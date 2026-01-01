Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 24ème journée : Mont-Blanc vs Caen 3 - 5 (1-3 1-0 1-2) Le 04/02/2026 Patinoire de Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Caen ] Caen remporte une belle bataille Ce mercredi, les Yétis du Mont-Blanc (12èmes) accueillaient les Drakkars de Caen (2ème) dans le cadre de la 24ème journée du championnat de France de Division 1. Patinoire de Saint-Gervais, Hockey Hebdo Texte : A. Juillet | Photos : M. Richier le 05/02/2026 à 16:04 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1163 spectateurs Arbitres : MM. Baudry et Zede assistés de MM. Pysniak et Creux-Beaugiraud Buts :

Mont-Blanc : ; 01.56 Vladimir Dzhig (ass Denis Tsyganov et Vincent Delcroix) ; 20.06 Emil Oksanen (ass Denis Tsyganov) ; 54.46 Samuel Guer (ass Emil Oksanen et Mathis Chatellard)

Caen : 01.01 Ilya Altybarmakyan (ass Alexandre Mulle) ; 12.44 Quentin Berthon (ass Matias Pognant et Yoan Colomban*) ; 14.28 Kevin Tassery (ass Titouan Lanes et Radek Vesely) ; 47.39 Samy Paré (ass Quentin Berthon) ; 56.45 Romain Bermond Gonnet* (ass Ilya Altybarmakyan) Pénalités 14 minutes contre Mont-Blanc 22 minutes dont 10 à Altybarmakyan contre Caen



Après un gros trou d’air, le HC Mont-Blanc semble retrouver un peu d’éclat ces dernières semaines avec 3 victoires à leurs 5 derniers matchs. De leur côté, les caennais, dauphins de Cholet se présentaient pour ce match avec une attaque productive et aux multiples menaces, une défensive expérimentale composée de jeunes joueurs et leur gardien, Ronan Quemener, qu’on ne présente plus. Les Yétis, en cas de succès, pouvaient grapiller quelques places au classement, avec en prime un à deux matchs de moins que les adversaires en lutte avec les haut-savoyards au classement. Mais face au second du classement, le défi s’annonçait rude ! Mercier, Yamalov et Carpenter manquaient à l’appel pour les locaux. Chez les normands ne figurait pas Alvarez. Artem Hrebenyk ne retrouvera pas non plus son ancien antre, sélectionné avec l’Ukraine dans le cadre de l’IIHF European Cup of Nations.



Caen déjà en avance



Grabko captait un premier lancer lointain de Pépin, avant que le cerbère caennais ne réponde avec une première intervention décisive très tôt dans la rencontre. L’action se poursuit à l’autre bord. L’on joue depuis une minute et le tableau se débloque déjà. Sur le contre Altybarmakyan plantait le premier but sur un shoot précis et puissant sous la barre, 0-1 à 1’01. Maxime Richier Altybarmakyan a ouvert le score Réaction immédiate des locaux. Tsyganov depuis une position postérieure au filet servait Dzhig dans le slot pour un tir puissant qui faisait trembler le filet, 1-1 à 1’56. Le couvert est dressé, le décor est planté et les deux équipes sont déjà installées dans ce combat. Dans la minute suivante et en contre, Fleutot partait en échappée, couchait Quemener, qui parvenait à laisser trainer le bout de sa lame contre son poteau pour bloquer la tentative. Thibaut Chatellard est pénalisé après 3’30 dans un début de match animé. Les deux équipes se rendent coup pour coup dans ce premier dix agréable. Les deux gardiens brillent à quelques occasions et les premiers échanges de bourres-pifs démarraient. Les tentatives caennaises sont de plus en plus nombreuses. Grabko repoussait le premier buteur caennais, puis Paré avant que son homologue normand ne bloque à son tour un retour accordé à Escallier. En vue, mais agacé depuis quelques minutes, Altybarmakyan laissait les siens pour 10 minutes de méconduite après une altercation avec son ex-coéquipier Céret. La partie est intense, les chocs se multiplient et les Drakkars reprennent leur avantage avant le quart d’heure de jeu. Sur une action à priori anodine au départ, Colomban parvenait à prolonger le disque vers Pognant côté gauche du filet. Le français remisait astucieusement dans son dos pour Quentin Berthon face à un filet ouvert, 1-2 à 12’44. Un but important pour la troupe de Prosvic, qui repart rapidement à l’offensive après cette prise d’avantage. Mathis Chatellard s’amenait en face à face pour le Mont-Blanc, mais ne pouvait ajuster le cerbère. Sur le contre, Caen est froid de réalisme. Lanes remontait le précieux jusqu’à la zone d’attaque et décalait Kévin Tassery pour le but du break, 1-3 à 14’28. Les actions se succèdent des deux côtés, mais les Yétis sont en retard face à des Drakkars plus efficaces. Le premier acte touche à sa fin et les visiteurs, déjà en avance, ont une situation pour aggraver la marque en jeu de puissance. Les pensionnaires de Caen-la-Mer terminent cette période en supériorité et entameront la suivante dans la même configuration pour 1’35. Caen mène 3 buts à 1 après vingt minutes.



Le Yéti gratte une unité



Retour aux affaires à 4 contre 5 pour les hommes de Sadoine en deuxième. Un début d’acte où le public avait tout intérêt à ne pas regagner son banc en retard. En effet, 6 secondes après le début du T2, Mont-Blanc effectue une partie de son retard. Après une lutte dans le cercle des mises en jeu, Tsyganov s’impose pour profiter d’un espace laissé libre. Le top scorer Yéti décalait Oksanen. Le finlandais remisait dans le centre, le disque était coupé bien involontairement par Bermond-Gonnet, qui surprenait Quemener malgré la supériorité numérique visiteuse, 2-3 à 20’06 [4-5]. Alexandre Juillet Oksanen réduit la marque dès les premières secondes La troupe normande tente de se réinstaller, mais son jeu de puissance ne donnera rien et le match reprenait à 5-5. Les duels sont âpres et la partie est physique. Chaque arrêt de jeu est prétexte aux accrochages. La tension est présente et les mises en échec pleuvent dans une partie devenue de plus en plus rugueuse. Mulle est chassé à la mi-match pour un traitement de faveur sur le capitaine Yéti. Le boxplay blanc est hermétique et les deux contingents reviennent au complet. Le premier trio caennais tentait d’imposer la pression à ses adversaires et provoquait une pénalité dirigée contre Fleutot pour cinglage. Un 3 contre 1 se profile alors dans l'exercice. Caen a l’occasion de doubler son avance, mais Vesely la joue en solitaire, oubliant ses coéquipiers. Mont-Blanc répondait sur son retour à 5. M. Chatellard du revers était proche de ramener les siens, mais le score restait d’une longueur à la faveur de Prosvic et ses hommes. Nouvelle situation à 5 contre 4 pour les joueurs des Alpes. Valer’ Croz en déviation a la meilleure occasion, contrarié par un excellent retour de Quemener, qui récidive quelques instants plus tard de la mitaine face à Dzhig. Caen regagne les vestiaires avec un très court avantage, 3 buts à 2, dans un match arraché et tendu, augurant d’une fin de match excitante à tous les niveaux.



Caen garde la main



Le début de troisième reste animé. Grosse situation après deux minutes et une situation provoquée et conclue par Altybarmakyan. L’ex-Yéti, désormais caennais, heurtait un Grabko qui avait réduit l’angle en s’avançant et le match restait à un but d’écart. Après un peu plus de 5 minutes, Delcroix laisse les siens défendre à 4 après avoir fait trébucher le long de la rampe gauche. La première minute du désavantage numérique passe dans frais. La fin de la seconde en revanche, sera fatale aux joueurs de Saint-Gervais/Megève. Après une action en jeu de puissance, Paré prend sa chance. Grabko repousse, mais le 37 est encore présent en embuscade et redonne le break d’avance aux caennais. Fleutot, touché au visage sur la mise en place du powerplay, après une bataille dans l’arrondi, n’aura pas obtenu les grâces des officiels, 2-4 à 47’39 [5-4]. Caen prend deux buts d'avance et un ascendant important, mais ce dernier ne sera pas encore capital. Les joueurs de Prosvic, très impliqués défensivement tentent de limiter les actions locales menaçantes. Pourtant, à 5’14 de la sirène finale, M. Chatellard, dans la neutre, servait Oksanen qui s’infiltrait avec un beau slalom dans l’arrière-garde. Le finlandais gagnait son duel et décalait Guer sur un plateau, 3-4 à 54’46. Ce but relance une partie qui ne manquait pas de mordant et tout reste à faire dans le moneytime. Maxime Richier Grosse bataille ce mercredi soir Quelques secondes plus tard, c’est Quemener qui sauve les siens par deux fois consécutivement. D’abord sur une approche de Fleutot, puis sur le rebond offert à Tsyganov où il imposait sa botte. Un arrêt d’autant plus décisif que sur l’action caennaise suivante, les normands tuent le suspens. Sur une sortie d’engagement côté droit, Altybarmakyan descendait le disque à Bermond-Gonnet. Le lancer du défenseur surprenait le portier, qui se manquait sur son intervention, 3-5 à 56’45. Aucun but ne sera ajouté à cette partie. Les visiteurs tiennent leur succès et trois points importants pour conserver le rythme en haut de tableau.



Défaite des Yétis et victoire des Drakkars 5 buts à 3 dans ce match engagé et physique. Après un premier acte disputé, Caen a forgé son avantage et, malgré une belle attitude globale des locaux dans le combat, est parvenu à sécuriser ce succès important en Haute-Savoie. Malgré deux absences défensives majeures, la troupe de Prosvic a trouvé des solutions défensives, fermant un maximum les angles de tirs aux locaux, bien aidés par l’excellente prestation de Ronan Quemener. Une rencontre engagée faite de nombreux combats et d’une domination normande au chapitre des lancers qui s’est également vérifiée au tableau indicateur. Du côté du Mont-Blanc, les absences de joueurs imports sur le front de l'attaque ont pesé lourd. Les Yétis ont semblé moins à l'aise qu'à l'accoutumée dans le déploiement de leur jeu offensif et ont, malgré une belle combativité, du rendre les armes.

Prochain rendez-vous pour les deux formations samedi soir : à Strasbourg pour les Yétis et à domicile face à Dunkerque pour les Drakkars. Maxime Richier Caen peut célébrer son succès

