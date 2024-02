Hockey sur glace - Division 1 : 21ème journée : Morzine-Avoriaz vs Valenciennes 1 - 6 (0-0 0-2 1-4) Le 10/02/2024 Skoda Arena, Morzine [ Morzine-Avoriaz ] [ Valenciennes ] Nouvelle défaite des Pingouins de Morzine-Avoriaz Skoda Arena, Morzine, Hockey Hebdo Yoann Coppel le 11/02/2024 à 17:40 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1072 spectateurs Arbitres : M. Icard, assisté de MM. Donat-Magnin et Aumeras Buts :

Morzine-Avoriaz : ; 45:20 Jeoffrey Couvat (ass Enzo Baravaglio)

Valenciennes : 24:22 Thomas Mathieu (ass Fyodor Yarovinsky et Maxime Mathieu) ; 33:20 Ilya Altybarmakyan (ass Pelle Lidstrom et Félix Plouffe) ; 40:36 Thomas Mathieu (ass Félix Plouffe et Jérémy Coté) ; 45:48 Maxime Mathieu (ass Fyodor Yarovinsky et Thomas Mathieu) ; 51:52 Jérémy Coté (ass Ricards Birzins et Audric Donnet) ; 59:05 Amaury Lhermitte (ass David Fritz-Dreysse et Audric Donnet) Pénalités 6 minutes contre Morzine-Avoriaz 8 minutes contre Valenciennes



Retour en images sur la défaite des Morzinois face aux Diables Rouges de Valenciennes.

