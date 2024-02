Hockey sur glace - Division 1 : 21ème journée : Nantes vs Neuilly/Marne 5 - 3 (2-2 1-0 2-1) Le 10/02/2024 Nantes, le petit-port [ Nantes ] [ Neuilly/Marne ] Nantes chasse le bison Reportage photos de la rencontre du samedi 10 février 2024 qui a vu Nantes s’imposer, sur sa patinoire du petit-port face aux bisons de Neuilly-sur-Marne pour le compte de la 21e journée de championnat Nantes, le petit-port, Hockey Hebdo Guillaume François le 12/02/2024 à 15:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1036 spectateurs Arbitres : M. Fessier, assisté de MM. Maudet et Thorrignac Buts :

Nantes : ; 12:14 Rémi Thomas (ass Benoit Valier et Quentin Jacquier) ; 18:51 Chrystopher Collin (ass Jeremiah Luedtke et Mathieu André) ; 30:01 Gauthier Gibert (ass Jagger Williamson) ; 52:45 Théo Lanvers (ass Chrystopher Collin et Jeremiah Luedtke) ; 59:59 Théo Lanvers (ass Gauthier Gibert et Rémi Thomas)

Neuilly/Marne : 03:16 Yoanne Lacheny (ass Maxence Auvitu et Raphaël Bastille) ; 08:04 Sacha Guillemain (ass Raphaël Bastille et Charlie Doyle ) ; 52:01 Carson Briere (ass Raphaël Bastille et Dominik Rudl) Pénalités 14 minutes contre Nantes 8 minutes contre Neuilly/Marne









Reportage Photos



Guillaume François L'affiche du soir au petit-port, les corsaires de Nantes 2e au classement affrontent le 11e Neuilly-sur-Marne qui reste sur une bonne dynamique. Pour les hommes de martin Lacroix seule la victoire compte pour rester derrière Caen qui occupe toujours la première place du championnat. Pour les bisons, c'est une course aux playoffs, car en cas de défaite les chances de voir les nocéens disputer les phases finales s'éloignent un peu plus.







