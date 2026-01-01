Hockey sur glace - Division 1 : 24ème journée : Lyon vs Neuilly/Marne 3 - 1 (0-0 3-0 0-1 ) Le 03/02/2026 Lyon (Patinoire Charlemagne) [ Lyon ] [ Neuilly/Marne ] Lyon retrouve le chemin de la victoire Devant 3132 spectateurs à la patinoire Charlemagne, les Lions de Lyon ont signé une victoire précieuse face aux Bisons de Neuilly-sur-Marne (3-1). Après deux revers consécutifs, les hommes de Damien Raux se relancent au classement, tandis que Neuilly enchaîne une cinquième défaite de rang dans une dynamique de plus en plus préoccupante. Lyon (Patinoire Charlemagne), Hockey Hebdo GB / Photographe © Weingartner-Photos le 05/02/2026 à 14:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3132 spectateurs Arbitres : MM. Tchekachev et Constantineau assistés de MM. Pysniak et Kirchenbaum Buts :

Lyon : 20.53 Rocco Andreacchi (ass Nathan Cal* et Lucas Chautant) ; 21.15 Maxence Leroux (ass Ranel Vafin) ; 34.56 Deni Elabiyev (ass Erwan Plantrou et Ranel Vafin)

Neuilly/Marne : ; 43.21 William Filteau (ass Bryan Sautereau et Pierre Chauvel) Pénalités 4 minutes contre Lyon 6 minutes contre Neuilly/Marne



Lyon rugit enfin, Neuilly s’enfonce



Dans un match globalement maîtrisé, Lyon a su faire la différence lors d’un deuxième tiers parfaitement négocié. Après une première période fermée et sans but, les Lions ont frappé coup sur coup dès la reprise avant de creuser l’écart. Solides défensivement et portés par un Henry Wilder impérial dans sa cage, les Lyonnais ont contenu le sursaut des Bisons en troisième période pour s’offrir un succès logique au vu des statistiques et de la physionomie du match.



1er tiers – Un round d'observation La rencontre débute sur un rythme prudent. Les deux équipes se jaugent et les occasions franches se font rares. Neuilly obtient la première pénalité du match à la 15e minute, mais Lyon ne parvient pas à en profiter. Quelques secondes plus tard, les Lions se retrouvent à leur tour en infériorité sans conséquence. Bien en place défensivement, les deux formations rejoignent les vestiaires sur un score nul et vierge (0-0), malgré une légère domination lyonnaise dans le jeu.



2e tiers – Lyon accélère et frappe fort Le tournant du match intervient dès la reprise. À 20’53, Rocco Andreacchi ouvre le score à égalité numérique, concrétisant le bon travail lyonnais. À peine vingt-deux secondes plus tard, Maxence Leroux double la mise, forçant le coach de Neuilly à poser immédiatement un temps mort.

Lyon continue d’imposer son rythme, gagne les duels et monopolise le palet. Malgré une phase plus hachée avec des pénalités de part et d’autre, Deni Elabiev vient récompenser la domination des Lions à la 34’56 en inscrivant le troisième but. À l’issue de ce deuxième tiers, Lyon a clairement pris l’ascendant (3-0).



3e tiers – Gestion lyonnaise et réaction tardive



Conclusion Neuilly tente de revenir avec de meilleures intentions et est récompensé à la 43’21 par William Filteau, qui réduit l’écart. Les Bisons poussent, mais se heurtent à un Henry Wilder intraitable, auteur d’une prestation de très haut niveau. Lyon gère son avance, concède peu d’occasions franches et résiste jusqu’à la sortie du gardien nocéen en toute fin de match. Sans réussite supplémentaire, Neuilly doit s’incliner logiquement.



Analyse Grâce à une efficacité redoutable dans le deuxième tiers et une solidité défensive exemplaire, Lyon s’impose 3-1 et met fin à une série de deux défaites consécutives. Les Lions reprennent confiance et restent pleinement dans la course au classement. À l’inverse, Neuilly continue de douter et voit sa série noire s’allonger dangereusement.

Pour Neuilly, le constat est plus sombre. Malgré un sursaut en troisième période, les Bisons manquent de constance et de tranchant offensif. Cinquièmes au classement à l’issue de cette 24e journée, ils devront rapidement inverser la tendance sous peine de voir la dynamique négative peser lourdement sur la fin de saison.



Photographe © Weingartner-Photos Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 32 tirs à 18 en faveur de Lyon, une domination aux engagements (31 contre 22) et un gardien décisif. Henry Wilder, logiquement désigné homme du match, a été le véritable pilier de cette victoire. Lyon a su être clinique au bon moment, tout en restant discipliné.Pour Neuilly, le constat est plus sombre. Malgré un sursaut en troisième période, les Bisons manquent de constance et de tranchant offensif. Cinquièmes au classement à l'issue de cette 24e journée, ils devront rapidement inverser la tendance sous peine de voir la dynamique négative peser lourdement sur la fin de saison.







