off s.

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo