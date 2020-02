Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 24ème journée : Mont-Blanc vs Strasbourg 4 - 2 (2-0 0-0 2-2) Le 15/02/2020 Le Palais, Megève [ Mont-Blanc ] [ Strasbourg ] D1 : Mont-Blanc solide et logique vainqueur Les Yétis du Mont-Blanc, dans une excellente passe au soir de la 24ème journée du Championnat de France de Division 1, recevaient une autre équipe sur une bonne dynamique, l’Etoile Noire de Strasbourg. Dans un duel entre deux grands prétendants aux play-offs, la lutte promettait d’être engagée ! Il l’eut été ! Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 16/02/2020 à 15:01 Tweeter FICHE TECHNIQUE



931 spectateurs Arbitres : M. Scolari assisté de MM. Icard et Torribio Buts :

Mont-Blanc : 03.24 Mathis Chatellard (ass Thibaud Masson et Arthur Cocar) ; 13.32 Ville Vepsalainen (ass Erno Ripatti) ; 50.23 Ville Vepsalainen (ass Mikulas Bicha et Richard Aimonetto) ; 57.29 Mikulas Bicha (ass Richard Aimonetto et Léo Guillemain)

Strasbourg : ; 50.49 René Jarolin (ass Sébastien Trudeau et Michal Duras) ; 58.01 René Jarolin (ass Tomas Nechala et Sébastien Trudeau) Pénalités 10 minutes contre Mont-Blanc 12 minutes contre Strasbourg Les locaux dans le coup



Le premier lancer est montblanais dans cette rencontre. Léger prenait de la vitesse la défense de l’est, depuis la bande droite et tirait puissamment vers Hiadlovsky qui déviait de l’épaulière. La réplique alsacienne est immédiate. Pardavy prend sa chance et Goy captait à son tour de la mitaine. Les intentions inaugurales sont dictées par le contingent local. Devant une patinoire bien remplie, Masson récupère le disque sur un contre, se débarrasse de son défenseur et sert Chatellard, qui inscrivait le premier but des siens en reprise depuis le slot. 3ème but en 3 matchs pour le jeune joueur du HC 74, 1-0 à 3’24. Alexandre JUILLET Chatellard pour un 3ème but consécutif en 3 apparitions L’intensité affichée est intéressante et Mont-Blanc semble bien entré dans sa rencontre. Pourtant, les ex-pensionnaires de Ligue Magnus se montrent menaçants, récupérant des palets en zone offensive à l’image d’un shoot d’Olive, suite à une précédente interception à la bleue. Les occasions sont partagées dans un début d’opposition disputé. Strasbourg est dangereux, notamment par le biais de sa 1ère ligne d’expérience, mais Mont-Blanc insiste la mi-tiers passée et breake dans ce match. Ripatti récupère le disque en zone offensive et profite du passage de Vepsalainen dans son dos pour offrir le but du break au finlandais, 2-0 à 13’32. Les joueurs haut-savoyards ont accéléré et mettent sous pression la défense strasbourgeoise en fin de premier acte. Ces derniers se mettent à la faute. Les Yétis obtiennent un 5 contre 3 en fin de période, mais n’aggravent pas la marque sur leur dernière offensive.



Intense, mais le score n’évolue pas



Après seulement 14 secondes en 2ème, Mont-Blanc pousse et tente de prendre encore un peu plus d’aisance au score. Vepsalainen prend sa chance de la bleue, le puck est détourné par Hiadlovsky, mais le rebond est concédé et le disque s’élève pour mourir juste au-dessus de la barre transversale tout proche du double break. Une minute plus tard, sur la fin de supériorité, Bicha tente de s’extirper et lance, mais le portier est le plus prompt. Un jeu de puissance montagnard offre aux hommes de Guimard de bonnes cartouches, mais ni Bicha, ni la reprise second poteau de Tierney ne permettra aux joueurs de Saint-Gervais/Megève de se détacher dans une entame de deuxième vingt à leur avantage. Strasbourg revient à 5, tente de se projeter vers l’avant, mais reste fragile face à la vivacité locale. Alexandre JUILLET L'intensité des duels était d'un bel acabit ce samedi La rencontre monte en intensité et les contacts deviennent rugueux mais corrects dans ce match intense à suivre. A 14 secondes de la fin du deuxième acte, Vepsalainen est puni pour avoir accroché son adversaire et offre une première supériorité numérique aux hommes de Bourdages. Le tiers se clôt sur le même score que lors du 1er vingt. Mont-Blanc mène 2 buts à 0.



Un succès bâti



Les Yétis résistent au retour des alsaciens sur la fin du jeu de puissance initié en fin de tiers médian par les noirs et jaunes. La défense s’en sort sans frais et conserve confiance, bien aidée par un Victor Goy en grande forme sur sa ligne. Quelques instants après, Bicha profite du trafic à la bleue pour prendre la poudre d’escampette et de présenter seul face à Hiadlovsky. Le portier remporte le duel et maintient l’espoir d’un retour alsacien. Léger file au banc des insoumis pour avoir accroché son adversaire, Trudeau pour avoir exagéré la chute. Hoehe suit quelques instants plus tard son coéquipier canadien. A 4 contre 3, Mont-Blanc produit du jeu, et vient inscrire un capital 3ème but dans cette rencontre. L’échange Vepsalainen-Bicha est somptueux et ouvre la cage au finlandais, 3-0 à 50’23 [5-4]. Alexandre JUILLET La défense Yétis fait le travail face aux offensives L’Etoile Noire jette toutes ses forces dans la bataille et se remet en selle par Jarolin. L’ancien marseillais, excellent dans l’impact ce samedi, fait parler la poudre et réduit l’écart, 3-1 à 50’49. Ce but redonne du baume au cœur des strasbourgeois, qui obtiennent dans le même temps une pénalité de deux minutes contre Léo Guillemain, pour une obstruction. Les Yétis se regroupent et serrent les rangs, renvoyant leurs homologues dans leur défensive. La fin de match approche et il faut un éclair de l’artilleur maison, Mikulas Bicha pour créer l’étincelle qui enflammait le Palais. D’une accélération dont il a le secret, servi par Aimonetto, le tchèque se détache pour assurer la victoire locale, 4-1 à 57’29. Strasbourg recolle alors que le chronomètre annonce 2 minutes à faire à la rencontre. Jarolin, encore lui trouve la faille, 4-2 à 58’01. Réaction importante, mais trop tardive pour la troupe de Bourdages, Mont-Blanc tient son succès.



Victoire des Yétis du HC Mont-Blanc 4 buts à 2. Une victoire aboutie et construite avec patience et détermination par la troupe de Julien Guimard, face à une formation de l’Etoile Noire pourtant en belle forme ces dernières semaines. Cette rencontre a semblée ne jamais pouvoir échapper aux locaux, dominateurs dans bien des compartiments du jeu et qui auront mis sous pression une défense strasbourgeoise tenu par un bon Hiadlovsky. Mont-Blanc engrange 3 points important pour la suite des hostilités et se rapproche d’une qualification en play-offs. Strasbourg, à l’inverse est désormais tout proche de la sortie pour les séries éliminatoires. Les Yétis se rendront samedi prochain à Chambéry pour tenter de valider leur ticket pour la 2ème phase, alors que Strasbourg accueillera Caen à l’Iceberg.

