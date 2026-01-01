Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 22ème journée : Lyon vs Strasbourg 6 - 7 (3-2 3-1 0-3 0-1 ) Après prolongation Après tirs aux buts Le 24/01/2026 GB / Photographe © Weingartner [ Lyon ] [ Strasbourg ] Strasbourg au bout du suspense à Charlemagne Dans une patinoire de Charlemagne bien garnie (3 132 spectateurs), les Lions de Lyon ont livré une prestation offensive de haut niveau face à l’Étoile Noire de Strasbourg. Longtemps devant au score, les Rhodaniens ont vu les Alsaciens revenir dans le dernier tiers avant de s’imposer aux tirs au but (6-7), au terme d’une rencontre spectaculaire comptant pour la 22e journée de Division 1. GB / Photographe © Weingartner, Hockey Hebdo le 26/01/2026 à 17:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3132 spectateurs Arbitres : MM. Crégut et Collin assistés de Mme Rivoire et M. Randrianarivo Buts :

Lyon : 03.38 Slavomir Tomko (ass Deni Elabiyev et Ranel Vafin) ; 10.25 Ranel Vafin (ass Dmitri Dudkin et Slavomir Tomko) ; 14.33 Rocco Andreacchi (ass Antoine Addamo et Deni Elabiyev) ; 20.53 Ranel Vafin (ass Maxence Leroux et Slavomir Tomko) ; 28.13 Ranel Vafin (ass Dmitri Dudkin et Deni Elabiyev) ; 35.01 Joris Rama

Strasbourg : ; 06.15 Nathan Goncalves (ass Lucas Senechal et Milo Avoine) ; 10.49 Tanner Main (ass Risto Saarinen et Enzo Poirot) ; 29.48 Milo Avoine (ass Lucas Senechal et Lenny Tounkara) ; 47.20 Tanner Main (ass Sébastien Trudeau et Philippe Chapleau) ; 54.16 Nathan Goncalves (ass Lucas Senechal) ; 59.17 Sébastien Trudeau (ass Philippe Chapleau et Tanner Main) ; 65.00 Pénalités 14 minutes contre Lyon 16 minutes contre Strasbourg



Une rencontre spectaculaire et indécise

Dans un match au scénario renversant et riche en buts, Lyon a longtemps fait la course en tête avant de céder dans les ultimes minutes du temps réglementaire. Malgré une prolongation disputée, il aura fallu attendre la séance de tirs au but pour départager deux formations qui n’ont jamais fermé le jeu.



Crédit Photo © Weingartner-Photos



Premier tiers : Lyon répond coup pour coup Opposés à un candidat déclaré au haut de tableau, les Lions de Lyon, 10es avant cette 22e journée avec 30 points et sur deux revers consécutifs, avaient à cœur de se relancer face à une Étoile Noire de Strasbourg en pleine dynamique (3e, 41 points, quatre victoires de rang).Dans un match au scénario renversant et riche en buts, Lyon a longtemps fait la course en tête avant de céder dans les ultimes minutes du temps réglementaire. Malgré une prolongation disputée, il aura fallu attendre la séance de tirs au but pour départager deux formations qui n’ont jamais fermé le jeu.

La rencontre démarre sur un rythme élevé. Strasbourg ouvre le score par Gonçalves (6’15), mais les Lions réagissent immédiatement. Tomko (8’38) puis Vafin (10’25) donnent l’avantage aux locaux, avant que Main n’égalise dans la foulée (10’49). Lyon reprend toutefois les commandes grâce à Andreacchi (14’33) et vire en tête après vingt minutes d’un premier acte intense et offensif (3-2).



Deuxième tiers : festival offensif

Les Lions poursuivent sur leur lancée. Ranel Vafin, omniprésent, inscrit son deuxième but dès la reprise (20’53), puis un troisième à 28’13, signant un tour du chapeau. Entre-temps, Avoine avait maintenu Strasbourg à portée (29’48). Rama redonne ensuite deux longueurs d’avance à Lyon (35’01). Malgré une fin de période hachée par les pénalités, les hommes de Damien Raux mènent 6-3 après quarante minutes.



Troisième tiers : le réveil strasbourgeois



Crédit Photo © Weingartner-Photos Dos au mur, l’Étoile Noire hausse le ton. Profitant d’une supériorité numérique, Main réduit l’écart (47’20). Gonçalves ramène ensuite Strasbourg à une unité (54’16) avant que Trudeau, cage vide, n’arrache l’égalisation à 43 secondes du terme (59’17). Un coup de froid pour Charlemagne, alors que Lyon semblait tenir une victoire de prestige. Prolongation et tirs au but



Crédit Photo © Weingartner-Photos



Analyse du match



Lyon pourra nourrir de sérieux regrets. Avec six buts inscrits et un Ranel Vafin étincelant (triplé), les Lions ont démontré une capacité offensive certaine et ont dominé plusieurs secteurs du jeu, notamment aux engagements (38 contre 31) et au volume de tirs (39 contre 38).

Cependant, les nombreuses pénalités concédées et un dernier tiers mal maîtrisé ont permis à Strasbourg de revenir progressivement. L’expérience et la profondeur de banc de l’Étoile Noire ont fait la différence dans les moments clés, à l’image de la gestion du jeu en fin de match et de la réussite lors de la séance décisive.

Côté gardiens, Hiadlovsky s’est montré décisif dans l’exercice des tirs au but, tandis que Henry Wilder, solide durant la rencontre, ne peut être tenu responsable de l’issue finale.



Conclusion



Strasbourg poursuit sa série positive et conforte sa place sur le podium, confirmant son statut de prétendant sérieux à la montée. Pour Lyon, malgré une troisième défaite consécutive, la prestation reste encourageante tant sur le plan offensif que dans l’engagement collectif. Les Lions devront désormais apprendre à mieux gérer leurs temps faibles pour transformer ce type de performance en points précieux dans la course au maintien.





Crédit Photo © Weingartner-Photos La prolongation ne permet pas de départager les deux équipes, malgré quelques situations dangereuses de part et d’autre. Aux tirs au but, Hiadlovsky se montre impérial face aux tentatives lyonnaises, tandis que Burgos Ramirez et Trudeau offrent la victoire à Strasbourg (0-2).Lyon pourra nourrir de sérieux regrets. Avec six buts inscrits et un Ranel Vafin étincelant (triplé), les Lions ont démontré une capacité offensive certaine et ont dominé plusieurs secteurs du jeu, notamment aux engagements (38 contre 31) et au volume de tirs (39 contre 38).Cependant, les nombreuses pénalités concédées et un dernier tiers mal maîtrisé ont permis à Strasbourg de revenir progressivement. L’expérience et la profondeur de banc de l’Étoile Noire ont fait la différence dans les moments clés, à l’image de la gestion du jeu en fin de match et de la réussite lors de la séance décisive.Côté gardiens, Hiadlovsky s’est montré décisif dans l’exercice des tirs au but, tandis que Henry Wilder, solide durant la rencontre, ne peut être tenu responsable de l’issue finale.Strasbourg poursuit sa série positive et conforte sa place sur le podium, confirmant son statut de prétendant sérieux à la montée. Pour Lyon, malgré une troisième défaite consécutive, la prestation reste encourageante tant sur le plan offensif que dans l’engagement collectif. Les Lions devront désormais apprendre à mieux gérer leurs temps faibles pour transformer ce type de performance en points précieux dans la course au maintien. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Tweets by HockeyHebdo