Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 23ème journée : Mont-Blanc vs Montpellier 2 - 1 (1-1 0-0 1-0) Le 18/02/2023 Patinoire de Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Montpellier ] L’essentiel c’est les 3 points ! Forts d’un succès important pour conserver leur place dans le Top 8 du championnat de D1 face au voisin morzinois, les Yétis du Mont-Blanc accueillaient samedi l’équipe héraultaise de Montpellier dans le cadre de la 23ème journée du championnat de D1 ! Des montpelliérains contraints de l’emporter face au HCMB, car désormais sous la menace des Pingouins de Morzine, de retour au contact et en belle forme ces dernières semaines ! Patinoire de Saint-Gervais, Hockey Hebdo Texte : A. Juillet | Photos : M. Richier le 19/02/2023 à 10:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1200 spectateurs Arbitres : MM. Geoffroy et Crégut, assistés de Mme Cheyroux et M. Biot Buts :

Mont-Blanc : ; 09:23 Numa Besson (ass Bruno Zabis et Mikulas Bicha) ; 59:40 Hugo Sarlin (ass Arthur Cocar et Kelvin Walz)

Montpellier : 05:36 Erwan Plantrou (ass Yannis Cherkaoui) Pénalités 6 minutes contre Mont-Blanc 8 minutes contre Montpellier



Si lors du match aller, les Vipers avaient su prendre le meilleur sur Rémi Peronnard et ses hommes, ce samedi à Saint-Gervais, les Yétis du Mont-Blanc ont scellé le sort de la partie à 15 secondes du buzzer final !



Les deux équipes se répondent !



Un petit round d’observation s’installe dans ce début de rencontre rythmé par le son de la fanfare locale. Chatellard déclenchait un premier tir menaçant depuis la gauche après 4 minutes. Les Vipers ne sont pas en reste et se montreront de leur côté immédiatement efficaces. Le puck est dans le territoire offensif local, mais une hésitation au moment de lancer offre un contre habilement joué par les visiteurs sur un double une-deux orchestré par Cherkaoui et conclut par Plantrou, 0-1 à 5’36. Les héraultais imposent une bonne pression à leur adversaire avec une belle agressivité offensive amenant souvent le disque dans le plastron d’un Victor Goy très sollicité en début de partie. Un jeu de puissance est néanmoins signalé pour les hommes de Peronnard. M. Richier Montpellier résiste aux assauts Walz qui avait pris le meilleur sur son adversaire avait été accroché au moment d’effectuer sa feinte. En jeu de puissance et décalé à la bleue, Numa Besson décochait et surprenait Rosandic sur un palet qui semblait touché dans le trafic par un arrière visiteur, 1-1 à 9’23 [5-4]. Les deux équipes reviennent à hauteur. A 7’30 du terme, une chaude alerte met à mal la défensive montblanaise pas réellement à son aise depuis le face-off inaugural. Les tirs continuent d’affluer dans une partie désormais plus ouverte. Kyle Hefferman totalement seul côté droit à tout le loisir de timer son lancer, mais Goy a un réflexe salvateur sur sa ligne de but. Cette rencontre continue de faire frissonner le nombreux public présent. Mont-Blanc commet néanmoins quelques imprécisions dans son jeu de transition, et le score n’évolue pas dans les minutes qui suivent. Montpellier de son côté, met les palets à la cage et impose une pression non-négligeable jusque dans les ultimes secondes d’un tiers engagé et agréable à suivre entre les deux formations.



Mont-Blanc brouillon, Montpellier dominateur !



Le deuxième acte reprend, et rapidement, ce sont les visiteurs qui se mettent évidence. A l’image de l’envie affichée par Shane Hefferman qui s’arrachait avant de prendre un tir d’angle, les Vipers se révèlent difficiles à manœuvrer. A l’inverse, les locaux sont imprécis et laissent le loisir à leurs adversaires de profiter de leurs erreurs, offrant des contres rapides. M. Richier Forte pression visiteuse dans le deuxième acte Tiramani est envoyé au cachot alors que l’on joue depuis une paire de minutes dans cet acte médian. Malgré un score toujours bloqué 1 but partout, Mont-Blanc a bien de la misère à mettre son jeu en place dans ce tiers-temps. La tendance va même se confirmer dans les minutes à suivre. Les imprécisions sont nombreuses dans les transmissions, et le jeu cherché est trop alambiqué. Chatellard sonnait pourtant la révolte avant la mi-match sur une embardée depuis la gauche. Les Vipers jouent le coup à fond et obtiennent un jeu de puissance la mi-match passée. Une supériorité vaine, la faute à une bonne carapace défensive montblanaise installée autour du but de Goy. Les minutes défilent, et les meilleures occasions de cette fin de période sont à mettre au crédit des montpelliérains. Alors qu’approche la dernière minute de ce deuxième vingt, Kurt Sonne s’offrait un bon tir depuis la zone centrale sans parvenir à déjouer le portier sudiste. La dernière soixantaine de secondes s’écoule, et un ultime frisson traverse l’antre saint-gervolain. Plus présents et agressifs dans les duels, les héraultais, qui auront très largement dominé cet acte II au chapitre des tirs, passent tout proche de prendre le lead sur un tir de Krzak, oublié au second poteau. Mont-Blanc et Montpellier se séparent sur ce score de parité après quarante minutes.



La pression, la tension et l’explosion !



L’intensité monte d’un cran dans les premières minutes de ce dernier vingt. Bicha servait Arès plein slot après une bonne accélération, mais le français manquait son contrôle face au but. Cette opposition est difficile nerveusement pour le public, qui aimerait voir ses hommes passer devant. Un powerplay est sifflé à 13’ de la fin de la rencontre pour un « faire trébucher » de Krzak. Les locaux pressent forts quelques secondes plus tard, alors à 5 contre 3, mais ni Bicha ni Sonne ne feront sauter la belle solidarité de la Paillade autour du filet de Rosandic. Les pénalités se succèdent pour les Vipers et c’est cette fois Ardouin qui partait au cachot. Les montblanais sont volontaires et sentent que le vent peut tourner, mais là encore, le jeu est trop complexe et ne parvient régulièrement pas au shoot final. Montpellier est de son côté héroïque pour résister aux salves depuis de nombreuses minutes. La troupe de Dlouhy qui obtiendra d’ailleurs à son tour sa chance à un homme de plus juste à l’entrée du moneytime. Le timing est mal choisi pour Peltola sur une charge avec la crosse et les oranges et blancs sont à 5 contre 4 pour deux minutes. Heureusement pour les coéquipiers de Victor Goy, ce jeu de puissance ne donne pas de résultat. L’on se dirige vers une prolongation, lorsque survient le tournant final de cette rencontre. À quelques secondes d’une prolongation inévitable, Mont-Blanc profite des largesses amenées par un mauvais alignement de la défense montpelliéraine, sur un changement de ligne mal inspiré. La passe au millimètre signée Cocar depuis sa zone défensive, offre une échappée inespérée à Sarlin, qui s’en allait faire exploser la patinoire saint-gervolaine en trouvant la lucarne gauche, 2-1 à 59’45. M. Richier Victoire à 15 secondes de la sirène



Victoire des Yétis du Mont-Blanc 2 buts à 1 sur le fil face aux Vipers ! Mont-Blanc s’en sort très... très bien ce samedi face à des montpelliérains qui auraient mérité meilleur sort, punis par une grosse erreur d’inattention et un mauvais changement de ligne à 15 secondes de la sirène finale. Comme le dit l’adage, l’essentiel c’est les 3 points ! Cette expression n’a jamais aussi bien résonnée pour la troupe de Rémi Peronnard, décevante dans le jeu, mais qui a su se montrer efficace dans les ultimes secondes, pour forcer une situation mal embarquée après deux périodes. Montpellier nourrira certainement d’énormes regrets... La troupe de Dlouhy a mis les ingrédients et défendu ses chances sur des successions de rushs, profitant de nombreux revirements locaux et d’un manque d’agressivité dans le jeu de transition, mais s’incline finalement sur le fil sur un break signé Hugo Sarlin. Mont-Blanc enregistre 3 points essentiels au regard des autres résultats de la soirée ! La course aux play-offs n’a toujours pas officiellement rendu son verdict dans un championnat PASSIONANT ! M. Richier Peronnard peut féliciter la belle inspiration de Sarlin ! © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo