Hockey sur glace - Division 1 : 21ème journée : Morzine-Avoriaz vs Marseille 5 - 4 (2-1 1-1 1-2 1-0) Après prolongation Le 11/02/2023 Skoda Arena, Morzine [ Morzine-Avoriaz ] [ Marseille ] Troisième victoire de suite pour les Pingouins. les Pingouins recevaient les Spartiates de Marseille avec comme objectif , la victoire pour continuer sur leur bonne dynamique. Skoda Arena, Morzine, Hockey Hebdo Yoann Coppel le 12/02/2023 à 20:20 FICHE TECHNIQUE



1207 spectateurs Arbitres : M. Peurière, assisté de Mme Torribio-Rousselin et M. Aumeras Buts :

Morzine-Avoriaz : ; 09:14 Alexis Hermant (ass Germain Premat et Vaclav Cestr) ; 16:40 Blake Luscombe (ass Tomas Kubalik et Alexandre Novikovs) ; 23:16 Alexandre Novikovs (ass Josselin Besson et Blake Luscombe) ; 59:36 Vaclav Cestr (ass Blake Luscombe) ; 61:50 Mark Shroyer (ass Thibault Delale et Morgan Vialle)

Marseille : 03:52 Maxence Leroux (ass Colin Morillon et Lucas * Colombin) ; 29:59 Colin Morillon (ass Louis Cirgues* et Axel Tarabusi*) ; 42:17 Adam Gajarsky (ass Artyom Anosov et Axel Tarabusi*) ; 54:19 Lucas * Colombin (ass Benjamin Villiot et Louis Cirgues*) Pénalités 33 minutes dont 5+20 à Marcinek contre Morzine-Avoriaz 6 minutes contre Marseille



Dans ce match intense au scénario incroyable dans une ambiance des grands soirs, la Skoda Arena , l'antre des Pingouins c'est soulevée pour acclamer les hommes de Stéphane Gros et Mathieu Jestin.

Les Hauts-Savoyards sont venus à bout des Spartiates qui étaient renforcés par 5 joueurs en licences bleues de l'effectif de Gap en arrachant l'égalisation dans les dernières secondes avant que Shroyer ne donne la victoire aux Morzinois en prolongation !

Revivez ce match en photos.

