Nantes assure l'essentiel face à la lanterne rouge Après la rechute à Strasbourg, les Nantais affrontent le Champion de Division 2 Clermont-Ferrand pour le compte de la 22e journée. Actuellement bon dernier au classement les Sangliers restent une équipe accrocheuse, dangereuse pour n'importe quel adversaire. Les Corsaires sont prévenus, la vigilance doit être de mise, car pour espérer la Victoire les joueurs de Martin Lacroix doivent jouer simple et efficace. Ainsi l'objectif d'un retour dans le Top 8 reste encore possible. Nantes, Le Petit Port, Hockey Hebdo La rédaction /GF le 12/02/2020 à 10:00



1034 spectateurs Arbitres : M. Furet assisté de MM. Debuche et Poulain Buts :

Nantes : 09.15 Hugo Damy (ass Adrien Sebag et Cédric Custosse) ; 20.30 Anthony Goncalves (ass Frédéric Bergeron et Alexandre Perron-Fontaine) ; 37.50 Karl Leveille (ass Alexandre Perron-Fontaine et Matthew Brenton) ; 38.08 Matthew Brenton (ass Edouard Dufournet et Brieuc Houeix) ; 38.43 Matej Hamrak (ass Alexandre Perron-Fontaine et Frédéric Bergeron) ; 58.27 Madison Dunn (ass Matthew Brenton)

Clermont-Ferrand : ; 31.00 Léonard Nalliod-Izacard (ass Evan Andraud et François Faure) ; 34.10 Deniss Baskatovs (ass Julius Sinkovic et Gabriel Labbé) ; 48.48 Deniss Baskatovs (ass Jan Soldan et Evan Andraud) ; 51.35 Théo Vialatte (ass Léonard Nalliod-Izacard et Augustin Nalliod-Izacard) Pénalités 4 minutes contre Nantes 8 minutes contre Clermont-Ferrand



Le coup d’envoi est sifflé, l’engagement est remporté par l’attaquant Nantais Leveillé, lesCorsaires tentent de mettre la pression d’entrée de jeu avec ses défenseurs au caractère offensif, c’est Prokop qui lance les hostilités sur le portier Clermontois Pajpach, Perron-Fontaine imite son capitaine sur l’action suivante en vain. Les Auvergnats subissent en ce début de partie, à 3’50 le capitaine Clermontois Vigier est sanctionné pour Dureté Excessive laissant ses co-équipiers en infériorités pour deux minutes. Le défenseur Nantais Perron-Fontaine est très actif et tente des frappes lointaines sans inquiétude pour Pajpach. La première incursion Clermontoise dans le camp Nantais est à l’initiative du Slovaque Sinkovic. Les Corsaires poussent pour tenter de trouver l’ouverture avec Prokop puis Leveillé, le capitaine Nantais enchaine les shoots en direction de la cage adverse mettant le feu dans la défense adverse. Martinka vient aussi prêter mains fortes, puis à 9’15 Damy parvient à déborder Pajpach qui est battu l’attaquant Nantais ouvre le score d’un tir croisé, assisté par Sebag et Custosse. (1-0)

Le réveil des Sangliers est instantané Léonard Nalliod-Izacard prend sa chance face au gardien Nantais Sedlacek. Les Nantais poursuivent leur domination avec Dufournet qui s’impose coup sur coup, mettant Logan en position de tir idéale son shoot atterri sur Pajpach. A 14’02 le défenseur local Custosse est rappelé à l’ordre par le corps arbitral et sanctionné pour une obstruction. Premier Powerplay à l’avantage des Clermontois Sarliève et Medeiros sèment le danger sur Sedlacek mais ne parviennent pas à trouver la faille. A 19’07 c’est au tour du Clermontois Léonard Nalliod-Izacard d’être sanctionné pour faire trébucher. Les Nantais poussent pour se mettre à l’abri au plus vite, Perron-Fontaine poursuit ses efforts en direction de la cage adverse, puis Leveillé vient lui prêter mains fortes sans parvenir à tromper Pajpach.



La reprise du second vingt, repart à vive allure les Clermontois n’ont qu’une petite unité de retard et 30 secondes en infériorité. Mais les Nantais tuent rapidement les espoirs Sangliers en doublant la mise à 20’30 Gonçalves inscrit le deuxième but Nantais assisté par Bergeron et Perron-Fontaine. (2-0)

Les auvergnats réagissent avec Sarliève qui tente de réduire la marque coute que coute, ses tirs sont tous repoussés par Sedlacek. Dufournet ne laisse aucune chance à son adversaire Chautant en lui grattant les palets. A 28’39 nouvelle pénalité sifflée contre le géant Clermontois d’1m96 Nepveu de Villemarceau pour un coup de genou. Les Corsaires repartent en powerplay Leveillé lance un tir capté par Pajpach, l’attaque Nantaise baisse de régime ne profitant pas pleinement de leur supériorité, les Auvergnats jouent le coup à fond avec Sinkovic qui s’impose face à Hamrak, Augustin Nalliod-Izacard se défait de Sebag, à 31’00 Léonard Nalliod-Izacard réduit la marque assisté par Andraud et Faure. (2-1)

Les Nantais se ressaisissent Dufournet puis Dunn repartent en zone adversaire pour jouer les troubles fêtes dans la défense Clermontoise Perron-Fontaine s’essaie à nouveau de loin. A 33’25 Bergeron est sanctionné pour une charge tardive. L’action est rapidement jouée du côté des Sangliers avec Sinkovic qui gagne le palet dans l’opposition avec Hamrak, à 34’10 le Letton Clermontois Baskatovs égalise assisté de Sinkovic et Labbé. (2-2)

Tout est à refaire pour les Nantais qui accusent le coup, Clermont poursuit et tente de prendre l’avantage avec Sarliève à la manœuvre puis Sinkovic poursuit face à la cage Nantaise mettant un peu plus de pression sur la défense locale Brejka poursuit mais le portier Nantais met un terme à cette pagaille face à sa cage. Le Top scoreur des Corsaires Leveillé refait surface sur la glace Nantaise et impose son gabarit sur Medeiros, à 37’50 Leveillé ne laisse aucune chance à Pajpach et redonne l’avantage aux siens assisté par Perron-Fontaine et Brenton. (3-2)

Dufournet répond aussi présent en gagnant ses duels Augustin Nalliod-Izacard, les Nantais repartent à l’assaut de la cage Clermontoise, à 38’08 l’offensive est lancée et la rapidité de Brenton fait mouche en creusant l’écart avec un quatrième but Nantais, assisté par Dufournet et Houeix. (4-2)

Bergeron s’en mêle et poursuit l’offensive Nantaise s’imposant face à Sinkovic l’attaque Nantaise repart de plus belle. Le Clermontois Vigier écope d’une sanction au passage à 38’17 pour un coup de genou. En powerplay la déferlante Nantaise fait rage sur la cage de Pajpach et Hamrak inscrit le but supplémentaire à 38’43 assisté par Perron-Fontaine et Bergeron. (5-2)

Le gardien Auvergnat Pajpach a fait les frais de la puissance d’un tir Nantais reçu sur son plastron il quitte la glace, remplacé par son jeune Back-up Romain Rebord qui découvre ainsi son tout premier match en D1.



Pour ce dernier acte, Pajpach refait son apparition sur la glace et reprend sa place dans le but Clermontois. Les Nantais ne baissent pas la garde pour autant, Perron-Fontaine reprend le palet d’un tir puissant en direction du gardien Sanglier. Bergeron vient à son tour lui faire face. Les auvergnats reviennent petit à petit dans la zone Nantaise, Labbé et Auguste Nalliod-Izacard voient leurs tirs stoppés par Sedlacek. Medeiros et Sarliève viennent jouer les troubles fêtes dans le camp Nantais Soldan prend la relève, il faudra compter sur le portier nantais pour stopper les offensives. Seul Gonçalves parvient à se hisser à hauteur de Pajpach trop esseulé son tir est stoppé net. Clermont poursuit l’offensive en faisant circuler le palet dans la zone Nantaise à 48’48 l’expérimenté Baskatovs réduit la marque assisté par Soldan et Andraud. (5-3)

Les Nantais réagissent timidement avec Bergeron et Perron-Fontaine, mais l’offensive Clermontoise est percutante à 51’35 Vialatte ne manque pas le cadre et remet les Sangliers dans la course, assisté de Leonard Nalliod-Izacard et Augustin Nalliod-Izacard. (5-4)

Les Corsaires réagissent Bergeron récupère le palet face à Sinkovic, Gonçalves enchaine un shoot sur la cage de Pajpach. Cutosse poursuit l’action mais le portier Auvergnat a le dernier mot. Les Clermontois sont dans le momentum Sarliève, Vialatte, Augustin Nalliod-Izacard, sont à deux doigts de trouver l’ouverture. Le coach Eric Sarliève demande à son portier Pajpach de quitter la glace à 57’40, l’attaque Clermontoise joue son va-tout, mais ce les Nantais qui parviennent à récupérer le palet, le danger est grand ouvert pour Clermont qui évolue sans gardien, à 58’27 l’attaquant Canadien Dunn envoie le palet depuis la ligne bleue au fond des filets, assisté par Brenton, validant la victoire des Corsaires de Nantes dans le temps réglementaire.



Meilleurs Joueurs du Match : Karl LEVEILLE #19 Corsaires de Nantes

Deniss BASKATOVS #4 Sangliers de Clermont Réaction après-match

Martin Lacroix Coach Corsaires de Nantes : Au moment où l’on menait 2-0, je pense que l’on a eu beaucoup d’occasions pour creuser un peu plus l’écart, puis ensuite ils sont revenus avec un but puis un deuxième, après ça il y a eu un peu de panique, on est revenu avec 3 buts rapides. On pensait que c’était plié puis au troisième tiers, dans l’ensemble je ne pense pas qu’on a eu un troisième bon tiers temps. Sauf que l’essentiel était vraiment de prendre les 3 points dans la période où l’on est en ce moment. Puis on va dire que l’essentiel était fait avec un match qui a eu des hauts et des bas mais c’est un trois points qui est très précieux et très important pour notre qualification pour les Playoffs.

