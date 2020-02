Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 22ème journée : Cergy-Pontoise vs Tours 7 - 3 (2-1 1-2 4-0) Le 08/02/2020 Cergy - l’Aren Ice [ Cergy-Pontoise ] [ Tours ] Les Jokers triomphent à l’usure Les Jokers de Cergy enchaînent une deuxième confrontation à domicile face au quatrième du championnat. Après Brest la semaine précédente, ils reçoivent les Remparts de Tours. Une équipe rapide, technique et physique qui promet un bel affrontement devant plus de 2300 spectateurs réunis à l’Aren Ice Cergy - l’Aren Ice, Hockey Hebdo Florent Gasparini le 12/02/2020 à 17:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2372 spectateurs Arbitres : M. Cregut assisté de MM. Debucquet et Smeeckaert Buts :

Cergy-Pontoise : ; 15.50 Danny Smith (ass Kévin Lorcher et Timothée Franck) ; 16.44 Pierre-Charles Hordelalay (ass Kévin Da Costa et Philippe Bureau Blais) ; 30.54 Toni Kluuskeri (ass Timothée Franck et Max Kalter) ; 44.38 Bastien Lardière (ass Lucas Herrera-Mione et Alexandre Lubin) ; 45.07 Kévin Da Costa (ass Max Kalter et Pierre-Charles Hordelalay) ; 48.41 Austin Vieth (ass Liam Kerins et Derek Perl) ; 59.25 Liam Kerins (ass Pierre-Charles Hordelalay et Derek Perl)

Tours : 09.40 Jonathan Joannette (ass Louis-Philippe Denis et Mathieu Tremblay) ; 24.17 Alexis Crosnier (ass Marek Ruzicka) ; 28.10 Mathieu Tremblay (ass David Camy-Sarty) Pénalités 20 minutes dont 10 à Kerins contre Cergy-Pontoise 59 minutes dont 10 à Bourque et Joanette et 25 à Treblay contre Tours Photographe : Olivier Bénard Joannette ouvre le score sur un smash

Les Tourangeaux entrent fort dans le match. Ils pénètrent logiquement en zone offensive. Le premier lancer sera néanmoins pour les Joker avec une tentative de Buttin après avoir fait le tour de la cage de Garnier.

Les débats s’équilibrent sur un rythme intense. Côté Tourangeaux, Gibert réalisera le premier lancer dans la mitaine de Chimienti.

Le palet vit d’un camp à l’autre. Bureau-Blais ne pourra convertir la première grosse occasion cergypontaine suite à une passe de Vieth. Philippe Denis, de son côté, verra son revers butter contre Chimienti.

Le match est plaisant. Les deux équipes veulent prendre l’avantage au plus vite.

Dès leur première supériorité, les Jokers sont tout près d’ouvrir la marque par Kalter. L’américain s'apprête à déposer le palet dans le filet mais il est bloqué par le poteau avant que Garnier ne gèle la rondelle.

La pénalité est finalement tuée par les visiteurs qui passent désormais à l’offensive. Sunjang puis Tremblay alertent Chimienti. Toutefois, les Tourangeaux, installés en zone offensive mettent un gros pressing pour empêcher les cergypontains de se dégager. Obuch lance plusieurs fois depuis la ligne bleue. La troisième tentative, bien que non cadrée, permet à Philipe Denis de transmettre le palet à Joannette, seul devant Chimienti. L’attaquant canadien conclut tel un baseballeur après que sa première tentative a été déviée dans les airs. 0-1, 9’40.



Le rythme ne faiblit pas. Lubin a l’occasion d’égaliser mais il ne peut reprendre le centre parfait de Vieth alors que la cage était ouverte devant lui. Une situation identique se renouvelle quelques minutes plus tard avec cette fois Hordelalay trop court pour reprendre la passe de Lorcher.

La première situation de supériorité au profit des Remparts fait suite à une charge tardive de Smith. Cependant les visiteurs ne se montrent pas dangereux. Dès la fin de pénalité, Smith vient récupérer le palet contre la bande au niveau de la ligne bleue offensive. Bourque, seul défenseur, est impuissant sur le une deux entre Smith et Lorcher permettant au premier d’égaliser. 1-1, 15’50.



En cette fin de tiers, Les Jokers profitent de leur pressing pour tirer de nombreuses fois. Ils prennent finalement l’avantage sur un numéro solo d’Hordelalay à qui Da Costa confie le palet depuis sa zone défensive. L'attaquant remonte l’aire de jeu avant de prendre le meilleur sur Pisarik en un contre un, puis il glisse la rondelle entre les jambes de Garnier. 2-1, 16’44. Le meilleur buteur du championnat régale à nouveau l’Aren Ice de son action fétiche.



Les Remparts réagissent notamment par Torres, sans parvenir à égaliser.



Comme attendu, le premier tiers a été très intense. Les Tourangeaux ont su profiter de leur période de domination pour ouvrir le score. Cependant les Jokers n’ont jamais paniqué et ont su convertir deux occasions pour rejoindre le vestiaire en tête.



Photographe : Olivier Bénard Les Tourangeaux maintiennent la pression sur la cage de Chimienti jusqu’au bout

Pendant que Kerins purge une méconduite intervenue vraisemblablement pendant la pause, les remparts lancent le deuxième acte en boulet de canon, bien décidés à égaliser face à des Jokers qui ne leur sont pas supérieurs jusqu’à présent. Obuch allume la première mèche nécessitant une parade de Chimienti. Le jeu repart d’une cage à l’autre. Herrera se procure une occasion de prendre le large mais il ne réussit pas à contourner la botte droite de Garnier. Kalter insiste quelques instant plus tard mais Garnier est à nouveau vigilant.

Sur une sortie de zone rondement menée, Susanj transmet à Jekimovs, positionné sur sa ligne bleue qui dévie sur Crosnier. Ce dernier se présente face à Corbett soutenu par Rusicka avec qui il joue un “une deux” pour tromper Chimienti, déplacé. Superbe égalisation des visiteurs. 2-2, 24’17.



Le match est à nouveau relancé et tient toutes ses promesses. L'intensité est telle que les deux formations se créé des occasions sur presque toutes les actions.

Quelques instants plus tard les deux formations évoluent à 4 contre 4. Les Jokers ont une opportunité franche sur un débordement de Kluuskeri mais le palet flottant est stoppé in extremis par Garnier sans que personne ne puisse assurer qu’il n’ait pas franchit la ligne.

Lors d’une nouvelle séquence offensive des locaux le palet est disputé dans l’arrondi des Remparts. Les visiteurs finissent par s’en saisir et lancent Camy-Sarty sortant de prison. Depuis l’arrière de la cage des Jokers, l'attaquant tourangeaux glisse le palet dans l’enclave. Frank ne parvient à pas à le dégager, il profite donc à Tremblay, qui sans hésiter, adresse un tir croisé à bout portant laissant Chimienti impuissant. 2-3, 28’10.

Pour la deuxième fois du match, les visiteurs prennent les devants au tableau d’affichage.



Tours maintient sa domination. Seule la pénalité appelée à l’encontre de Joannette permet aux Jokers de reprendre le contrôle du palet.

En supériorité, les cergypontains remportent une mise en jeu en zone offensive. Hordelalay à la bleue cherche la déviation de Frank devant la cage de Garnier. Le palet revient finalement à Kalter dans le slot. Il transmet à Kluuskeri, esseulé dans l’angle qui n’a plus qu’à le pousser au fond des filets. 3-3, 30’54. Le défenseur cergypontain remet ainsi les deux équipes à égalité sans contestation possible cette fois.



La fin du tiers est disputée. Les deux équipes s’appuient sur leur qualité de patinage pour porter rapidement et simplement le danger devant la cage adverse. Toutefois aucune des deux défenses n’est prise à revers. Les formations regagnent les vestiaires dos à dos. Tout reste donc encore à faire dans le dernier tiers qui s’annonce palpitant.



Photographe : Olivier Bénard Da Costa inscrit le 5e but avant d’être la victime de Tremblay

Une fois encore, ce sont les tourangeaux qui lancent les premiers dans ce dernier acte. Les visiteurs sont cependant moins tranchant. Ils concèdent plusieurs dégagements interdits permettant aux locaux d’installer leur travail de sape en contrôlant le palet. Les Remparts intensifient cependant leur impact physique lors des mises en échecs.

Dans la cinquième minute de jeu, alors que l’engagement est remporté par les remparts dans leur zone défensive, la quatrième ligne des Jokers travaille fort pour gêner parfaitement la sortie de zone des visiteurs. Herrera, depuis l’arrondi, trouve Lardière dans l’enclave. Ce dernier ne rate pas l’occasion de faire basculer le score en faveur des verts et rouges. 4-3, 44’38.



Quelques secondes plus tard, Da Costa récupère le palet dans sa zone suite à une mauvaise transmission de Tremblay. Il remonte l’aire de jeu avec une passe vers Hordelalay qui lui rend la rondelle lorsqu’il atteint le slot. Da Costa s’y reprend à deux fois pour contourner le défenseur et le gardien mais parvient à donner deux buts d’avance aux locaux. 5-3, 45’07.

De frustration, Tremblay balance le capitaine des Jokers contre la balustrade pour qui le match se termine là, épaule déboitée. Ce geste aura pour conséquences de déclencher un bagarre générale, l’expulsion de l’agresseur et une double dose de mineure pour Corbett et Obuch qui s’en donnent à coeur joie.



Le jeu reprend après une longue interruption. Les tourangeaux doivent désormais tuer une majeure. Les Jokers profitent de leur confortable supériorité pour faire vivre le palet en zone offensive avec Kerins en animateur. Ce dernier contourne Bourque, venu au pressing, puis lance sur la botte de Garnier qui offre un rebond à Vieth. 6-3, 48’41.



Le match devient électrique. Du haut de ses 20 ans Herrera fait perdre ses nerfs à Bourque, lors d’une mise en jeu. Le défenseur part à son tour purger une méconduite.

Les visiteurs se replongent toutefois dans le jeu. Ils sollicitent plusieurs fois Chimienti sur des lancers de Gibert, Crosnier et Pisarik, auxquels répondent Lubin et Bureau-Blais notamment.

Payant leur indiscipline, les Tourangeaux cèdent une dernière fois en infériorité dans le troisième tiers. Le palet est transmis à Hordelalay contre la balustrade, il se recentre en captant toute l’attention des défenseurs. Ce dont profite Kerins pour se déplacer dans leur dos et recevoir une passe en position idéale devant une cage ouverte. 7-3, 59’25.



Photographe : Olivier Bénard Le travail de sape de la 4e ligne des jokers permet à Lardière d’inscrire le but victorieux

Les Jokers ont obtenu une victoire méritée en faisant un match solide puis en parvenant à conserver leurs esprits dans un dernier tiers électrique. Ils font la bonne opération comptable de la soirée en distançant davantage Neuilly-sur-Marne, 2e, qui a chuté contre Montpellier. Les Nocéens sont désormais à 9 points, quatre journées avant le terme de la saison régulière. Le bémol est cependant la blessure de Da Costa venant s’ajouter à celle de Montenoise (commotion). Le retour des deux hommes n’est pour l’instant pas d’actualité.

La première place pourrait définitivement leur revenir la semaine prochaine lors de leur déplacement à Strasbourg mardi avant de recevoir Caen samedi.



Les Remparts ont démontré de belles qualités techniques et de vitesse pour faire jeu égal avec les Jokers pendant deux tiers. Ils ont baissé de rythme dans le dernier avant de sortir du match puis de payer leurs nombreuses pénalités en fin de troisième tiers. Les tourangeaux, toujours quatrièmes, lanceront leur sprint final pour la qualification aux playoffs en se déplaçant à Caen puis en recevant Chambéry la semaine prochaine



Galerie photos complète

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







