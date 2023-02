Hockey sur glace - Division 1 : 21ème journée : Nantes vs Montpellier 5 - 1 (0-0 1-1 4-0) Le 11/02/2023 Nantes, le petit-port [ Nantes ] [ Montpellier ] Nantes l’emporte, et reste dans la course aux playoffs Reportage photos de la rencontre du samedi 11 février 2023 pour le compte de la 21e journée, qui a vu Nantes s’imposer à domicile sur sa patinoire du petit-port Nantes, le petit-port, Hockey Hebdo Guillaume François le 13/02/2023 à 12:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1036 spectateurs Arbitres : M. Drif, assisté de Mme Perronin et M. Métais Buts :

Nantes : 23:20 Joé Dubé (ass Romain Carpentier) ; 40:34 Rémi Thomas (ass Mathieu André et Cédric Custosse) ; 51:07 Matthew Brenton (ass Alex Ambrosio et Tanguy Auger) ; 55:28 Joé Dubé (ass Romain Carpentier et Quentin Berthon) ; 57:54 Alex Ambrosio (ass Tanguy Auger)

Montpellier : ; 25:38 Martin Vojsovic (ass Slavomir Tomko et Kyle Heffernan) Pénalités 31 minutes dont 5+20 à Sautereau contre Nantes 6 minutes contre Montpellier









Reportage Photos





crédit photo Guillaume François





crédit photo Guillaume François





crédit photo: Guillaume François





crédit photo: Guillaume François Pour le compte de la 21e journée de division 1, les Corsaires de Nantes 10e recevaient les Vipers de Montpellier 13e. Les Nantais loin de leur objectif de début de saison n'avaient pas le droit de perdre des points au risque de voir le Top 8 s éloigner encore un peu plus.







