780 spectateurs Arbitres : M. Germaneaud, assisté de MM. Ugolini et Baudry Buts :

Mont-Blanc : 01:52 Peter Tabor (ass Samuel Guer) ; 22:16 Alexandre Gagnon (ass Eric Leger et Numa Besson) ; 30:23 Mathis Chatellard ; 59:20 Vladislavs Adelsons (ass Numa Besson et Eric Leger)

Valenciennes : ; 16:24 Ilya Altybarmakyan (ass Félix Plouffe et David Fritz-Dreysse) ; 25:05 Ilya Altybarmakyan (ass Thomas Cornu) ; 33:45 Ilya Altybarmakyan (ass Félix Plouffe et Jérémy Coté) ; 41:31 Fyodor Yarovinsky (ass Thomas Mathieu et Maxime Mathieu) ; 64:50 Maxime Mathieu (ass Thomas Cornu et Jérémy Coté) Pénalités 6 minutes contre Mont-Blanc 16 minutes contre Valenciennes Une partie qui revêtait donc de multiples enjeux alors que s’amorcent les dernières rencontres de la saison régulière 2023/2024 en Division 1. En effet, les deux formations occupent au coup d’envoi le bas de tableau et le premier enjeu semble visible dans l’optique d’une participation à la poule de maintien qui, rappelons-le, conservera uniquement les points inscrits par les équipes de cette poule dans leurs confrontions directes. Valenciennes est de son côté déjà reversé en poule de maintien en compagnie de Morzine.



Ensuite par que la formation montblanaise, grâce à sa dernière victoire peut encore croire aux places d’honneurs 9 ou 10ème place, voir... aux séries éliminatoires si les planètes venaient à s’aligner et encas de sans faute haut-savoyard dans les trois dernières rencontres restantes à disputer. Vous l’aurez compris, cette rencontre allait être d’un côté ou de l’autre, un petit tournant de cette fin de saison.



Mont-Blanc frappe d’entrée, Valenciennes recolle



Les Yétis remportent le face-off inaugural et sont déjà à l’attaque dans les premiers instants. Un premier jeu de puissance est donné aux locaux et ces derniers profitaient de l’absence de Félix Plouffe pour ouvrir la marque par Tabor, 1-0 à 1’51 [5-4].



Une opposition qui démarrait sous les meilleurs dispositions pour les hommes de Peronnard tout proche de doubler la mise quelques secondes plus tard, alors qu’Éric Léger s’était ouvert une brèche et avait trouvé le poteau. Les Diables Rouges et leur première ligne Plouffe – Altybarmakyan – Côté se distingue dans ce début de partie, sans parvenir à inscrire le but égalisateur. Mont-Blanc est le plus menaçant. Céret est proche de faire le break après la mi-tiers sur une reprise depuis l’enclave qui manquait le cadre. Réaction : Thomas Mathieu en solitaire obligeait Goy à dégager sur un côté. Le portier se met d’ailleurs une nouvelle fois en lumière quelques minutes plus tard, sauvant les siens du retour à 5 minutes de la fin d’un arrêt décisif à 2 contre 1 face à Yarovinsky. Céret est chassé dans le prolongement de l’action pour avoir expédié le disque directement en au-dessus des plexis. Sur le powerplay, les Diables Rouges sont de retour aux affaires. Plouffe décalait Fritz-Dreysse qui remisait immédiatement à Altybarmakyan. Le top scorer ne se faisait pas prier et frappait la lucarne montblanaise plein fer, 1-1 à 16’24 [5-4].



Alexandre JUILLET Altybarmakyan et les siens de retour au score

Cette égalisation met un coup d’arrêt aux joueurs de Peronnard qui patinaient avec un peu moins de fréquence après dix minutes d’un excellent acabit. Valenciennes en profitait en fin de période et voilà les deux formations à égalité, un but partout après vingt minutes.



On ne se lâche pas



Coté puis Birzins imposent une grosse pression à l’arrière-garde des Yétis dans les premiers instants.

Léger prenait de la vitesse, contournait Birzins et prenait sa chance, repris irrégulièrement par Maxime Mathieu sur le prolongement de l’action, Chatellard envoyait le disque au fond, mais la cage avait bougé et le but était logiquement refusé. Vingt-huit secondes après le début de cette supériorité et servi par Besson et Léger, Alex Gagnon envoyait un missile précis pleine lucarne pour permettre aux siens de repasser devant. La réalisation est cette fois accordée sans contestation, 2-1 à 22’15 [5-4].



Besson, passeur quelques secondes plus tard est proche de breaker sur la séquence et un nouveau jeu de puissance est offert aux montblanais quelques secondes plus tard pour une faute de Mathis Petit. Guer s’offrait la plus nette occasion de but, tout proche du break à bout portant, mais les valenciennois, solidaires autour de leur filet feront, contre le cours du jeu, leur retour au score. Altybarmakyan sortait de prison et prenait la poudre d’escampette, oublié dans le dos de la défensive. Le russe y allait d’un doublé, 2-2 à 25’05.



Les pénalités s’enchainent pour les nordistes qui y retournent juste après l’égalisation. Gagnon avait un bon lancé que le portier sauvait promptement sur sa ligne de but. Cet avantage numérique ne donne rien, et ce sont désormais les valenciennois qui partiront pour le même type de jeu. Mont-Blanc se rendait coupable d’un surnombre. L’occasion la plus nette à noter était montblanaise malgré l’infériorité dans les minutes qui suivaient. Adelsons offrait une passe laser à Aimonetto, monté sur l’avantage numérique, et le vétéran Yéti était lui aussi bien proche de venir trouver la faille, contré de la botte et en extension par Petit. A la mi-match, Mont-Blanc et Chatellard, parti en break, obtenaient un tir de pénalité. Le français s’élançait et trouvait d’une feinte habile le dessous des bottes du cerbère visiteur, 3-2 à 30’23 TP.



Alexandre JUILLET Mathis Chatellard pour le 3ème but montblanais

Comme leurs adversaires valenciennois, les montblanais connaissaient un moment de flottement malgré une supériorité numérique accordée. Par deux fois, les joueurs de Sadoine sont proches d’un retour au score malgré une supériorité locale. Leurs efforts seront récompensés quelques secondes plus tard. En contre, Altybarmakyan rejoue la même partition pour le but du triplé face à une défensive montblanaise quelque peu naïve sur son intervention. Le russe patinait en entrée de zone, déposait le disque dans la palette de Cornu, qui voyait Goy s’interposer. Le #71 bénéficiait du retour accordé par le portier et inscrivait son troisième but personnel de la soirée, 3-3 à 33’45.



On ne se lâchait pas dans cette partie, et les valenciennois bien que dominés au chapitre des lancers, jouaient les contres de belles manières pour tenir le score à égalité.



Mont-Blanc de retour des enfers



Sarlin, puis Léger et Guer sur l’action suivante étaient bien proches de donner un but d’avance aux leurs en tout début de dernière période. Mais comme lors du tiers précédent, cette situation manquée se transforme en contre. Une nouvelle fois saisis sur un contre rapide, les Yétis voient pourtant pour la première fois leurs adversaires passer devant. Thomas Mathieu remisait dans le slot sur un palet qui était arrivé devant Goy et Yarovinsky, d'un mouvement circulaire permettait aux siens de passer devant, 3-4 à 41'31.



La réaction vient par deux fois de Théo Larroque, qui avec beaucoup d’énergie s’ouvrait un espace. L’ex-angloy manquait le filet, puis était contré par le portier sur la tentative qui suivait. Mont-Blanc part en jeu de puissance et tente de faire son retard. Ce sera même une double supériorité puisqu'un autre joueur blanc était chassé pour retard de jeu, après avoir expédié le disque hors des lumites. Les montagnards manquaient de précision sur leurs situations à 5 contre 3 et Valenciennes, très solidaire s’en sortait sans frais. Les dix dernières minutes s’amorcent dans cette partie agréable à suivre et offrant un jeu désormais très ouvert. Adelsons oblige Petit à un arrêt capital, imité à l’autre bord par Goy, qui se jetait sur un retour accordé à Côté.



Alexandre JUILLET Victor Goy a maintenu le suspens en 3ème

Les situations se multiplient. Mont-Blanc répondait sur un très bon service de Ferreira-Reis vers Larroque, mais le #11 Yéti manquait de peu de ramener les siens. A 7 minutes de la fin du temps réglementaire, Cornu frappait de plein fouet la barre du cerbère local dans une fin de match débridée. Les joueurs de Peronnard restent en vie. Mont-Blanc met les bouchées doubles. Larroque encore lui est en position préférentielle, mais c’est cette fois le dernier rempart qui détournait victorieusement la tentative du français. Les Yétis se dirigent vers une défaite sur leur glace, mais une ultime occasion de revenir leur est offerte. Servi par Léger, Numa Besson décoche de la bleue dans la dernière minute et voit son tir dévié par Adelsons. Le filet tremblait et Megève exultait, 4-4 à 59'20.



Les deux équipes partent en prolongation.



Valenciennes s'offre un succès important



Valenciennes conserve une très longue possession en début de prolongation. Mont-Blanc reprend le disque à son compte en suivant, mais aucune des deux équipes ne se détache dans ces premières minutes de période additionnelle. Le jeu est ouvert, mais les équipes semblent se craindre et conservaient un œil sur leurs bases arrières. Les minutes s'égrènent et Valenciennes frappera au tout dernier instant. Les Diables Rouges se projetaient et frappaient un coup fatal à 10 secondes de la fin par Maxime Mathieu, récompensant une partie disputée avec beaucoup d’abnégation et de combativité, 4-5 à 64'50.



Défaite des Yétis du Mont-Blanc 5 buts à 4 après prolongation face aux Diables Rouges de Valenciennes ! Une équipe nordiste très combattive sera parvenue à s’imposer et à empocher deux points précieux. Le triplé d’Ilya Altybarmakyan aura grandement aidé les siens à tenir dans les moments difficiles et prouve s’il le fallait encore, que ce joueur très talentueux est un véritable moteur pour la formation du Nord. Romain Sadoine gagne son pari dans un long déplacement et Mont-Blanc hypothtèque désormais définitivement ses chances de participer aux séries. Les Yétis devront cravacher pour éviter la poule de maintien. La troupe de Peronnard se déplacera samdi prochain chez les voisins morzinois. Une rencontre qui s’annonce importante. Valenciennes de son côté accueillera Cholet.



© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







