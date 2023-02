Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 21ème journée : Mont-Blanc vs Chambéry 5 - 8 (0-2 3-3 2-3) Le 11/02/2023 Le Palais, Megève [ Mont-Blanc ] [ Chambéry ] Les Eléphants jouent un mauvais tour au Yéti ! Les Yétis du Mont-Blanc, forts d’un succès probant face au leader dunkerquois la semaine dernière à Megève, retrouvaient le Palais pour y affronter le voisin chambérien dans un derby qui promettait de belles émotions. Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Texte : A. Juillet | Photos : M. Richier le 12/02/2023 à 15:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1110 spectateurs Arbitres : M. Barcelo, assisté de MM. Pointel et Biot Buts :

Mont-Blanc : ; 21:38 Hugo Sarlin (ass Jérémy Fortin et Numa Besson) ; 32:00 Kurt Sonne (ass Bruno Zabis et Mikulas Bicha) ; 33:26 Richard Aimonetto (ass Jérémy Arès et Kelvin Walz) ; 47:18 Kurt Sonne (ass Arthur Cocar et Mikulas Bicha) ; 54:47 Mikulas Bicha (ass Clement Mermoux et Bruno Zabis)

Chambéry : 05:54 Matias Bachelet* (ass Brayden Sampson et Zackary Daneau) ; 17:26 Ethan Price (ass Alexandre Desgagnes et Flavian Dair*) ; 23:20 Matias Bachelet* (ass Sasha Djigaouri et César Perret) ; 36:09 Sacha Reboh* (ass Marius Roudadoux) ; 37:44 Zackary Daneau (ass Alex Labbé et Matias Bachelet*) ; 46:02 Flavian Dair* (ass Alexandre Desgagnes et Tanguy Franzini) ; 47:42 Alex Labbé (ass Matias Bachelet* et Zackary Daneau) ; 59:10 Ethan Price (ass Flavian Dair* et Brayden Sampson) Pénalités 6 minutes contre Mont-Blanc 12 minutes contre Chambéry



Les Eléphants de leur côté, ont étrillé Marseille 7 buts à 2 à Buisson Rond lors de la dernière journée. Très efficaces à l’offensive, les savoyards, grâce à un Alex Labbé en feu et auteur de 5 points et un très bon Kogovsek, l’ont emporté avec la manière face aux marseillais. Ce samedi soir, les Yétis ont certainement connu leur moins bonne prestation de la saison à domicile face à une dynamique et engagée formation chambérienne. Notons la présence exceptionnelle de Miss Rhône-Alpes 2022, Esther Coutin qui a donné le coup d’envoi et remis le trophée des MVP ce samedi.



Chambéry profite de la mauvaise entame locale



Un premier jeu de puissance était immédiatement offert aux locaux. Sonne touchait la barre sur la tentative et les savoyards résistaient à l’infériorité. Leurs opposants se faisaient à leur tour pénaliser après 4’ dans cette partie. Situation payante pour les jaunes et noirs qui profiteront de la très bonne position de Bachelet pour prendre les devants, 1-0 à 5’54 [5-4]. Les transmissions sont mauvaises du côté des haut-savoyards, notamment dans la neutre, où les interceptions chambériennes sont nombreuses dans ce début de match. Le public tente de porter les locaux, qui éprouvent bien des difficultés à développer leur habituel jeu d’attaque. En face, Chambéry profite parfaitement des espaces et les Eléphants se créent de bonnes occasions. Après un quart d’heure difficile pour les locaux, les intentions deviennent meilleures pour la troupe locale. Walz débordait et alertait Croz en reprise devant le but. Maxime RICHIER Le portier chambérien a été excellent ce samedi Kogovsek faisait l’arrêt et Mont-Blanc partait en powerplay. Les Yétis poussent en fin de période pour tenter de revenir, mais les Eléphants s’en remettent à leur défense ! Malgré un temps fort local, Chambéry profite d’un rebond pour s’échapper au tableau indicateur ! Desgagnes lance, Price s’empare du retour offert par la botte de Goy, 0-2 à 17’26. Coup dur pour la troupe de Peronnard, bien proche d’encaisser sa troisième réalisation de la soirée sur une reprise de Daneau dans les dernières secondes du tiers. Les visiteurs mènent 2 buts à 0 après vingt minutes.



Retour au score avant un nouveau trou d’air



Le début de deuxième période est meilleur pour les joueurs de Saint-Gervais/Megève. Bicha et Chatellard obtiennent tour à tour deux bonnes situations, avant que Sarlin ne vienne officiellement sonner la révolte, en reprenant un palet à bout portant, 1-2 à 21’38. Les intentions sont plus positives, mais la défensive reste anormalement fébrile à l’image d’un 3ème but immédiatement encaissé par la troupe de Victor Goy. Alerté par une passe laser à la bleue de Djigaouri, Bachelet s’échappe et vient prendre le meilleur sur le portier montblanais, 1-3 à 23’11. Chambéry a laissé passer l’orage du début de période et joue désormais jeu égal avec ses adversaires. Mont-Blanc est trop imprécis et indiscipliné et paie ses erreurs par un retard de deux buts au score. Arès est envoyé au cachot pour avoir retenu son adversaire en territoire offensif. La mi-match passe et cette rencontre balance toujours du côté savoyard. Un jeu de puissance intervient pourtant et les Yétis restent en vie grâce à ce jeu à un homme supplémentaire. Sur un jeu bien amené par Bicha et Zabis, Sonne seul face au but ouvert ne tremblait pas, 2-3 à 32’01 [5-4]. Les haut-savoyards retrouvent des couleurs avec cette réduction de l’écart. Walz déborde en vitesse côté droit et conserve le disque en contournant le but pour trouver Aimonetto, qui d’un tir précis dans le soupirail droit permettait aux montblanais de revenir à la marque, à la faveur d’une très bonne période sur le plan offensif, 3-3 à 33’26. Chambéry voit fondre son avance mais conserve un état d’esprit très positif, à l’image d’un rush de Bachelet, impressionnant de facilité du haut de ses 19 ans. Mont-Blanc tente de réagir, mais les Yétis surjouent. Une mésentente entre Sonne et son coéquipier sur la bleue offensive offrait une échappée à Roudadoux plein axe. Reboh se saisissait du retour et redonnait une unité d’avance aux Eléphants dans un match disputé, 3-4 à 36’08. Maxime RICHIER Chambéry peut exulter et remporte une belle victoire Cette réalisation redonne une once d’énergie à des chambériens qui n’en manquaient pas. La dernière paire de minute approche et les joueurs de Buisson Rond s’offrent un nouveau break. Daneau sautait sur une reprise côté gauche et offrait un 5ème but salvateur aux siens dans ce match, 3-5 à 37’44. Chambéry regagne les vestiaires avec deux buts d’avance à vingt minutes de la sirène finale.



Chambéry sécurise son succès !



La première opportunité de ce troisième acte est locale. Walz venait en échappée côté gauche, mais son tir n’était pas assez puissant pour déstabiliser le très bon Kogovsek. Malgré des tentatives de retour au score, Mont-Blanc est trop permissif défensivement dans cette partie. Flavian Dair profite d’une approximation et battait Goy dans une mauvaise soirée pour l’arrière-garde haut-savoyarde, 3-6 à 46’02. Les choses se compliquent encore davantage pour les hommes de Peronnard quand Reynaud vient frapper Hugo Sarlin qui mettra une longue minute à se relever de ce choc. Chambéry est chassé pour 2 minutes sur cette séquence. Une occasion qui offrira à la troupe locale sa 4ème réalisation de la soirée. Trouvé côté gauche, Sonne battait le cerbère jaune et noir de près, 4-6 à 47’21. Espoir de courte durée, puisque Chambéry, en contrôle jusqu’au dernier powerplay, inscrit un but 20 secondes plus tard. Maxime RICHIER Mont-Blanc en souffrance dans cette opposition Bachelet s’amuse dans la défense montblanaise et donne la tournis au « 5 » présent jusqu’à servir sur un plateau Labbé au poteau gauche, 4-7 à 47’42. Malgré une rencontre très décevante dans son contenu, Mont-Blanc ne baisse pas les bras et raccroche quelque peu le wagon à un peu plus de 5’ du terme. Bicha est lancé par une bonne passe de Mermoux et battait le portier entre les bottes, 5-7 à 54’47. Les minutes tournent en faveur des visiteurs dans cette fin de rencontre. Franzini venait faire une grossière, mais néanmoins importante feinte pour éviter à Sarlin de partir à l’abordage du but de Kogovsek en solo. Chambéry est solidaire dans l’effort en infériorité et fait bloc autour de son portier. La fin de rencontre approche et Mont-Blanc, jouant son va-tout à 6 contre 5, encaissera une ultime réalisation, la 8ème de la soirée par Ethan Price dans le filet vide, 5-8 à 59’10.



Victoire savoyarde ce samedi 8 buts à 5. Un deuxième succès large en deux semaines pour les chambériens. Malmenés en début de première par des visiteurs réalistes et présents dans l'envie, les Yétis ont effectué un retour au score en 2ème période, avant de tomber, avec une naïveté défensive inhabituelle, dans le piège d'une excellente et dynamique formation chambérienne. Les Eléphants engrangent une victoire probante et pleine de réalisme face à des montblanais qui devront à tout prix éviter de reproduire une telle performance sur le plan de l'implication défensive dans leurs futures rencontres. Des Yétis qui ne seront jamais parvenus à imprimer leur rythme et leur efficacité coutumière, et qui devront rapidement retrouver leurs standards avant un derby qui s'annonce haut en couleurs du côté de Morzine mercredi. Chambéry affrontera de son côté les Bisons de Neuilly à Buisson Rond pour poursuivre la belle série ! Alexandre JUILLET Esther Coutin, Miss Rhône-Alpes 2022 au coup d'envoi







