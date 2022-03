Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 24ème journée : Clermont-Ferrand vs Brest 3 - 7 (3-0 0-3 0-4) Le 05/03/2022 Clermont-Ferrand (Patinoire Clermont Auvergne Métropole) [ Clermont-Ferrand ] [ Brest ] Dominer le premier tiers, n’est pas gagner la partie Cruelle désillusion après avoir mené au score la première moitié de la partie 3-0, Clermont s’incline 3 à 7 face au leader Brest lors de la 24 journée du championnat français de hockey sur glace Division 1. Clermont-Ferrand (Patinoire Clermont Auvergne Métropole), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 08/03/2022 à 08:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



353 spectateurs Arbitres : M. Popa assisté de Mme Cheyroux et de M. Biot Buts :

Clermont-Ferrand : 08.21 Théo Vialatte (ass Kostas Gusevas et François Faure) ; 09.12 Samy Faure (ass Pierre Trouvé) ; 12.16 Srdjan Subotic (ass Théo Vialatte)

Brest : ; 27.23 Tomas Kubalik (ass Francis Drolet et Mathieu Tremblay) ; 28.06 Dimitri Motreff (ass Nicolas Siegfriedt et Tony Allouchery) ; 34.27 Tomas Kubalik (ass Dominik Rudl) ; 42.45 Marko Virtala (ass Gauthier Gibert et Jonathan Avenel) ; 51.32 Gauthier Gibert (ass Nicolas Favarin et Jakub Vrana) ; 53.07 Marko Virtala (ass Mathieu Tremblay et Jakub Vrana) ; 57.03 Dimitri Motreff (ass Gauthier Gibert et Aurélien Gréverend) Pénalités 10 minutes contre Clermont-Ferrand 14 minutes contre Brest



La lanterne rouge Clermont-Ferrand face au leader Brest ; les supporters ont pu croire à l'exploit ... le temps d'un demi match !



Samedi 5 mars les supporters se sont pincés et ont rêvé durant la moitié de la rencontre, le temps pour les Albatros de déployer définitivement leurs ailes en refroidissant les ardeurs arvernes en guère plus de 7 minutes, le temps pour eux de remonter leur handicap.



Mais revenons au début du match où l'inquiétude pour les partisans s'imposa dès la 8ème seconde avec une première pénalité appelée contre le clermontois Théo Vialatte.



Lorsque l'on sait les problèmes récurrents des locaux sur ces phases de jeu et qu'en plus l'équipe de Brest est la mieux notée de D1 pour l'efficacité de son jeu de puissance, on pouvait craindre le pire.

Mais non, Clermont réussi tant bien que mal à contenir les assauts brestois. Confiants face au dernier de division, les visiteurs partent à l'attaque à tout va dans une sorte de ''hockey-hourra'' en ne manquant pas de faire jouer toutes ses lignes et même son 2ème gardien. Mais trop en confiance, ils jouent un peu contre nature et laissent des espaces, en particulier lors de leur première infériorité où ils continent de rester sur un jeu offensif.



Mal leur en pris puisque ce sera l'occasion pour le clermontois Théo Vialatte d'ouvrir la marque à 8'27'' assisté de Gusevas et François Faure.



On s'attend une réaction des bretons qui effectivement ne se fait pas attendre mais le cerbère clermontois Florian Gourdin fait bonne garde. Mais ce sont aussi des occasions de contre-attaque des puydômois. Ainsi on les retrouve en zone visiteurs et alors que les brestois récupèrent le palet, les voilà trop empressés de repartir à l'attaque, sauf que le clermontois Trouvé intercepte la rondelle qu'il la transmet à Sammy Faure. Celui-ci ne laisse pas passer l'occasion de doubler le score à 9'12''.



Plus que jamais les brestois mettent de l'intensité mais lorsque les 2 équipes joueront à 4 joueurs de champ contre 4, c'est enfin de compte Clermont qui saura en profiter. Théo Vialatte viendra défier et par la même monopoliser 3 joueurs adverses et le gardien. Celui-ci repousse malencontreusement le palet sur le clermontois Srdan Subotic qui profite de l'offrande pour rajouter sans coup férir un 3ème but à 12'16''.



Cette fois Les brestois ont bien compris que même face au dernier de division avec les plus mauvaises statistiques dans quasiment tous les secteurs on ne peut se permettre de ne pas respecter ses fondamentaux. Ils deviennent en ce fin de tiers plus vigilants en défense, bien qu'encore soumis à quelques sueurs froides de la part de clermontois en verves, y compris leur gardien auteur de quelques arrêts spectaculaires.



Crédit photo Yannick Martin



Tout va changer dès le 2ème tiers avec déjà le retour aux affaires du gardien brestois n°1 le tchèque Jiri Blazek. De plus le coach breton décide de donner beaucoup plus du temps de glace à ses 2 premières lignes.



Dès lors les espaces et les opportunités se font plus difficiles à obtenir avec une défense plus agressive des visiteurs.



Les Sangliers résistent et tentent de donner le change. Mais ils finiront par céder une 1ère fois à 27'23'' sur un tir du brestois Tomas Kubalik assisté Drolet et Tremblayde à la toute fin d'une pénalité clermontoise.



Clermont peine à réagir car les bretons pressent toujours et surtout se trouvent mieux. Tant et si bien qu'ils rajouteront un 2ème but sur un contre de Dimitri Motreff moins d'une minute plus tard (28'06'') assisté de Siegfriedt et l'ancien clermontois Allouchery.

Les clermontois se réveillent un peu et mettent à contribution le gardien adverse qui ne laissera rien passer.



Les arvernes auront bien un power play pour tenter de refaire le break mais cette fois les Albatros gèrent bien mieux leurs infériorités. Revenus à égalité, les visiteurs accentuent leur pressing et font déjouer petit à petit les locaux.



Aussi après un 1er but non validé (motif action et palet rentré dans la cage après coup de sifflet) les brestois égalisent toutefois par Tomas Kubalik à 34'27''assisté de Rudl profitant d'un intense trafic devant la cage de Gourdin.



Le coach auvergnat tire la sonnette d'alarme en demandant un temps mort. Il s'avéra bénéfique, tout au moins pour cette fin de période avec même quelques franches occasions arvernes.



Crédit Photo Yannick Martin





Alors que la fatigue commençait à se faire sentir côté clermontois en fin de tiers, cela se confirmera lors de l'ultime période où les hockeyeurs brestois feront sentir leur meilleure condition physique.



A 42'45'' les Albatros prennent définitivement les devants au tableau d'affichage par Marko Virtala assisté de Gibert et Avenel. A 51'32'' ils feront le break par Gibert, assisté du vétéran Favarin et Vrana. Ils n'en resteront pas là et rajouteront 2 autres buts encore par à nouveau Marko Virtala à 53'07'' assisté de Tremblay et Vrana, puis à 57ème minutes par Dimitri Motreff qui bénéficiera de l'assistance de Gibert et Creverend ainsi que de l'opportunité laissé par les clermontois lors d'un relai de défenseur mal à propos.



Devants des clermontois très émoussés et qui laissent que trop l'initiative du jeu aux visiteurs, Brest récite la leçon et manque même à 1 seconde près de rajouter un 8ème but sur le coup de sirène final.



Les Albatros confirment ainsi leur 1ere place en D1. Ils ne se seront fait une frayeur que durant un peu plus d'un tiers temps. Certes tout semblait réussir aux clermontois lors de la 1ère période mais ils auront montré ce qu'ils pouvaient produire lorsqu'ils arrivaient à proposer un jeu plus collectif. Il leur faut maintenant les jambes pour tenir le rythme élevé de la D1 tout une rencontre.‌

