3006 spectateurs Arbitres : M. Le Berre assisté de MM. Smeeckaert et Fauvel Buts :

Cergy-Pontoise : 13.04 Max Kalter (ass Toni Kluuskeri) ; 22.29 Jeff Corbett (ass Austin Vieth et Bastien Lardière) ; 27.35 Pierre-Charles Hordelalay (ass Derek Perl et Alexandre Lubin) ; 38.23 Alexandre Lubin (ass Philippe Bureau Blais et Pierre-Charles Hordelalay)

Caen : ; 42.43 Alexandre Palis (ass Gasper Cerkovnik et Igor Halas) ; 43.15 Mathieu Mony* ; 43.50 Julien Msumbu** (ass Eric Aurard et Loup Benoit) Pénalités 12 minutes contre Cergy-Pontoise 8 minutes contre Caen Avec la réception de Caen par Cergy Pontoise, c’est une nouvelle belle affiche que propose l’antépénultième journée de la saison régulière de la 1ère Division. Pour l’occasion, l’Aren Ice bat son record d’affluence avec 3006 spectateurs. Du côté de la glace, les Jokers privés, en attaque, de leur capitaine Kevin Da Costa et, en défense, d’Arthur Montenoise, tous deux blessés, doivent ajuster leur alignement. Le jeune Idriss Blanchet (17 ans) est à nouveau sur le banc. En face, les Drakkars sont au complet.



Photographe : Olivier Bénard (Archives) La solide défense caennaise a été battue 4 fois

La rencontre débute sur un gros rythme et une haute intensité. Si les Jokers sont d’emblée au rendez-vous, les Drakkars le sont tout autant ! Le puck va d’une zone à l’autre et les deux équipes se rendent coup pour coup. Les attaques des verts sont rapides et puissantes mais l’arrière garde caennaise démontre qu’elle n’est pas la première défense du championnat par hasard ! Les contre-attaques des Drakkars sont également très redoutables.

Il faut attendre 3 minutes de bras de fer pour voir Liam Kerins, l’attaquant cergypontain, être le premier à réellement mettre à l’épreuve Ronan Quemener qui stoppe avec autorité son lancer à la cage. Les Drakkars répondent dans la même minute par l’intermédiaire d’Igor Halas leur attaquant Slovaque. Lino Chimienti, le gardien des verts, montre qu’il est dans un grand soir et réalise un bel arrêt. Le ton est donné : l’opposition de styles attendue entre la meilleure attaque et la meilleure défense a bien lieu.

Dans la minute suivante c’est le lancer à la cage de Pierre-Charles Hordelalay pour les Jokers qui est stoppé. L’intenable Halas, à nouveau, puis Pierre-Antoine Devin et André Menard ripostent à leur tour et mettent Chimienti à contribution. Après 5 minutes de jeu, c’est Timothée Franck qui s’illustre mais son lancer ne trompe pas Quemener. Les Drakkars ne sont pas en reste, 10 secondes plus tard c’est le tir de Julien Msumbu qui est maitrisé par Chimienti. Le rythme de ce premier tiers reste élevé et le match haletant même si le score demeure nul et vierge. La solidarité des défenses et la vigilance des deux gardiens y sont pour beaucoup.



Tombe alors la première pénalité du match contre les Jokers suite à une crosse haute de Hordelalay (14’35). Les Drakkars, forts de ce premier powerplay, poussent pour prendre le score. Les tentatives de Halas et de Joni Lavonen restent vaines. Les locaux tiennent bon et tentent même crânement leur chance en infériorité numérique par l’intermédiaire de Franck et Hordelalay. Le temps défile au chrono et les Jokers tuent cette première pénalité.



A nouveau à égalité numérique, les deux équipes continuent leur joute et à l’approche de la moitié du tiers c’est Danny Smith, pour Cergy Pontoise, qui fait briller Quemener. Ce dernier réalise un nouvel arrêt sur le lancer du Canadien.

Quelques secondes plus tard, c’est à l’équipe caennaise de devoir gérer une infériorité numérique suite à un accrochage de Mathieu Mony (10’15). Les Jokers accentuent la pression pendant ce premier powerplay mais les tentatives de Bastien Lardiere et Austin Vieth échouent. Les Drakkars ballotés ne craquent pas et tuent à leur tour la pénalité. Une fois au complet sur la glace c’est Alexandre Palis qui pousse Chimienti à un nouvel arrêt.



Il faut attendre la 13ème minute de jeu pour voir les locaux faire sauter le verrou caennais. Les Jokers entrent en zone avec Toni Kluuskeri. Le défenseur passe à Max Kalter, resté à la ligne bleue. L’attaquant américain déclenche un lancer ras de la glace qui trompe Quemener, voilé par Alexandre Lubin (13’04, 1-0). L’Aren ice se libère ! Le compteur est ouvert !



La joie des supporters cergypontains retombe assez vite car moins d’une minute plus tard c’est Smith qui va au banc des pénalités pour un cinglage (13’58). Les Drakkars font le siège du but des Jokers mais ni les lancers de Menard, de Loup Benoit ou de Jaroslav Prosvic n’en font trembler les filets. Le public respire à nouveau et les cergypontains profitent d’être au complet pour solliciter à nouveau le portier caennais. Cette fois ce sont les défenseurs verts qui s’y collent par l’entremise de Jeff Corbett et Antonin Marcelle mais Quemener ne se laisse pas surprendre.

A moins de 3 minutes du repos, nouvelle indiscipline de Hordelalay sanctionné pour cinglage cette fois-ci. Malgré une tentative de Lavonen stoppée par Chimienti, les Jokers tuent la pénalité avant de pouvoir rentrer au vestiaire avec le court avantage d’un but d’avance.



Photographe : Olivier Bénard (Archives) Alexandre Lubin a marqué face aux Drakkars

Les cergypontains retrouvent la glace dans les mêmes dispositions et repartent avec la même intensité qu’au premier tiers. Ils n’attendent pas longtemps pour être récompensés. Vieth effectue une mise en échec utile sur Thomas Carminati pour récupérer le palet dans l’arrondi normand. Il remet au centre sur Corbett. Le défenseur des Jokers place un lancer imparable sur la gauche de Quemener (22’29, 2-0). Le mini break est fait !



Les Drakkars sont touchés mais pas coulés ! Ils poussent mais la défense des Jokers veille au grain. Chimienti stoppe un lancer de Benoit vers la 7ème minute de jeu du deuxième tiers. Cergy Pontoise prend progressivement le dessus sur Caen. Les Jokers travaillent fort dans l’arrondi caennais avec Derek Perl et Hordelalay. Ayant pris le contrôle du palet, le défenseur cergypontain va faire le tour de la cage de Quemener. Le gardien international ne se laisse pas surprendre mais offre un rebond à Hordelalay replacé devant la cage (27’32, 3-0). La meilleure défense du championnat serait-elle en train de céder ?



Dès la remise en jeu Vieth veut enfoncer le clou pour les Jokers mais bute sur le gardien. Les Drakkars réagissent néanmoins dans la minute suivante par l’intermédiaire de Lavonen et Aleksi Makela mais trouvent un Chimienti des grands soirs sur leur route. Caen ne veut pas rendre les armes et les deux équipes se partagent des alternativement des lancers, notamment Makela par deux fois et Enzo Cantagallo coté Drakkars et Philippe Bureau-Blais coté Jokers, tous maitrisés par les gardiens.

A moins de 7 minutes du terme du tiers, le caennais Eric Aurard est sanctionné pour obstruction. Malgré les lancers de Kerins et Kluuskeri, ce powerplay n’est pas bonifié par les Jokers. Une fois au complet Caen repart à l’abordage et Devin, Lavonen, Menard et Prosvic obligent tous Chimienti à s’illustrer tandis que Bureau-Blais sollicite à nouveau Quemener. Les Jokers ne se laissent pas impressionner et marquent sur un lancer en angle de Corbett magnifiquement décalé sur la gauche mais, le but est refusé, la cage de Quemener n’étant plus en place (34’48). La tension monte sur la glace. Les cergypontains bousculent la rugueuse défense caennaise que l’on sent au bord de la rupture.

Sur une nouvelle attaque, Hordelalay transperce la défense normande et, un défenseur aux trousses, se retrouve en face à face avec Quemener. Son drible à bout portant échoue et les 2 hommes se percutent. Le but est manqué et les esprits s’échauffent. Un tir de pénalité est accordé aux Jokers par les arbitres qui jugent que l’attaquant a été illicitement empêché dans son geste. Hordelalay se charge de le tirer mais son tir rase l’extérieur du poteau. Une autre occasion manquée pour les cergypontains qui peuvent envoyer par le fond les Drakkars. Les contacts sont de plus en plus âpres et à 2 minutes de la pause Smith et Benoit sont envoyés au banc des pénalités pour duretés excessives (38’06).

Le quatre contre quatre commence et les Jokers remportent la mise en jeu. Les locaux s’installent en zone offensive. Hordelalay ressort le palet à la bleue sur Bureau-Blais. Le lancer du défenseur est dévié par Lubin pour tromper Quemener (38’23, 4-0). Les Drakkars prennent l’eau et les ultimes tentatives de Devin et Msumbu échouent. Ils semblent baisser le pavillon et la pause arrive à point pour eux tant le KO est proche.



Photographe : Olivier Bénard (Archives) Jeff Corbett a livré un gros match contre les Drakkars

C’est une entame de troisième tiers absolument inattendue à laquelle l’Aren ice assiste. L’équipe hôte est méconnaissable à son retour sur la glace. Les joueurs reviennent inexplicablement animés d’une attitude, que leur coach qualifiera après le match de « soft », en total contradiction avec les 20 premières minutes du match. L’intensité et la rigueur des schémas de jeu n’y sont plus. Il n’en faut pas plus à des Drakkars, vexés, revanchards et que tout le monde pensait torpillés. Les caennais sont revenus sur la piste le mors aux dents. Après 3 minutes de jeu Chimienti a déjà dû s’employer face aux lancers de Lavonen et Théophile Miquelot. Premiers avertissements sans frais mais les verts ne réagissent pas et se font littéralement mangés par les normands.

La sanction intervient vite ! Les Drakkars font circuler le palet dans la zone cergypontaine après une bonne entrée en zone. Le palet ressort sur Gasper Cerkovic et le Slovène décale Palis. L’attaquant réalise un beau lancer à distance, plein centre. Chimienti, gêné par le trafic devant la cage, est impuissant (42’43, 4-1).



Toujours pas d’électrochoc chez les Jokers. Sur l’engagement qui suit, les caennais pénètrent en zone offensive. Ils déploient toute leur intensité pour conserver la rondelle et la faire parvenir à Mony qui décoche un superbe lancer dans la lucarne (43’15, 4-2). Deux buts en 32 secondes, la ferveur descend d’un ton dans les tribunes à l’exception du petit groupe de supporters caennais aux anges.



Déchaînés et totalement remis à flot en ce début de troisième tiers, les normands appuient là où cela fait mal et entrent en zone avec autorité par Aurard. Ils travaillent fort derrière la cage de Chimienti pour ressortir le palet sur Msumbu. L’attaquant caennais, se recentre dans le slot avant de prendre le gardien des Jokers à contrepied avec un petit lancer ras de glace (43’50, 4-3). Stupeur à l’Aren ice. Il n’aura fallu que 2 minutes et 7 secondes aux Drakkars pour scorer 3 fois et complètement revenir dans le match !



C’est ce moment que choisi Jonathan Paredes, le coach des Jokers, pour demander un temps mort et remobiliser ses joueurs. Les cergypontains retrouvent leurs esprits et se ressaisissent. Perl et Lucas Herrera Mione sont les premiers à solliciter Quemener. Le match retrouve assez rapidement sa physionomie initiale et les Jokers reprennent la main face à des Drakkars toujours sur-motivés. Les Lancers de Lavonen, Aurard et Carminatti obligent Chimienti à ne pas baisser la garde. Smith parvient ensuite à placer un lancer que stoppe Quemener (47’48) auquel répond Msumbu 3 minutes plus tard. A défense verte et bien en place et les Drakkars ont moins d’occasions mais l’écart au score n’étant que d’un but, tout reste possible.

Les Jokers sont de nouveaux dangereux par l’intermédiaire de Kerins, Lardiere, Mathieu Buttin et Hordelalay mais sans pouvoir creuser l’écart. L’atmosphère est irrespirable, car Ménard et Lavonen trouvent encore des situations de lancers.



La tension monte encore d’un cran quand Kerins est sanctionné pour dureté (57’02) alors que de multiples échauffourées éclatent sur la glace. Ce powerplay, celui de tous les espoirs pour les Drakkars et de tous les dangers pour les Jokers, est très tendu. Le lancer de Ménard à (57’54) ne trompe pas Chimienti. Luc Chauvel, le coach normand demande alors un temps mort (58’36). Les Drakkars jouent leur va-tout et reprennent cage vide. Les Jokers ne leur laissent plus la moindre opportunité et l’Aren ice explose au coup de sirène.



Photographe : Olivier Bénard (Archives) Ça y est les Jokers finiront premiers

Très beau match de hockey ce soir avec de l’intensité, des rebondissements et du suspens. Une vraie ambiance de play-offs avant l’heure. Hormis le trou d’air de 5 minutes lors du troisième tiers les Jokers ont rendus une belle copie qui valide définitivement leur première place au classement. Les Drakkars, malgré leur défaite, valident eux leur billet pour les play-offs. Ces derniers y seront très certainement extrêmement difficiles à manœuvrer pour leurs futurs adversaires.

