Division 1 : 24ème journée : Mont-Blanc vs Nantes 2 - 4 (0-1 1-1 1-2) Le 08/02/2025 Le Palais, Megève [ Mont-Blanc ] [ Nantes ] Koivisto show et Nantes victorieux ! Après une victoire probante glanée en Alsace face à l'Étoile Noire de Strasbourg, les Yétis du Mont-Blanc retrouvaient leur public au Palais des Sports de Megève, ce samedi, dans le cadre de la réception des Corsaires de Nantes. Des nantais 14èmes du classement au coup d'envoi et qui comptaient profiter de cette escapade en Haute-Savoie pour faire le plein face à des montblanais toujours placé dans le milieu du tableau (9èmes) au moment d'entamer le sprint final de la saison régulière de D1 2024-2025. Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Texte : Alexandre Juillet | Photos : Maxime Richier le 09/02/2025 à 11:20 FICHE TECHNIQUE



1090 spectateurs Arbitres : MM. Peurière et Barbez, assistés de MM. Ugolini et Margry Buts :

Mont-Blanc : ; 36.14 Ilya Altybarmakyan ; 57:17 Arthur Cocar (ass Vladimir Dzhig et Fyodor Yarovinsky)

Nantes : 08.54 Benoit Valier (ass Alexandre Pascal et Quentin Jacquier) ; 33.23 Sean Ross (ass Quentin Jacquier et Evan White) ; 49.51 Evan White (ass Quentin Jacquier et Mathieu André) ; 59.14 Evan White (ass Rémi Thomas et Théo Lanvers) Pénalités 6' contre Mont-Blanc 8' contre Nantes



Les Corsaires larguent les amarres



Victor Goy gardait le but local et faisait face à Patrik Koivisto côté nantais. Le début de rencontre est équilibré. Vasilyev s’illustrait dès la minute inaugurale sur un one-timer cadré qui obligeait le portier finlandais des Corsaires à une belle botte, avant que Rémi Thomas n'ait une occasion détournée par la défensive locale sur un bon repli. L’entame laisse assez peu d’occasions dangereuses aux deux formations, qui se jaugent durant le premier cinq. Mont-Blanc insiste davantage après 6’30 de jeu. Gouttry, décalé par Vasilyev avait le champ libre, mais Koivisto réalisait une parade de classe, avant de récidiver quelques secondes plus tard devant Samuel Guer. Les Yétis sont plus mordants et une nouvelle bonne situation se présente. Léger obtenait un tir de pénalité suite à un fauchage signé Théo Lanvers, mais le canadien heurtait l’homme de ce début de match devant le filet nantais, Patrik Koivisto qui s’était dressé en obstacle. Maxime Richier Duels âpres dans cette partie Arrêt salvateur pour le portier Corsaire, puisque les siens allaient prendre les commandes quelques secondes plus tard. Alexandre Pascal servait Quentin Jacquier dans l’enclave, dont le shoot était victorieusement dévié par Benoit Valier en renard. Goy ne pouvait rien, 0-1 à 8’54. Les joueurs de Sadoine et Croz tentent de réagir après cette ouverture du score au cœur de leur premier temps fort, mais Nantes reste également menaçant en contre. Ross fait parler sa vitesse et il faut un arrêt important de l’ultime rempart montblanais pour éviter le but du break. L’intensité est présente dans ce duel alors qu’approchent les 5 dernières minutes du T1. Altybarmakyan buttait à son tour sur le cerbère de Loire-Atlantique, très précieux. La tension est déjà palpable après les coups de sifflets. La tendance se confirme au cœur de la dernière minute. M. Chatellard est alerté par Vasilyev à bout touchant du portier visiteur. Tiramani chargeait le capitaine montblanais dans le dos et ce dernier prenait de plein fouet le cadre. Mont-Blanc est en powerplay et la tension montait encore d’un cran dans une partie déjà chaude. Ce premier intermède se concluait sur ce score d’un but à zéro en faveur des visiteurs.



Nantes conserve son avance, Mont-Blanc n’abdique pas



Nantes est repris par la patrouille dès l’entame du tiers médian et offre au Mont-Blanc quelques secondes de double avantage numérique. Un 5 contre 3 qui ne profitera pas aux hommes en noir qui verront leurs adversaires revenir au complet et bénéficier à leur tour d’un 1’44 de jeu de puissance suite à un « faire trébucher » de Matthias Terrier. Malgré l’infériorité, Altybarmakyan s’échappait mais ne trouvait pas la solution du revers en break devant Koivisto, impérial jusqu’à lors. Le Yéti résiste à la fin de séquence, et les Corsaires y retournent. Tiramani s’assoit à nouveau à l’infamie et assiste, depuis le banc des insoumis à une nouvelle parade décisive de son gardien, qui cette fois, volait Terrier trouvé côté gauche sur une belle ouverture de jeu. Les deux équipes sont de retour au complet dans ce match accroché. Le capitaine du HCMB, Mathis Chatellard, est rappelé à l’ordre pour une obstruction en zone neutre après 33 minutes de jeu. Les Corsaires profitent de l’aubaine en 13 petites secondes pour doubler leur avance. White shootait de la bleue, le puck frappait la bande arrière et parvenait, pleine course, à Sean Ross qui inscrivait le deuxième but des siens sur un tour de cage, 0-2 à 33’25 [5-4]. Les Yétis accusent le coup, mais leur réaction est néanmoins rapide. Une vague noire déferle sur le but de Koivisto qui faisait, une nouvelle fois étale de son talent en privant les locaux de la réduction du score. Le salut intervient finalement quelques secondes plus tard, sous la baguette de l’attaquant montblanais le plus remuant de cette opposition. Ilya Altybarmakyan récupérait le disque dans le territoire offensif, se débarrassait d’un premier opposant le long de la rampe, avant d’embarquer le portier et de trouver la solution dans un angle impossible en glissant le caoutchouc derrière la ligne depuis le dos du filet et du revers ! Quel but ! 1-2 à 36’14. Maxime Richier Altybarmakyan a réduit l'écart en 2ème période Le match est relancé et les Yétis trustent la zone d’attaque. Le score est d’une longueur en faveur des visiteurs après 40 minutes de jeu dans un match toujours indécis. Malgré une domination territoriale locale dans cet acte médian, montblanais et nantais se sont neutralisés et les joueurs de Stein mènent toujours d’une courte tête. De bon augure pour le suspens du 3ème acte !





Les Corsaires maintiennent le cap !



Les Yétis rentrent fort dans leur 3ème acte. Altybarmakyan, Léger et Yarovinsky apportent le danger devant un gardien nantais toujours impressionnant devant son filet. Une pénalité est signifiée contre les visiteurs et Mont-Blanc attaque à un homme de plus. Une séquence qui n’offrira pas le retour aux locaux qui restent menés d’une courte tête par des visiteurs extrêmement solidaires défensivement. Ce premier dix laisse la marque à son état initial de 2 buts à 1, mais la mi-tiers approche lorsque Altybarmakyan est chassé pour avoir propulsé le disque directement dans les tribunes depuis sa zone de défense. Nantes, comme lors du tiers précédent, mettait à profit son powerplay. Trouvé à longue distance, Evan White distillait un lancer puissant et précis, profitant de la position écran de son coéquipier Sean Ross pour battre Victor Goy, 1-3 à 49’51. Maxime Richier Nantes jubile ! Ce but du break assomme quelque peu des Yétis entreprenants pour tenter de réduire l’écart. La troupe de Saint-Gervais/Megève ne se désunissait pas. Dzhig tente une réaction, mais le biélorusse et son revers ne trouvent pas la cible. Mont-Blanc pousse face à des nantais désormais logiquement focalisés sur leurs besognes défensives et qui s’appuyaient, s’il fallait encore le rappeler, sur un Koivisto absolument impérial, qui privait tour à tour Vasilyev, puis Chernyuk de la réduction de l’écart dans le moneytime. Sadoine posait son temps mort à 4’ de la fin et jouait son va-tout, profitant d’un engagement dans le territoire offensif. Goy sortait de son but, Mont-Blanc à 6 contre 5 attaquait et recollait, conservant un peu moins de 3 minutes d’espoir. Au cœur d’un jeu long à l’offensive et d’un palet qui n’était pas sorti de la zone d’attaque, Dzhig décalait Cocar backdoor pour le 2ème but face à un filet ouvert, 2-3 à 57’17 [6-5]. Les Yétis ont 2’43 pour se sortir d’affaire, mais malgré une nouvelle possession à l’offensive, seront renvoyés dans leur territoire, puis punis par une réalisation en cage vide d’Evan White sur une passe mal assurée dans la neutre, 2-4 à 59’14.



Revers des Yétis du Mont-Blanc et victoire des Corsaires de Nantes 4 buts à 2 à Megève. Malgré près de 50 tentatives à la cage, les joueurs de Sadoine et Croz s’inclinent face aux joueurs d’Alexander Stein. Regroupés autour d’un Patrik Koivisto absolument impérial (48 arrêts), les nantais empochent 3 points capitaux au classement et profitent de ce succès en terre mégevane pour grimper de deux positions. Des montblanais au rendu global intéressant dans le jeu, mais de nouveau châtiés par des pénalités évitables dans le 2ème et 3ème acte. Les Yétis perdent une position et se trouvent désormais au 10ème rang de la saison régulière.

Prochaines rencontres pour les deux équipes en milieu de semaine. Nantes recevra Valenciennes, tandis que les Yétis accueilleront les Albatros de Brest à Saint-Gervais. Maxime Richier Les supporters nantais aux anges après la victoire Corsaire !

