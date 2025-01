Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 22ème journée : Mont-Blanc vs Dunkerque 4 - 5 (2-0 2-1 0-3 0-1) Après prolongation Le 29/01/2025 Patinoire de Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Dunkerque ] Remontada dunkerquoise ! Mont-Blanc recevait ce mercredi soir les Corsaires de Dunkerque sous le toit de la patinoire Municipale de Saint-Gervais. Patinoire de Saint-Gervais, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 30/01/2025 à 10:05 Tweeter FICHE TECHNIQUE



980 spectateurs Arbitres : MM. Rommevaux et Barcelo, assistés de Mme Torribio-Rousselin et M. Salicio Buts :

Mont-Blanc : 06.39 Anton Vasilyev (ass Mathis Chatellard et Matthias Terrier) ; 18.10 Samuel Guer (ass Thibault Chatellard et Konstantin Chernyuk) ; 29.23 Samuel Guer (ass Arthur Cocar et Théo Larroque) ; 30.21 Vladimir Dzhig (ass Egor Kalin et Eliot Gouttry)

Dunkerque : ; 27.48 Zackary Daneau (ass Romain Carpentier et Jeremiah Luedtke) ; 49.09 Zackary Daneau (ass Lubomir Dinda et Jeremiah Luedtke) ; 56.28 Jeremiah Luedtke (ass Zackary Daneau) ; 57.48 Zackary Daneau (ass Lubomir Dinda et Jeremiah Luedtke) ; 62.00 Jeremiah Luedtke (ass Lubomir Dinda) Pénalités 21' dont 5 à Altybarmakian contre Mont-Blanc 17' dont 5 à Daneau contre Dunkerque



Au sortir d’un déplacement spinalien au résultat frustrant pour des Yétis du Mont-Blanc convaincants durant une très grande partie du match, mais rattrapés par leur indiscipline et des erreurs individuelles évitables, la troupe de Romain Sadoine et Étienne Croz avait un rendez-vous d’importance ce mercredi soir à Saint-Gervais. Les montblanais recevaient les Corsaires de Dunkerque dès 19h30, avec la ferme intention de capitaliser au classement face à une troupe nordiste qui poursuivait sa très bonne saison, installée au 4ème rang de la Division 1 avant le coup d’envoi. Goy gardait la cage locale et faisait face à Luba côté dunkerquois.



Démarrage canon pour les locaux !



La partie démarre sans round d’observation. Après 45 secondes de jeu, Vit Budinsky est déjà appelé à l’infamie pour avoir fait trébucher son opposant Anton Vasilyev à l’entrée de la zone offensive. Le jeu de supériorité montblanais ne profite pas, mais les débuts seront pleinement acquis à la cause des joueurs de Saint-Gervais/Megève. L’attaque locale est en bonne forme et le prouve. Vasilyev mystifiait son vis-à-vis avant d’engager une « Michigan » tout proche d’être conclue lucarne gauche par le russe après une action incroyable. Mont-blanc pousse, mais Luba et les siens restaient à 0-0 dans un temps fort local. L’entame est excellente pour les hommes de Sadoine et Croz, et ces derniers récompensaient leurs efforts. Sur un mouvement initié par Terrier, Mathis Chatellard récupérait côté droit. Le capitaine servait Anton Vasilyev pour l’ouverture du score second poteau, 1-0 à 6’39. L’entame est locale et les Yétis poursuivent leur travail de sape face à des dunkerquois jusque-là pris par le train infernal imposé par les noirs. Altybarmakyan est proche de doubler la mise en déviation d’un tir venu dans le slot, mais le puck mourrait trop à droite. Un peu plus tard, les nordistes répondaient. Belharfi avait la première réaction des siens sur un tir pris pleine enclave, mais Goy repoussait. Les Corsaires sont un peu plus présents après la mi-tiers, malgré une période toujours dominée par la troupe locale, qui imposait un très gros tempo depuis le face-off inaugural. Mont-Blanc amenait du rythme dans une partie très agréable à suivre. Dunkerque se rebiffait et voilà démarrait un combat entre Altybarmakyan et Daneau après une charge du russe dans l’arrondi. Les deux hommes écopaient de la même punition de 5’. L’engagement est maximal et l’intensité était montée d’un cran à l’approche des 4 dernières minutes de la période. Mont-Blanc insiste dans une excellente première et double la mise dans la dernière paire de minutes. Alexandre JUILLET Samuel Guer double la mise pour les locaux. Thibaut Chatellard descendait le disque à Chernyuk dans l’angle de la bleue pour un tir tendu et puissant dont Luba ne se saisissait pas, manquant sa mitaine. Guer avait surgi dans le slot pour inscrire le 2ème but des siens au rebond, 2-0 à 18’10. Au terme d’un premier acte parfaitement exécuté, les Yétis comptent un break d’avance.



Les Yétis tout schuss !



Le deuxième acte reprenait. Chernyuk était appelé à comparaitre après avoir accroché son vis-à-vis en zone défensive et les Corsaires partaient pour deux minutes à un homme de plus. Une situation au cours de laquelle les locaux ne subiront pas de dommage au tableau indicateur. Pourtant, cette dernière se représente quelques minutes plus tard. Alexandre JUILLET Les duels ont été nombreux ce mercredi soir Cette fois, T. Chatellard est pénalisé. Dès les premières secondes de powerplay, Budinsky sur un retour accordé est proche de marquer du revers face à un filet ouvert par un déplacement initial de Victor Goy. Luedtke frappe par la suite le petit filet extérieur du but alpin, mais les dunkerquois restaient à quai. Le retour à 5 local permet à Léger d’obtenir une grosse situation à bout touchant. Le canadien ne parvenait pas à tromper le cerbère blanc. La partie est toujours aussi disputée. La troupe de Lafrance effectue un rapproché, profitant d’une erreur de jugement de la défensive montblanaise. Sur une action dans le territoire défensif local, Kalin envoyait une patate chaude et imprécise où il le pouvait. Carpentier profitait de l’offrande et servait Daneau pleine enclave, qui en deux temps trompait Goy, 2-1 à 27’48. Les Corsaires semblaient trouver leur rythme alors qu’approchait la mi-match. Pourtant, sur le momentum nordiste, la ligne de Larroque - Guer - T. Chatellard, extrêmement active depuis le début de la rencontre récompense pour la deuxième fois son travail de sape et sa très bonne intensité. Servi sur la bleue par Guer, Cocar décochait un très lourd lancer que touchait Théo Larroque pour le 3ème but montblanais en déviation, 3-1 à 29’23. Dunkerque accuse le coup et le 4ème vient alors rapidement. Lancé par Kalin, Dzhig débordait le portier et trouvait la faille juste après la mi-match, 4-1 à 30’21. Le bon élan local est coupé par un problème technique qui nécessitait l’intervention du technicien de la patinoire municipale de Saint-Gervais. Malgré cette coupure, la partie conserve son bon tempo. Dunkerque tentait d’inverser la tendance face à des montblanais qui conservaient d’excellentes prédispositions offensives. Chernyuk servi par son compatriote Vasilyev obligeait Luba à un arrêt sur sa ligne, avant de manquer de toucher la lucarne sur un tir de près. Les Corsaires obtiennent une unité spéciale en fin de période pour une obstruction de Vladimir Dzhig. Avantage numérique de courte durée pour Lafrance et ses hommes, puisque Budinsky est à son tour envoyé au banc des insoumis pour avoir fait trébucher. Le deuxième acte se concluait sur ce score de 4 buts à 1 à l’avantage de la formation hôte.



Dunkerque revient des enfers



Le début de troisième période était à nouveau engagé entre des montblanais maîtres de leur rencontre et des dunkerquois qui jouaient leur va-tout en se découvrant. Les Corsaires tentent d’apporter le danger, mais la défensive locale est très compacte et solidaire dans l’effort. Malgré cette bonne maitrise globale, les Yétis se mettent en difficulté et redonnent de l’espoir à leurs adversaires. Terrier écopait de deux minutes de pénalités alors qu’il restait une douzaine de minutes dans le temps réglementaire pour une charge avec la crosse dans le territoire offensif. Le powerplay visiteur se met en place et profite à l’excellent Zachary Daneau, qui permettait aux siens de faire renaitre l’espoir, 4-2 à 49’09 [5-4]. Cette situation donne alors du baume au cœur de nordistes déterminés, mais qui seront à leur tour repris par la patrouille dans le dernier dix. Pas de conséquence directe au tableau indicateur mais de précieuses minutes de perdues dans la tentative de retour pour Jonathan Lafrance et les siens. Mont-blanc glanait un powerplay. Une occasion de tuer définitivement le suspens. Oui mais voilà, Altybarmakyan en faisait beaucoup trop à l’offensive et offrait un contre éclair à Daneau, qui après un bon travail le long de la rampe, servait avec précision Jeremiah Luedtke plein slot pour la réduction de l’écart, 4-3 à 56’28 [4-5]. Il reste alors 3’30 à jouer et la fin de match s’envenime. Des échauffourées démarrent de part et d’autre. Mont-Blanc récoltait une pénalité à 2’21 du troisième sifflet. Valerian Croz avait fait chuter son opposant et les derniers instants s’annonçaient électriques alors que plusieurs duels avaient démarré dans l’arrondi gauche de Luba. Alexandre JUILLET Pression sur la case du Mont-Blanc en fin de match Punition évitable, conséquences immédiates et terribles pour les hôtes du soir. Dunkerque, brillant de combativité, est de retour après un troisième vingt d’anthologie. Qui d’autre que l’excellent Zachary Daneau pour ramener les visiteurs dans le match, 4-4 à 57’48 [5-4]. Aucune des deux formations ne forcera la décision dans la dernière double de jeu. Mont-Blanc et Dunkerque allaient se départager en supplémentaire.



Luedtke parachève le retour !



La prolongation démarrait devant un public encore sous le choc du retour au score visiteur dans ces derniers instants. Après avoir avalé un retard de 3 unités dans le dernier vingt, les Corsaires avaient remis les compteurs à zéro. Mont-Blanc se projette, mais Altybarmakyan créé un autre revirement, Daneau s’échappait côté droit. Son tir en angle est bloqué par Goy. Des joueurs du HCMB qui tentaient à leur tour de se projeter, mais dont la salve d’attaque est moins menaçante que celle de leurs adversaires. Dunkerque croit en sa chance et valide un incroyable retour. En zone offensive, décalé par Lubomir Dinda, Luedtke temporisait et envoyait un très gros lancer sous la barre de Victor Goy pour valider la remontada visiteuse, 4-5 à 62’00.



Défaite des Yétis du Mont-Blanc et victoire en prolongation des Corsaires de Dunkerque 5 buts à 4 au terme d’une rencontre renversante ! Quel match et quel scénario ! Dans une partie qui semblait toute acquise à une troupe locale qui avait réalisé 50 minutes de bonne facture, la glorieuse incertitude du sport a de nouveau frappé dans un scénario renversant. Pris par des dunkerquois qui n’auront jamais relâché leurs efforts malgré 3 buts de retard après deux périodes, les Yétis se sont effondrés en fin de match, payant cash leurs revirements et leurs indisciplines. Les montagnards pourront nourrir de très gros regrets après une fin de duel où les Yétis auront commis des erreurs fatales privant la troupe de Sadoine et Croz de 3 points précieux. Dunkerque valide du même coup un magnifique retour et grappille 2 points avec une énorme force de caractère. Le petit point enregistré par les joueurs de Saint-Gervais/Megève aura probablement un goût amer au regard d’une prestation pourtant aboutie jusqu’à dix minutes du terme. Alexandre JUILLET Dunkerque s'impose au terme d'un match fou !

