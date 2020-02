Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 23ème journée : Montpellier vs Dunkerque 3 - 5 (1-2 1-2 1-1) Le 11/02/2020 Patinoire Végapolis, Montpellier [ Montpellier ] [ Dunkerque ] Montpellier – Dunkerque Après sa surprenante victoire sur la glace du dauphin de la division 1, les Vipers de Montpellier reçoivent les Corsaires de Dunkerque pour continuer d’entretenir l’espoir d’éviter la poule de maintien en fin de saison. Patinoire Végapolis, Montpellier, Hockey Hebdo Guilhem Combe le 13/02/2020 à 12:57 Tweeter FICHE TECHNIQUE



891 spectateurs Arbitres : M. Scolari assisté de M. Cheyroux Buts :

Montpellier : 03.30 Filip Martinec ; 36.31 Elie Raibon (ass Vladislav Lomakin et Yuri Lomakin) ; 59.24 Karim Marcialis (ass Baptiste Bruyas et Joona Springare)

Dunkerque : ; 06.32 Daniel Poliziani (ass Nolan Sheeran et Kevin Altidor) ; 08.55 Vit Budinsky (ass Francis Ballet et Marek Mikusovic) ; 26.10 Eric Cimino (ass Kevin Altidor et Mathias Tellstrom) ; 33.04 Clément Thomas (ass Marek Mikusovic et Vit Budinsky ) ; 43.35 Kevin Altidor (ass Guillaume Duquenne et Nolan Sheeran) Pénalités 20 minutes dont 10 à Fomin contre Montpellier 10 minutes contre Dunkerque Malgré le fait que ce match se joue en milieu de semaine, la partie démarre sur un rythme élevé. Dunkerque semble dominer durant ces premières minutes, mais sur une contre-attaque rapide des Vipers, un tir de pénalité est sifflé pour les locaux. Filip Martinec ne tremble pas et transforme cette occasion d'un tir précis (1-0 à 3’30).



Dès la remise en jeu, Joona Springare offre un premier jeu en supériorité aux visiteurs. Si ces derniers ne trouvent pas la faille durant ces deux minutes, une seconde pénalité dans la foulée leur permet cette fois de recoller au score sur un lancer puissant de Daniel Poliziani (1-1 à 6’32, assists de Nolan Sheeran et Kevin Altidor).

Frustré par cette égalisation, le capitaine des Vipers est sanctionné d'un coup de coude gratuit sous les yeux des arbitres. Les corsaires font à nouveau preuve d'une grande efficacité à 5 contre 4 et prennent l'avantage au score grâce à Vit Budinsky (1-2 à 8’55, assists de Francis Ballet et Marek Mikusovic).



À 13'30, Montpellier évolue pour la première fois en powerplay. Les Héraultais mettent la pression sur le but adverse, mais se heurte à un très bon gardien nordiste. Globalement dominé par les visiteurs au nombre de lancers, la 1ère période s’achève donc sur ce score de 1 à 2 en faveur des Corsaires.



Le début de second tiers est plus haché, avec des erreurs techniques de part et d'autre. Mais sur une contre-attaque rondement bien mené par les Corsaires, Eric Cimino permet aux siens de faire le break (1- 3 à 26’10). A la mi-rencontre, les Vipers ont l'occasion d'évoluer à 5 contre 4 mais se montrent trop timides pour être réellement dangereux. Pire, ce sont les visiteurs qui prennent le large lorsqu'un tir repoussé par Dvorak atterrit sur la palette de Clement Thomas qui n'a plus qu'à déposer le palet au fond des filets (1-4 à 33’04, assists de Marek Mikusovic et Vit Budinsky). Le match est toutefois relancé quelques minutes plus tard lorsqu’un palet perdu par les dunkerquois dans leur défense profite à Elie Raibon, bien servi par les frères Lomakin (2-4 à 36’31, assists de Yuri Lomakin et Vladislav Lomakin).



Dunkerque se retrouve rapidement en infériorité numérique durant ce troisième tiers. Toutefois, au lieu d’en profiter, les Vipers vont s’exposer à un nouveau contre express avec Kevin Altidor à la finition (2-5 à 43’35, assists de Guillaume Duquenne et Nolan Sheeran). Le match semble désormais plié, et les Héraultais quelque peu résignés. Mais comme souvent cette saison, les hommes de Raimonds Danilics vont faire preuve d’un bel orgueil pour sauver l’honneur : Karim Marcialis, déjà buteur à Neuilly, vient dévier un lancer de Joona Springare pour déjouer le portier des Corsaires (3-5 à 59’24, assists de Baptiste Bruyas et Joona Springare).



Les Vipers concèdent donc une nouvelle défaite à domicile, et pourront regretter leur indiscipline durant le premier tiers. Ils auront manqué de réalisme dans les moments clés, au contraire des Corsaires de Dunkerque, qui prennent donc les trois points de la victoire et la quatrième place au classement. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







