2036 spectateurs Arbitres : M. Frossard, assisté de MM. Honoré et Douchy Buts :

Tours : ; 30:10 Matthew Newbury (ass Enzo * Carry et Gabriel Belley-Pelletier) ; 39:24 Enzo * Carry (ass Julien Msumbu et Vincent Lampron) ; 46:53 Esteban Ragot* (ass Mathieu Buttin et Louis Vitou *)

Epinal : 01:51 Armand Jayat (ass Alexandre Lubin et Tomas Rusina) ; 34:21 Peter Hrehorcak jr (ass Dominik Fujerik et Filip Nemcek) Pénalités 4 minutes contre Tours 12 minutes contre Epinal



. (0-1, 1’51 . But Armand Jayat #74, assist Lubin Alexandre #91 et Boni Lucas #95)



Photographe : fb@batvision Le math gagna en intensité, Newbury montra la voie à ses coéquipiers mais c’est bien Epinal qui avait le contrôle de ce premier tiers. Les Wildcats n’ont pas la meilleure attaque de la division pour rien, mais leurs tirs trouvaient soit Raibon, soit un défenseur pour faire obstacle. Epinal rentra au vestiaire avec un avantage d’un but sous les applaudissements de leur armée de supporters jaune et noir.

Pour un beau match, il faut deux belles équipes, et les spinaliens ont attaqué le match en trombe en prenant d'assaut la cage de Raibon, le gardien tourangeau. Et sur une belle combinaison, Lubin trouva Jayat qui pleine axe, venait nettoyé la lucarne de Raibon

Le début du second acte démarra doucement, les Remparts arrivant à faire jeu égal avec l’adversaire et les spinaliens allaient subir plusieurs pénalités. Et sur une supériorité, Newbury profitait du bon travail de Carry pour conclure de près. (1-1, 30’10. But Matthew Newbury #19, assist Enzo Carry #44 et Gabriel Belley Pelletier #27)



Photographe : fb@batvision Le match s’équilibra et les deux équipes avaient l’occasion de passer devant. Et c’est les spinaliens qui étaient les plus précis. Hrehorcak venant conclure d’un slapshot foudroyant une belle passe de Fujerik (1-2,34’21 . But Peter Hrehorcak #71assist Dominik Fujerik #66 et Nemcek Filp #55)



Les remparts, loin de se décourager, repartaient de l’avant mais subissaient également les contres des spinaliens. La fin du deuxième tiers approchait et sur un palet anodin derrière la cage, Carry venait se jouer du défenseur et du gardien spinalien pour égaliser. (2-2, 39’24. But Enzo Carry #44)



Les tourangeaux profitaient pleinement de l’apport des trois attaquants en licence bleu venant de Bordeaux et regagnaient les vestiaires à égalité avec Epinal.

Le début du second acte démarra doucement, les Remparts arrivant à faire jeu égal avec l'adversaire et les spinaliens allaient subir plusieurs pénalités. Et sur une supériorité, Newbury profitait du bon travail de Carry pour conclure de près.Le match s'équilibra et les deux équipes avaient l'occasion de passer devant. Et c'est les spinaliens qui étaient les plus précis. Hrehorcak venant conclure d'un slapshot foudroyant une belle passe de FujerikLes remparts, loin de se décourager, repartaient de l'avant mais subissaient également les contres des spinaliens. La fin du deuxième tiers approchait et sur un palet anodin derrière la cage, Carry venait se jouer du défenseur et du gardien spinalien pour égaliser.Les tourangeaux profitaient pleinement de l'apport des trois attaquants en licence bleu venant de Bordeaux et regagnaient les vestiaires à égalité avec Epinal.

Deux belles équipes, une patinoire pleine, les supporters des deux équipes qui donnaient de la voix, un arbitrage excellent, du suspense, les fans de hockey étaient heureux ce soir ! Et le troisième tiers allait être du même niveau. Et e sont les Remparts qui allaient conclure les premiers. Sur un bon travail de Buttin qui servait Ragot, ce dernier marquait avec le revers de la palette dans la lucarne. (3-2, 46’53. But Esteban Ragot #20 assist Mathieu Buttin #11 et Louis Vitou #25)



Photographe : fb@batvision Le dernier quart d’heure du match fut une bataille intense pour la conquête du palet. Et les spinaliens tiraient de partout. Les Remparts étaient proche de faire le break mais les deux gardiens faisaient le job admirablement. La sortie du gardien spinalien n’y changera rien, Tours subissait mais ne pliait pas. Dans une patinoire debout et en feu, le succès était à l’arrivée pour les tourangeaux.



Deux belles équipes, une patinoire pleine, les supporters des deux équipes qui donnaient de la voix, un arbitrage excellent, du suspense, les fans de hockey étaient heureux ce soir ! Et le troisième tiers allait être du même niveau. Et e sont les Remparts qui allaient conclure les premiers. Sur un bon travail de Buttin qui servait Ragot, ce dernier marquait avec le revers de la palette dans la lucarne.Le dernier quart d'heure du match fut une bataille intense pour la conquête du palet. Et les spinaliens tiraient de partout. Les Remparts étaient proche de faire le break mais les deux gardiens faisaient le job admirablement. La sortie du gardien spinalien n'y changera rien, Tours subissait mais ne pliait pas. Dans une patinoire debout et en feu, le succès était à l'arrivée pour les tourangeaux.Avec ce résultat, Tours passe au 5rang de la division avant une semaine intense avec le déplacement à Strasbourg, 2, et la réception de Dunkerque, 1de la division. Il faudra des points pour se rapprocher encore un peu plus des playoffs.

Photographe : fb@batvision





