Hockey sur glace - Division 1 : 22ème journée : Nantes vs Caen 0 - 1 (0-1 0-0 0-0) Le 15/02/2023 Nantes, le petit-port [ Nantes ] [ Caen ] Caen bat Nantes et se replace dans la course aux Playoffs Reportage photos de la rencontre du mercredi 15 février 2023 pour le compte de la 22e journée, qui a vu Caen s’imposer à l’extérieur sur la patinoire du petit-port Nantes, le petit-port, Hockey Hebdo Guillaume Francois le 17/02/2023 à 14:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1036 spectateurs Arbitres : MM. Levasseur et Rohwedder assistés de Thiebault et Simon Buts :

Nantes :

Caen : 05.42 Marius Cagigos (ass Félix Chamberland et Kevin Tassery) Pénalités 10 minutes contre Nantes 4 minutes contre Caen



La 22e journée de division 1 se déroulait en semaine, les Corsaires de Nantes 10e à une unité derrière l’adversaire du soir les Drakkars de Caen. Cette rencontre est synonyme d’un accès aux places qualificatives pour les playoffs en cas de victoire. Les Nantais ne sont pas parvenus à s’imposer face à la meilleure défense du championnat. Caen réalise la belle opération, son portier Ronan Quemener signe en prime un blanchissage, son deuxième de la saison.



Reportage Photos



crédit photo: Guillaume François





crédit photo: Guillaume François





crédit photo: Guillaume François Ronan Quemener élu MVP de la rencontre





crédit photo: Guillaume François







