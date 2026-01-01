Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 21ème journée : Dunkerque vs Chambéry 6 - 5 (1-3 2-1 3-1 ) Le 20/01/2026 Dunkerque [ Dunkerque ] [ Chambéry ] Chambéry a mené mais Dunkerque empoche les trois points Mené toute la partie, Dunkerque a su renverser le cours du jeu dans le dernier tiers-temps notamment grâce à de nombreuses supériorités numériques. Cette victoire 6-5 à domicile intervient au meilleur des moments alors que les Corsaires restent encore en retrait au classement. Chambéry, qui n’aurait pas démérité la victoire, repart frustré de Dunkerque. Dunkerque, Hockey Hebdo Raphaël Vanbaelinghem le 23/01/2026 à 09:50 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1417 spectateurs Arbitres : MM. Hauchart et Debuche assistés de MM. Smeeckaert et Delsarte Buts :

Dunkerque : ; 12.45 Mikael Kuronen (ass Matias Sointu et Romain Carpentier) ; 33.35 Zackary Daneau (ass Clément Thomas) ; 37.14 Clément Thomas (ass Gabriel Roldan) ; 41.11 Zackary Daneau ; 54.08 Zackary Daneau (ass Matias Sointu et Mikael Kuronen) ; 59.20 Romain Carpentier (ass Lubomir Dinda et Zackary Daneau)

Chambéry : 08.08 Stepan Nemtyriev (ass Maxime Toukmatchev) ; 13.34 Jure Povse ; 14.42 Maxime Toukmatchev (ass Stepan Nemtyriev et Jure Povse) ; 22.59 Stepan Nemtyriev (ass Jure Povse) ; 47.41 Maxime Toukmatchev (ass Jure Povse) Pénalités 8 minutes contre Dunkerque 14 minutes contre Chambéry Chambéry plus réaliste



Après une correction par Mont-Blanc lors de la dernière rencontre (5-2), les Dunkerquois entamaient fort cette opposition face à Chambéry. Les locaux se créaient de nombreuses actions et sollicitaient fortement Cebald Debiak, le gardien chambérien, auteur de 14 arrêts dans le premier tiers. Et alors que les visiteurs n’étaient pas très dangereux en attaque, ces derniers étaient pourtant les plus réalistes. À l’initiative de cette action, Stepan Nemtyrev, déviait parfaitement en l’air le lancer à la ligne bleue de Maxime Toukmatchev pour ouvrir le score (0-1, 08’08).



Mais ce but n’allait pas refroidir les Corsaires qui continuaient de produire du jeu offensif. Et cela allait payer puisque sur un contre, Matias Sointu éliminait son défenseur adverse, se retrouvait face au gardien et servait parfaitement Mikael Kuronen qui réduisait le score (1-1, 12’45).



Mais moins d’une minute plus tard, Jure Povse réalisait une percée de sa zone défensive jusqu’en zone offensive avant de prendre le shoot et tromper Michael Luba (1-2, 13’34). Après une belle sortie de palet collective, Stepan Nemtyrev réalisait un numéro en driblant deux joueurs dunkerquois avant de servir Maxime Toukmatchev qui terminait parfaitement le travail d’un lancer bien placé à mi-hauteur pour prendre le large (1-3, 14’41).

Les deux joueurs inversaient leur rôle du premier but et cela permettait aux visiteurs de prendre un sérieux avantage et de confirmer les doutes dunkerquois. Malgré une domination dans les cinq dernières minutes et un power-play, les Chambériens ne parvenaient pas à en profiter et les deux équipes rentraient aux vestiaires sur le score de 1-3.



Povse en feu mais Daneau voit fois quatre



Rapidement les Corsaires de Dunkerque tentaient de repartir fort et un beau décalage trouvait Rayan Belharfi qui ne parvenait pas à conclure et le palet terminait sa route dans le buste de Cebald Debiak. Malgré cette occasion, c’est bien Chambéry qui continuait de marquer. Jure Povse récupérait le palet au milieu de la glace, se projetait et finissait par servir Stepan Nemtyrev qui inscrivait son second but de la rencontre (1-4, 22’59).

Dunkerque ne profitait pas d’une supériorité numérique, mais une récupération derrière la cage de Chambéry par Matias Sointu qui transmettait à Zackary Daneau permettaient aux Corsaires de relancer les débats. Et trois minutes plus tard, tout était relancé. Clément Thomas derrière la cage remettait le palet à la ligne bleue et Lubomir Dinda prenait le lancer qui était dévié en l’air par Zackary Daneau, ancien joueur de Chambéry (3-4, 37’14).

En supériorité numérique dès le début de la troisième période, les Dunkerquois en profitaient pour recoller au score. Après une longue phase de passes à chercher la solution, c’est l’attaquant Zackary Daneau qui trouvait la faille, reprenant un palet qui trainait devant la cage (4-4, 41’11).

Après cela, Dunkerque reprenait le monopole de la partie. Par la suite, la pression et tension de ce match montaient. Et alors que les occasions étaient des deux côtés, Jure Povse, dans un grand soir, contournait la cage et glissait le palet dans les buts dunkerquois pour redonner l’avantage aux visiteurs (4-5, 47’41).



Dunkerque opportunistes en power play



De quoi obliger Dunkerque à de nouveau courir derrière le tableau d’affichage. Et c’est une supériorité numérique qui allait permettre aux Corsaires de revenir. Après une frappe de Mikael Kuronen, Zackary Daneau encore bien placé inscrivait un quadruplé (5-5, 54’08).

Une puis deux nouvelles pénalités évitables de Chambéry tombées à deux minutes de la fin de la rencontre, laissant une opportunité en or à Dunkerque de renverser le match jouant à 5 contre 3. Et cette opportunité, Dunkerque n’en rêvait pas autant. Dans une période compliquée, les Corsaires parvenaient à la saisir et après un très grand travail de Matias Sointu, Romain Carpentier libérait toute la patinoire (6-5, 59’21).



Une victoire ô combien importante pour le club en difficulté cette saison et loin de ses objectifs affichés en début de saison. Le club est désormais 8e avec 31 points derrière Épinal.

Chambéry, qui aura mené tout le match, aura manqué de sérieux dans le dernier-tiers, temps, ce qui aura permis à Dunkerque de revenir dans le match, puis de s’imposer. Les visiteurs restent à la 6e place au classement avec 32 points, mais voient Épinal et Dunkerque revenir à une longueur d’eux.





© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







