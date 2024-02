Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 22ème journée : Mont-Blanc vs Strasbourg 3 - 4 (0-1 2-2 1-0 0-1) Après prolongation Le 14/02/2024 Patinoire de Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Strasbourg ] Intense combat, succès strasbourgeois ! ​Les Yétis du Mont-Blanc entamaient ce mercredi soir une semaine "Marathon" qui verra la formation alpine affronter tour à tour deux équipes du haut de tableau. Patinoire de Saint-Gervais, Hockey Hebdo Article : A. JUILLET | Photos : M. RICHIER le 15/02/2024 à 10:13 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1200 spectateurs Arbitres : MM. Goncalves et Peuriere assistés de MM. Bergamelli et Donat-Magnin Buts :

Mont-Blanc : ; 25.44 Eric Leger (ass Mathis Chatellard et Samuel Guer) ; 29.17 Eric Leger ; 43.53 Théo Larroque

Strasbourg : 17.35 Sébastien Trudeau (ass Drayson Pears et Ville Vepsalainen) ; 21.50 Enzo Labat (ass Alejandro Burgos Ramirez et Louis Olive) ; 29.31 Théo Lobstein (ass Bruno Baldris Valls et Enzo Labat) ; 62.32 Brandon Egli (ass Ville Vepsalainen et Christoffer Gozzi) Pénalités 6 minutes contre Mont-Blanc 6 minutes contre Strasbourg



Ce mercredi, ce sont les joueurs de l’Étoile Noire de Strasbourg qui se déplaçaient à la patinoire de Saint-Gervais dans le cadre de la 22ème journée du championnat de France de Division 1. Des alsaciens (4èmes provisoires, - 1 match) à la lutte pour le podium avant le coup d’envoi. Face à eux, les Yétis, en difficulté ces dernières semaines sont passés proches de ramener quelques unités de leur déplacement à Chambéry et devront une nouvelle fois composer sans plusieurs joueurs : Zach Tyson, Valérian Croz et Victor Orset manquaient à l’appel. Pour éviter la poule de relégation en fin de saison, le HC Mont-Blanc doit désormais mettre les bouchées doubles pour combler l’écart avec les places d’honneur de ce championnat.



Une première étoile scintille



L’entame locale est encourageante. Adelsons puis Gagnon sur deux premières occasions nettes sont proches de lancer les hostilités. Les meilleures situations sont d'ailleurs haut-savoyardes, mais la réussite ne suit pas le club montagnard dans les premiers instants. Une nouvelle bonne situation est dans la palette de T. Larroque, décalé par Ferreira Reis en position préférentielle alors que l'on joue depuis peu de temps. Hiadlovsky chauffe sa mitaine et bloque la tentative. Après quelques minutes sous domination, Strasbourg impose a son tour des mouvements rapides en zone d’attaque. Les alsaciens refont surface et le font savoir. Ils résistent d’abord à une punition dirigée contre Drayson Pears, puis se projettent davantage en attaques placées. Le premier bloc strasbourgeois tente d’emballer la rencontre au fil des minutes face à des Yétis qui semblent éprouver un peu plus de difficultés dans la construction à partir de la mi-tiers de cet acte I. Alexandre Juillet Patinoire bien pleine ce mercredi soir à Saint-Gervais ! Trudeau met Goy au supplice sur un tir longue distance, mais le portier français maintient sa cage inviolée. Devant une patinoire bien garnie, la partie est plutôt ouverte et agréable à suivre. Strasbourg prend peu à peu l’ascendant au quart d’heure de jeu, avant de récompenser sa domination, en fin de période. Trudeau, laissé bien trop tranquille dans la zone dangereuse, fait vaciller la défensive et le portier montblanais pour la première fois de la soirée, servi par Pears, 0-1 à 17’35. Fin du premier acte, Strasbourg mène d’une longueur face à la formation de Saint-Gervais/Megève.



Les visiteurs conservent leur courte avance !



Mont-Blanc se créait une belle opportunité sur une action où le filet s’était ouvert en entame de deuxième, mais sur le contre, les alsaciens, cliniques, doublaient la mise. Baldris remisait, Labat au second poteau faisait exploser son banc pour la deuxième fois de la soirée, 0-2 à 21’50. Maxime Richier Strasbourg breake ! Le coup est dur à encaisser pour la troupe locale, qui se remet malgré tout au travail face à des blancs qui détenaient un break d'avance. Les Yétis n’abdiquent pas. Servi par Guer, Chatellard dans le coin droit, gagnait son duel et servait Léger pour la réduction de l’écart après cinq grosses minutes en deuxième, 1-2 à 25’44. Les visiteurs qui obtenaient rapidement une chance de recréer leur avance au score alors qu'A. Larroque était chassé pour avoir fait trébucher son adversaire. Goy réalisait une énorme parade devant Olive sur le powerplay en fin de première vague. Les offensives déferlent et le trafic bourdonnent autour du dernier rempart montblanais, qui s’en sortaient une nouvelle fois de belle manière quelques secondes plus tard. Cette résistance est récompensée sur la fin d’infériorité. Léger à la lutte à la bleue récupère le disque et d’une belle feinte, égalisait, 2-2 à 29’17 [4-5]. Joie de courte durée... Il reste quelques secondes à Mont-Blanc pour tuer sa pénalité, mais la défensive se montre trop laxiste et Lobstein, tout heureux de récupérer le disque, battait le cerbère montblanais 15 secondes après la précédente égalisation, 2-3 à 29’31. T. Larroque obtient la meilleure réaction dans ce chassé-croisé, quelques minutes après ce coup du sort, mais le jeune français, malgré un geste habile, ne pouvait rabattre le disque. Le #11 est une nouvelle fois en action quelques secondes plus tard, décalé par Ferreira Reis, mais il écrase son tir dans le casque de protection de Hiadlovsky. La menace revient sur le but montblanais par Olive. Le joueur de l’Est est repris pas un excellent retour défensif de Tabor. Le rythme est bon et les occasions font monter la température dans l’antre des Yétis. Strasbourg mène d’une courte tête 3 buts à 2 après quarante minutes de jeu à la patinoire de Saint-Gervais et tout reste à faire !



Mont-Blanc n’est pas mort !



Après seulement 27 secondes, un frisson parcourt les travées de l’antre Yéti. Vepsalainen, seul dans l’enclave recevait le disque et obligeait le gardien local à un arrêt réflexe sur sa ligne. Mont-Blanc a l’occasion de réagir dans la minute qui suit. Hoehe est envoyé au cachot pour avoir accroché. Un second strasbourgeois le rejoindra bientôt puisqu’Avoine, jeune joueur formé à Saint-Gervais et désormais installé en Alsace est lui aussi au banc d’infamie. Bourdages posait son temps mort alors que son équipe allait défendre pour 1’24 à 3 contre 5. Cette situation n’est pas exploitée par les locaux, pire, Léger est appelé à l’infamie sur la fin de séquence pour un retour jugé irrégulier sur Gozzi qui avait profité d’une approximation de Charlie Risk sur une passe dans le dos pour partir en break. Hiadlovsky sortait de son but pour apporter le surnombre. Strasbourg allait se présenter à 6 contre 5, mais sur une passe venue de l’angle gauche, l’Etoile Noire changeait de ligne. La passe sortait de la zone par la bande et venait tout doucement terminer sa course derrière la ligne du but déserté quelques secondes plus tôt par le portier alsacien. Une réalisation finalement attribuée à Théo Larroque. Quel coup du sort ! 3-3 à 43’53. Le jeu de puissance visiteur aura donc bien lieu avec un match désormais revenu à un score égal. La marque reste la même à l’issue de cette vague à 5 contre 4 des jaunes et noirs. Un match toujours très accroché alors que s’amorçait le dernier dix de la partie. Montblanais et Strasbourgeois jouaient leur rencontre sans frein à main pour le bonheur du public présent. Maxime Richier Chatellard et les montblanais glanent un point Chatellard voit la brèche s’ouvrir sur un bon travail de son centre, mais Hiadlovsky et son déplacement rapide évitaient aux hommes de Peronnard de passer devant. Les visiteurs en mettaient à leur tour une couche sur un tir au cœur du trafic que Goy lisait bien, avant qu’Avoine en première intention ne passe lui aussi tout près d’un service décisif pour Poirot seul côté gauche. Le puck navigue d’une cage à l’autre. Léger double buteur et très en vue ce mercredi testait l’extension de la jambe gauche du cerbère strasbourgeois. Réponse du berger à la bergère, Vepsalainen, ex-pensionnaire des Yétis prenait sa chance plein axe, stoppé par Goy dans une fin de rencontre irrespirable. Enorme occasion une minute plus tard et à l’entame de la dernière paire de minutes à disputer, Éric Léger prenait de la vitesse, se jouait de Giorgi et ouvrait le jeu au deuxième poteau pour Guer. Le français voyait le disque sauter juste au-dessus de sa palette dans une fin de partie totalement débridée et intenable pour le public. Fin du temps réglementaire, les deux équipes se départageront en supplémentaire.



Strasbourg délivré !



La période supplémentaire démarre. Strasbourg a la première balle de match, mais Goy servait un arrêt gourmand devant Pears en extension. Sur le contre suivant, c’est Charlie Risk, alerté par un très bon travail de Gagnon qui manquait l’occasion de clore les débats face à un filet ouvert. Une occasion que l’arrière montblanais regrettera amèrement en fin de rencontre et sur la phase offensive qui allait suivre. Servi par Vepsalainen, Egli tranchait sur le contre et offrait le point supplémentaire aux alsaciens, 3-4 à 62’32.



Victoire de l'Etoile Noire de Strasbourg sur le fil ce mercredi soir à Saint-Gervais (4 buts à 3 après prolongation). Un succès important pour la troupe de Bourdages qui pointe, en embuscade, au 4ème rang d'un classement de Division 1 toujours aussi serré et indécis dans le haut de tableau. Malgré la défaite du soir, tout n'est pas à jeter et loin de là du côté alpin. La rencontre du soir s'est jouée sur des détails qui auront tantôt penché du côté des hommes de Peronnard, notamment sur le coup du sort de l'égalisation à 3-3, tantôt de celui des hommes de Bourdages avec le but vainqueur en supplémentaire et consécutif à une immense occasion manquée par les Yétis devant un filet ouvert. Strasbourg affrontera Dunkerque samedi soir à l'Iceberg, formation que le Mont-Blanc accueillera le lendemain sur sa glace de Saint-Gervais dès 19h30, dans le cadre de la 23ème journée de championnat. Alexandre Juillet Strasbourg s'impose en prolongation !







