Hockey sur glace - Division 1 : 24ème journée : Dunkerque vs Courchevel-Méribel-Pralognan 2 - 3 (0-1 1-1 1-0 0-1) Après prolongation Le 03/02/2026 Patinoire Michel Raffoux de Dunkerque [ Dunkerque ] [ Courchevel-Méribel-Pralognan ] Le HCMP surprend les Corsaires de Dunkerque à l’extérieur Après avoir reporté son match face à Meudon ce week-end pour une épidémie de grippe dans l’équipe, Dunkerque recevait l’avant-dernier du classement, HCMP. Dans un match fermé durant de longues minutes, HCMP a mené tout le match et a fini par vaincre les Dunkerquois au bout des prolongations. Patinoire Michel Raffoux de Dunkerque, Hockey Hebdo Raphaël Vanbaelinghem le 05/02/2026 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1417 spectateurs Arbitres : MM. Fesssier et Hauchart assistés de MM. Smeeckaert et Hocquet Buts :

Dunkerque : ; 21.52 Matias Sointu (ass Zackary Daneau et Pierre Vervoort) ; 50.32 Timon Davranche (ass Théo Lanvers)

Courchevel-Méribel-Pralognan : 16.01 Romain Bureau (ass Naum Sahagun et Marc Pasemko) ; 31.53 Yssah Mensah (ass Owen Gilhula et Edouard Saint Laurent) ; 64.47 Ronny Paragallo (ass Félix Poulin) Pénalités 9 minutes dont 5 à Clément contre Dunkerque 7 minutes dont 5 à Caratini contre Courchevel-Méribel-Pralognan Photographe © Raphaël Vanbaelinghem

Dans un premier tiers-temps calme et partagé, le match mettait du temps avant de se décanter. En fin de première période, les joueurs d’HCMP profitaient d’une erreur de la part d’Hugo Deberge pour récupérer le palet en zone offensive et conclure l’action d’une frappe de Romain Bureau à la ligne bleue déviée par un défenseur dunkerquois pour ouvrir le score (0-1, 16’01).

Mais dès les premières minutes de la seconde période, Zackary Daneau contournait la cage et servait l’expérimenté Matias Sointu qui plaçait le palet entre le gardien et son montant droit pour égaliser (1-1, 21’52).



Photographe © Raphaël Vanbaelinghem

Quelques minutes après le retour à cinq de Dunkerque, HCMP parvenait à reprendre les devants. Les visiteurs négociaient bien leur contre-attaque. Edouard ST-Laurent envoyait le palet contre la bande derrière la cage de Michael Luba, Owen Gilhula transmettait bien au côté opposé à l’ancien Dunkerquois Yssah Mensah, qui redonnait l’avantage aux siens (1-2, 31’53).

Même si les esprits s’échauffaient, le score restait à l’avantage de HCMP au moment de rentrer au vestiaire après le deuxième tiers.



HCMP récompensé après avoir mené toute la rencontre



Au retour sur la glace pour ce dernier tiers, Dunkerque poussait fort dès l’entame. Les Corsaires qui visent toujours une montée en Ligue Magnus ne pouvaient se permettre de perdre à domicile face à l’avant-dernier du classement. Oui mais Dunkerque n’y arrive pas en attaque cette année et le score ne changeait pas.

Mais à dix minutes de la fin, Timon Davranche reprenait un palet arrêté par Carl Hjälm après un festival de Théo Lanvers et remettait son équipe dans la course à la victoire (2-2, 50’32). Et malgré un avantage numérique dans les cinq dernières minutes, Dunkerque ne trouvait pas la faille et se retrouvait une fois supplémentaire cette saison en prolongation.



Photographe © Raphaël Vanbaelinghem

Et dans ce temps supplémentaire à trois contre trois, le duel entre gardiens débutait. Chacun leur tour, les portiers des deux équipes se montraient à l’œuvre même si parfois les montants frustraient les joueurs et sauvaient les gardiens, comme sur un lancer de Jeremiah Luedtke qui faisait lever la foule dunkerquoise.

À 20 secondes de prolonger le suspense aux tirs au but, Ronald Paragallo partait de la ligne bleue, rentrait dans l’axe puis trompait Michael Luba d’une frappe parfaitement placée (2-3, 64’47).



Les visiteurs s’imposaient après avoir été devant au score durant tout le match. Une défaite compliquée à vivre pour les Dunkerquois qui peinent à trouver leur rythme cette saison.



