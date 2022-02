Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 21ème journée : Mont-Blanc vs Strasbourg 2 - 3 (1-0 1-1 0-1 0-0 0-1) Après prolongation Après tirs aux buts Le 19/02/2022 Le Palais, Megève [ Mont-Blanc ] [ Strasbourg ] D1 : Strasbourg récidive face aux Yétis ! ​Toujours installés au 2ème rang du championnat de Division 1, les Yétis du Mont-Blanc n’en finissent plus de surprendre, à l’image de leur dernière sortie victorieuse sur la glace de Caen une semaine plus tôt. Ce samedi, ils affrontaient Strasbourg sur la glace du Palais de Megève. Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Texte : A.Juillet | Photos : M.Richier le 20/02/2022 à 12:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1048 spectateurs Arbitres : A. Popa assisté de S. Torribio Rousselin et B. Aumeras Buts :

Mont-Blanc : 03:37 Eric Leger (ass Bruno Zabis et Kelvin Walz) ; 26:51 Bruno Zabis (ass Arthur Cocar)

Strasbourg : ; 32:50 Matt Sozanski (ass Nathan Hudgin et Thomas Giorgi) ; 47:28 Michal Duras ; 70:00 Nathan Hudgin Pénalités 22 minutes (6x2mn+10mn) contre Mont-Blanc 10 minutes (5x2mn) contre Strasbourg Cette réception megevanne de l’Etoile Noire, devant une patinoire garnie, apparaissait comme un nouveau défi haut en couleur face à des alsaciens qui étaient parvenus à prendre le meilleur au match aller, 3 buts à 2 sur leur glace, après prolongation. Strasbourg, en lutte pour une place en play-off avait une particulière envie de briller ce samedi soir en Haute-Savoie.



Début idéal pour les montagnards !



La partie démarre sans round d’observation et les locaux prennent les initiatives. Houde, Chatellard et Arès sont les premiers à tester l’arrière-garde visiteuse avec insistance. L’entame est idéale et rapidement récompensée. Zabis s’en vient de la droite et dresse le couvert au sniper Éric Léger pour l’ouverture du score, 1-0 à 3’37. Le début de rencontre est canon côté local et les actions partent à 100 à l’heure. Bataillé au retour est proche de donner plus d’avance aux siens, mais se voit contrarié par Hiadlovsky. Après cinq minutes euphoriques, les locaux laissent davantage le palet à leurs adversaires qui tentent de procéder par des tirs lointains en direction du but de Goy. Les alsaciens conservent le disque en attaque, mais les lignes défensives des Yétis sont compactes et ne laissent que très peu de réelles situations dangereuses, malgré une belle occasion dans le trafic et un retour accordé à Boiteau. Les Yétis repartent de l’avant lorsque qu’un powerplay est institué à six minutes de la première sirène. M. Richier Le Mont-Blanc mène d'une courte tête grâce à Léger Walz, puis Zago sur des 3 contre 2 sont bien proches de breaker, mais manquent le geste final. L’Etoile Noire s’en sort sans frais, et voit la correctionnelle les menacer à l’entame de l’ultime minute de jeu en première. Besson lance de loin et le palet franchit la ligne. Oui mais voilà, Monsieur Popa venait de siffler la présence d’un joueur dans la zone du gardien. Ce premier vingt se conclut sur ce score d’1 but à 0 en faveur des locaux.



Mont-Blanc breake, l’Etoile Noire redémarre !



Dès les premières secondes du tiers médian, les joueurs de Guimard et Lamblin imposèrent le tempo. Baillard servait Houde en retrait, mais le canadien voyait Hiadlovsky s’interposer de la mitaine et sauver les siens d’une très grosse possibilité. En manquant sa feinte, Arès était proche de surprendre le portier deux minutes plus tard. Les pénalités se multiplient côté local et Strasbourg tente de profiter de cette opportunité pour revenir au score. Les deux blocs défensifs montblanais portent leurs fruits et revoilà les Yétis au complet. Dans l’exercice, Zabis part en contre, se défait du portier et marque dans le filet ouvert, 2-0 à 26’51. M. Richier Zabis aggrave le score en deuxième, Strasbourg recolle Le letton est tout proche de remettre le couvert dans les secondes qui suivent et écrase son tir sur le haut de la transversale du portier. Le momentum est local, mais l’élan se voit coupé par un 2’+10’ sifflé contre Arnaud Lazzaroni. Malgré l’infériorité, Guer est décalé par Arès et le break reste de mise. Pourtant, Strasbourg se refait une santé dans les minutes qui suivent, à la mi-tiers passé et Sozanski trouve la faille depuis la gauche 2-1 à 32’50. Ce but redonne du pep’s aux visiteurs, qui s’enhardissent et trouvent davantage de solutions. Chatellard est appelé à comparaitre à son tour, et revoilà l’Alsace en possession du disque en zone dangereuse. Sur la sortie de prison, l’attaquant vert part en contre et temporise. Zago lui vient en aide, mais l’ex-rouennais manquait de conclure, gêné par un bon retour du portier, particulièrement brillant dans les minutes qui allaient suvire. Cet acte se conclut sur le score de 2 buts à 1 en faveur des locaux. Des joueurs de Saint-Gervais/Megève indisciplinés et qui ont laissé à leurs adversaires par quatre fois la possibilité d’un retour dans ce deuxième vingt suite à des pénalités pour certaines évitables.



Le retour de l’Etoile Noire



En entame de troisième période, Ville Saloranta est chassé pour avoir retardé le jeu. Entame idéale pour la troupe de Bourdages qui prend le temps d’imposer le tempo à 5 contre 4. La résistance montagnarde est grande dans ce boxplay. En deux temps, Zabis est tout proche de re-breaker, mais Hiadlovsky effectue un excellent arrêt. Cet arrêt sera précieux pour la formation alsacienne, qui profitera d’un contre de Duras pour revenir. L’expérimenté n°96 vient prendre à défaut le portier local d’un tir précis, 2-2 à 47’28. Les deux équipes ne se lâchent pas. Mont-Blanc domine mais reste stérile dans les secondes qui suivaient. Le palet navigue d'un but à l'autre et bien malin est celui qui pourrait déterminer qui sortira vainqueur de cet affrontement disputé, malgré plus de lancers de cette période. La donne se retrouvera d'ailleurs au chapitre des lancers, où chacune des formations allaient prendre près de 30 lancers en direction du filet adverse au total de ce match. En toute fin, Mont-Blanc obtient un jeu de puissance ô combien important. Le chronomètre affiche 3’13 à faire. Le 5 contre 5 ne sera pas converti, et les deux équipes, comme à l’aller, se départageront au cours d’une période de prolongation.



Duras en maître de cérémonie



Les alsaciens sont pénalisés dès les premiers instants de cette prolongation. Sozanski fauche Éric Léger qui partait aux buts. Mont-Blanc pose alors son temps mort. Les occasions ne manquent pas dans l’exercice, mais l’arrière-garde du capitaine Duras se jette au sacrifice pour éviter au score d’être scellé. Une série de petits miracles sauvent ensuite les locaux sur trois situations successives à 3 contre 3, dont la dernière s’écrasait sur le montant. Les tirs aux buts sont institués, et dans cet ultime exercice, Duras et Hudgin tranchaient les débats de deux tirs précis côté gauche de Victor Goy, 2-3 à 65’00. M. Richier Hudgin conclut la séance



Victoire de Strasbourg 3 buts à 2. Comme lors de la précédente opposition entre les deux équipes, les hommes de Bourdages ont tranché au bout du suspens. Hiadlovsky, infranchissable lors de cette séance de tirs aux buts offre ainsi 2 points précieux aux siens dans la course aux séries éliminatoires. Mont-Blanc doit se contenter du point glané en supplémentaire. Les locaux pourront regretter leur indiscipline et leur manque de réalisme dans le dernier geste dans les moments clés, qui ont permis aux alsaciens de demeurer à hauteur très longtemps dans cette rencontre. Au terme d’une fin de match à leur avantage sur le plan de l’efficacité, l’Etoile Noire récidive et s’impose face aux montblanais. Mont-Blanc affrontera ce mardi les Sangliers de Clermont, tandis que Strasbourg accueillera Brest ! A. Juillet Strasbourg s'impose et empoche deux points importants







© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







