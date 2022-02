Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 22ème journée : Clermont-Ferrand vs Mont-Blanc 3 - 6 (1-2 1-4 1-0) Le 22/02/2022 Clermont-Ferrand (Patinoire Clermont Auvergne Métropole) [ Clermont-Ferrand ] [ Mont-Blanc ] Clermont défait mais en progression Nouvelle défaite de Clermont sur le score de 6 à 3 face aux Yétis du Mont-Blanc lors de la 22ème journée du championnat de France de hockey sur glace de Division 1. Clermont-Ferrand (Patinoire Clermont Auvergne Métropole), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 26/02/2022 à 09:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



443 spectateurs Arbitres : M. Gardiol assisté de MM. Amann et Rodriguez Buts :

Clermont-Ferrand : ; 18:20 Marcel Balaz (ass Filip Martinec et Peter Travnicek) ; 29:24 Nans Souchon (ass Clément Grossetête et Eliott Moreau) ; 59:59 Konsta Harkonen

Mont-Blanc : 08:28 Ville Saloranta (ass Bruno Zabis et Eric Leger) ; 18:36 Eric Leger (ass Maxime Bataillé et Kelvin Walz) ; 28:17 Eric Leger (ass Bruno Zabis et Kelvin Walz) ; 30:24 Bruno Zabis (ass Kelvin Walz) ; 35:57 Ville Saloranta (ass Richard Aimonetto et Bastien Zago*) ; 38:32 Bruno Zabis Pénalités 10 minutes contre Clermont-Ferrand 8 minutes contre Mont-Blanc





Crédit photo Yannick Martin

Si le Mont Blanc essaie d'emblée d'imposer sa vitesse les arvernes résistent bien malgré une certaine maladresse. Ils réussissent même à annihiler la 1ère supériorité numérique adverse. Mais ils se font à nouveau sanctionner par la patrouille et cette fois en fin de pénalité. Sur ce, ils concèdent leur 1er but. Curieusement les alpins se laissent un peu aller à s'accommoder du rythme des Puydômois et se mettent aussi à commettre quelques fautes. A la 2ème les Sangliers réussissent à revenir à la marque grâce à une déviation de Marcel Balaz sur un tir de Martinek à 18'20''.

Cela a le don de réveiller les visiteurs qui ne mettent pas longtemps à reprendre leur avance en profitant d'un relâchement de leur hôte. Leur buteur canadien Eric Léger profite 18 secondes plus tard d'un palet mal contrôlé du portier clermontois pour remettre son équipe devant.

On en restera là sur cette 1ère période.



Crédit Photo Yannick Martin



Au retour sur la glace le Mont Blanc essaye de reprendre la main sur le jeu mais les clermontois arrivent à mieux maitriser leur défense, montrant par la même un certain progrès. Ils peinent cependant à bien coordonner leurs attaques. Ils n’en arrivent pas moins à donner eux aussi quelques sueurs froides au gardien des Yétis.

Pour autant ce sont bien les visiteurs qui sont un ton un peu au-dessus. Ils en sont récompensés par un 3ème but survenu après une superbe opportunité clermontoise avorté sur la relance rapide. A nouveau le yéti Eric Léger impose son réalisme et transperce la cage clermontoise à 28'17''.

Les clermontois ne se découragent pas et reviennent au score par l'intermédiaire du vétéran Nans Souchon, aidé par le jeune Eliott Moreau et le guère plus vieux Clément Grossetête à 29'24''. Malheureusement, comme sur le 1er but clermontois il y a un coupable relâchement clermontois face à des visiteurs vexés et à qui il ne faut pas plus d'une minute pour refaire le break.

Les arvernes tentent de réagir mais leurs actions pour dangereuses qu'elles étaient, sont entraver par maladresse et manque de réalisme.

Au contraire des savoyards réussissent à concrétiser à l'approche de la 36ème minute. Les clermontois ne baissent pas pour autant les bras mais les actions sont souvent désordonnées. Et c'est ainsi que sur une contre-attaque dans un des moments fort des clermontois en zone adverse que les alpins marquent leur 6ème but. Touchés un peu au moral, les arvernes ont du mal à finir ce tiers mais réussissent à maintenir cet écart déjà bien conséquent de 4 buts (6 à 2).



Crédit Photo Yannick Martin



Les clermontois reviennent avec la ferme intention de contenir les assauts adverses et pousser un peu plus loin leurs opportunités. Vites pénalisés ils arrivent, non sans mal, à préserver la cage de Florian Gourdin. A leur tour ils bénéficient d'une supériorité face à cette équipe du Mont-Blanc qui a la meilleure efficacité défensive en infériorité numérique.

Et si les clermontois ne réussissent pas à bénéficier de cette supériorité ils réussiront à marquer sur un tir puissant de Peter Travnicek* (peut être légèrement dévié par Konsta Harkonen puisque sur le site de la fédé, c'est à lui qu'est donné le but) à 51'59'' (et non 59'59'' comme marqué sur le site de la FFHG). Comme lors des 2 premiers buts clermontois, les Yétis piqués au vif, portent tout de suite le fer en camp arverne. Mais cette fois les clermontois réussissent à contenir leurs adversaires.

Le score ne bougera plus, laissant le gain de la dernière période aux clermontois.



Crédit Photo Yannick Martin



