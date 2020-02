Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 22ème journée : Mont-Blanc vs Caen 9 - 0 (2-0 4-0 3-0) Le 08/02/2020 Patinoire de Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Caen ] Les Yétis coulent le Drakkar Le championnat de Division 1 tient toutes ses promesses ! Comme bien souvent, la D1 est disputée et engagée, à l’image d’un classement où tous les espoirs sont permis dans l’optique des play-offs, et où 3 points séparent Cholet 8ème, de Marseille 12ème au coup d'envoi de cette journée. C’est également le combat dans lequel est engagé le HC Mont-Blanc, toujours en course pour une place en série éliminatoire. Patinoire de Saint-Gervais, Hockey Hebdo Article : A.Juillet | Photos : M.Richier le 10/02/2020 à 10:29 Tweeter FICHE TECHNIQUE



699 spectateurs Arbitres : M. Popa assisté de MM. Torribio et Ugolini Buts :

Mont-Blanc : 16.07 Ville Vepsalainen (ass Arnaud Lazzaroni et Richard Aimonetto) ; 19.30 Thibaud Masson (ass Mikulas Bicha et Richard Aimonetto) ; 20.35 Ville Vepsalainen ; 27.25 Mikulas Bicha (ass Arthur Devouassoux) ; 33.56 Erno Ripatti (ass Arthur Cocar et Alex Roberts) ; 36.52 Richard Aimonetto (ass Ville Vepsalainen et Arnaud Lazzaroni) ; 41.41 Mikulas Bicha (ass Léo Guillemain) ; 41.52 Richard Aimonetto (ass Mikulas Bicha) ; 50.18 Eric Leger (ass Erno Ripatti et Mikulas Bicha)

Caen : Pénalités 34 minutes dont 10 à Cocar et 10 à Devouassoux contre Mont-Blanc 36 minutes dont 10 à Aurard contre Caen Pour cette rencontre, les locaux devaient compter sur l’absence de Jérémy Arès, blessé aux ligaments croisés, mais devaient également se passer des services d’Arthur Coulon récemment touché à une cheville. Les Yétis comptaient en revanche sur le retour de leur sniper Mikulas Bicha, affaibli depuis plusieurs semaines par une blessure au bas du corps. En face, les Drakkars et leur effectif expérimenté se présentait à Saint-Gervais avec pour ambition de conforter leur place dans le haut du tableau.



Débuts tonitruants



Caen obtient un premier jeu de puissance sur une pénalité infligée dans les premières minutes. Mont-Blanc résiste et se créé une situation similaire dans les minutes qui suivent. Le powerplay offre de belles tentatives, mais le capitaine Vepsalainen sur un one-timer, puis une reprise dans l’enclave ne parvenait pas à battre Quemener. La partie reprend à 5 contre 5 et le rythme imposé par les deux formations est intéressant. Les locaux sont les plus dangereux, mais ni Roberts, ni Léger de près ne feront vaciller le portier. A l’autre bord, les Drakkars obtiennent un jeu de puissance intéressant à négocier en milieu de vingt. Les pénalités s’enchainent dans une rencontre qui n’attend pourtant qu’une étincelle pour offrir son plein potentiel. La tension monte d'un cran lorsque Devouassoux reçoit une charge à retardement en zone neutre, et vient rendre la monnaie de sa pièce à Alvarez. L’attaquant Yéti écope de 2’ + 10’. Les joueurs de Guimard travaillent fort à la défensive. La supériorité se ré-inverse et Mont-Blanc débloque cette fois le compteur dans cette opposition. Vepsalainen fait trembler les filets sur un service de Lazzaroni et permet aux siens de mener, 1-0 à 16’07 [5-4]. M.Richier Mont-Blanc ouvre la marque L’euphorie est montagnarde, mais le 2 contre 1 qui suit ne permettait pas au duo finlando-américain Ripatti – Roberts de tromper Quemener, qui avait lu le lancer du premier. Des montagnard qui se font de plus en plus pressant dans leurs entrées de zone, à l'image du second but inscrit. Aimonetto s’ouvre la voie d’une feinte ravageuse et décale Bicha côté gauche du but. Le #15 déposait l’offrande dans la palette de Masson pour le but du break, 2-0 à 19’30. Fin d’un premier acte intense. Le HC Mont-Blanc mène 2 buts à 0 face à son adversaire du soir.



Les Yétis creusent l’écart



Mont-Blanc est tranchant en entrée de 2ème. Les Yétis résistent parfaitement à des lancers dirigées contre leur filet, et Vepsalainen, l’homme en forme du moment, vient profiter d’un contre pour prendre à défaut la défense caennaise malgré un boxplay, 3-0 à 20’35 [4-5]. Un but en infériorité qui sonne le début du glas caennais. Les Yétis ne trouveront pas la solution en double supériorité numérique, malgré une longue période de domination, mais la récompense viendra sur le retour à 5 des Drakkars. Bicha récupère le disque à la bleue et vient prendre son défenseur en défaut avant de battre Quemener, 4-0 à 27’25. M.Richier Difficile soirée pour Quemener Caen tente bien de réagir, mais les normands sont dans le dur et Goy, est pour l’instant impeccable. La mi-match passée, le portier haut-savoyard confirme sa bonne forme et met les ingrédients pour aider ses coéquipiers à maintenir l’écart. Les Drakkars peinent dans un début de deuxième période cauchemar et la punition qui suit va confirmer la difficile partie des hommes de Luc Chauvel. Sur un décalage de Cocar, Ripatti arme son slap instantané et bat un Quemener médusé, 5-0 à 33’56 [5-4]. Le nombreux public présent se régale, et le HCMB en ajoute une. Mont-Blanc est en mode gala et se montre particulièrement irrésistible dans le dernier geste, à l’image du 6ème but où Aimonetto fait dévier un lancer venant de la crosse de Vepsalainen pour porter le score à 6 buts à rien, 6-0 à 36’52 [5-4]. Quemener sort et laisse entrer Gente. Difficile soirée pour le gardien international français et sa défense. De son côté, Mont-Blanc est impeccable et la réussite semble sourire aux hommes de Guimard depuis l’entame. Le score 6 buts à 0 après quarante minutes de très haut niveau côté alpin.



Clôture du spectacle



Le début de troisième est tonitruant pour les locaux, qui réalisent une rencontre parfaite et un véritable match référence dans cette course aux play-offs. Ce diable de Bicha s’échappe une nouvelle fois, et trouve la faille, 7-0 à 41’41. Face au 3ème du classement, la formation de Saint-Gervais/Megève joue de fort belle manière sa chance et montre un magnifique visage dans une véritable démonstration de force montagnarde. Caen a perdu pied. Les hommes de Guimard se régalent de chaque palet et c’est à nouveau Aimonetto qui venait scorer pour la deuxième fois de la partie, au rebond d’un service de Bicha, 8-0 à 41’52. M.Richier Goy est irrésistible dans ce match Dans une période où tout semble réussir, une ombre vient cependant noircir le tableau. Dans un duel disputé dans le coin gauche de la patinoire, l'attaquant Américain des Yétis Alex Roberts voit son genou bloqué contre la bande et quittera la glace, victime d'une entorse. L'attaquant devrait du même coup manquer plusieurs semaines de compétition. Retour au jeu où les Drakkars ont baissé pavillon, et où les Yétis s’en donnèrent à cœur joie. Léger prend tout son temps pour ajuster Gente en pleine lucarne gauche, 9-0 à 50’18. Dans les minutes qui suivent, Léger remonte le disque à la bleue et prend de vitesse son défenseur. Son revers manque le poteau, trop enlevé côté droit. Le chronomètre s'égrène et Caen évite de peu la "double manita" sur un lancer dans les ultimes secondes d'Aimonetto, qui venait frapper l'équerre gauche de Gente et empêcher le joueur de 47 ans de s'offrir un doublé.

Victoire du HC Mont-Blanc 9 buts à 0 face aux Drakkars de Caen et blanchissage pour Goy et sa défense ! Un succès acquis avec force et détermination par la troupe de Julien Guimard qui ont construit leur succès au long des 60 minutes les plus probantes de la saison à domicile, et ce, malgré plusieurs pénalités évitables reçues et des blessures importantes au sein de leur effectif. La solidité défensive a été ce samedi soir le fer de lance de la formation alpine, qui a ainsi pu se libérer à l'offensive et offrir un récital au nombreux public présent. A l'autre bord, les caennais sont restés amarrés à leur port d'attache et, en panne d'inspiration, n'ont jamais embrassé l'espoir d'un retour dans cette rencontre. Tombés sur un excellent Victor Goy et sur une défense regroupée et efficace, les joueurs de Luc Chauvel ont complètement manqué leur rendez-vous face à des Yétis en état de grace. Point noir de la soirée chez les montagnards, la sortie sur blessure d'Alex Roberts, qui devrait manquer plusieurs semaines de compétition. Le sprint pour les places en play-offs est officiellement lancé ! M.Richier Bicha signe son retour avec 5 points !







