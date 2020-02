Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 24ème journée : Nantes vs Montpellier 5 - 3 (1-1 1-1 3-1) Le 15/02/2020 Nantes, Le Petit Port [ Nantes ] [ Montpellier ] Nantes enchaîne avec un 3e succès consécutif Après la victoire à Neuilly sur Marne dans la prolongation mercredi dernier, les Nantais sont plus que jamais dans la course aux Playoffs pour la 8e place. Les Corsaires ont l’occasion de maintenir leur rang en affrontant une équipe Montpelliéraine condamnée à jouer le maintien. Mais Nantes doit se méfier des Vipers qui se déplacent au Petit-Port sans pression. Un match a enjeu où les joueurs de Martin Lacroix n’ont pas le droit à l’erreur. Nantes, Le Petit Port, Hockey Hebdo La rédaction /GF le 19/02/2020 à 09:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1034 spectateurs Arbitres : Mme Picavet assistée de MM. Douchy et Poulain Buts :

Nantes : ; 13.16 Karl Leveille (ass Patrik Prokop et Matthew Brenton) ; 26.41 Karl Leveille (ass Madison Dunn et Alexandre Perron-Fontaine) ; 47.40 Mark Logan (ass Madison Dunn et Karl Leveille) ; 48.11 Frédéric Bergeron (ass Matthew Brenton et Patrik Prokop) ; 59.37 Karl Leveille (ass Alexandre Perron-Fontaine)

Montpellier : 11.30 Henri Fomin (ass Vladimir Kubus et Filip Martinec) ; 33.20 Michal Korenko (ass Vladislav Lomakin et Peter Travnicek) ; 56.23 Vladislav Lomakin (ass Yuri Lomakin et Martin Vojsovic) Pénalités 10 minutes contre Nantes 20 minutes dont 10 à Kubus contre Montpellier



L’engagement est remporté par le Nantais Leveillé, les Corsaires partent d’entrée de jeu à l’assaut de la cage Montpelliéraine avec un premier lancé de Lanvers qui met à contribution Dvorak le portier adverse qui répond présent. La réaction des Vipers ne se fait pas attendre, Yuri Lomakin et Travnicek sonnent la réplique. Martinec fait le travail en s’imposant face à Leveillé, mais l’attaquant Canadien des Corsaires Bergeron tente de surprendre Dvorak sans y parvenir. Lanvers poursuit dans la foulée mais voit son tir capté par Dvroak. A 5’01 le Montpelliérain Kubus est sanctionné pour faire trébucher. Les Nantais Dunn et Leveillé sont à la manœuvre sur ce powerplay qui n’aboutit pas. Montpellier de retour au complet, répond du tac au tac aux actions des joueurs locaux avec Delplanque puis Marcialis, le gardien Nantais Sedlacek est à l’œuvre. A 11’30 l’attaquant Finlandais des Vipers Fomin ouvre la marque, assisté par Kubus et Martinek. (0-1)

Le public Nantais est cueilli à froid mais poursuit ses encouragements, malgré un tir de Vlasislav Lomakin, le gardien Sedlacek est vigilant. A 12’55 le corps arbitral décide de sanctionner le banc Montpelliérain, c’est Martinec qui s’y colle. Les Corsaires repartent à l’attaque et cette fois à 13’16 Leveillé ne manque pas sa cible et permet d’égaliser pour les siens, assisté par Prokop et Brenton. (1-1)

Sebag prend le dessus face à Yuri Lomakin, Damy tente sa chance d’un shoot sur Dvorak, Sebag regagne le face-off permettant aux Nantais de conserver le palet, le capitaine Prokop prend sa chance à son tour mais trouve la mitaine de Dvorak. Dufournet poursuit en s’imposant face à Kubus, mais à 17’08 l’arbitre sanctionne le portier des Vipers pour faire trébucher. Nouveau powerplay pour les joueurs locaux emmenés par le capitaine Prokop ce dernier prend les initiatives mais ses tirs sont captés par Dvorak. Montpellier tente l’occasion de la dernière chance dans les derniers instants de ce premier vingt par l’intermédiaire de Vladislav Lomakin en vain.



Les Corsaires repartent avec la ferme intention de prendre l’avantage en mettant de la vitesse au jeu, Perron-Fontaine tente un shoot éloigné sans danger pour Dvorak. A 22’35 l’attaquant Nantais Damy est sanctionné pour une attitude anti-sportive laissant son équipe en infériorité et donnant de l’air aux Vipers. Kubus en profite pour s’imposer sur Hamrak puis face à Bergeron, terminant par un shoot sur Sedlacek. Bergeron part imiter le capitaine Montpelliérain, mais ce dernier reste intenable et tente de surprendre à nouveau Sedlacek. Les Corsaires reprennent le dessus au complet, mettant Houeix en position de tir idéale, Leveillé prend la suite en s’imposant face à Siegfriedt, Dvorak est vigilant et bloque le shoot du Canadien. Leveillé ne s’arrête pas en si bon chemin et s’impose sur Vojsovic, à 26’41 il trouve la lucarne, donnant l’avantage au tableau d’affichage, assisté par Dunn et Perron-Fontaine (2-1)

Les Montpelliérains Kubus et Martinec ne l’entendent pas de cette oreille et partent à l’assaut de la cage Nantaise mettant le feu dans la défense Nantaise, Sedlacek intervient pour stopper les débats. Custosse et Perron-Fontaine reviennent mettre de l’ordre en profitant d’envoyer des shoots lointains sur la cage de Dvorak, malheureusement personne à la reprise. A 32’31 Perron-Fontaine rejoint la prison pour deux minutes à la suite d’un retard de jeu. L’occasion pour les Vipers de reprendre la main sur la partie. Yuri Lomakin s’impose par deux reprises sur Leveillé, Montpellier sème le danger dans la zone Nantaise, à 33’20 Korenko égalise assisté par Vladislav Lomakin et Travnicek. (2-2)

Les Vipers continuent de pousser les Nantais dans leur retranchement Kubus fait parler son expérience face à Bergeron et face à son ex-co-équipier Niçois Hamrak. Kubus poursuit son show en allant défier Sedlacek. Les Nantais sont en perte de vitesse et Hamrak se fait sanctionner à 36’37 pour accrocher. Yuri Lomakin remporte le face-off sur Leveillé le powerlay s’installe seul Korenko trouve un angle de tir sur la cage Nantaise sans grand danger pour les locaux.



Tout reste à faire pour les Nantais pousser par leur public, l’attaquant Bergeron tente de remettre son équipe en scelle en montrant la voie, Logan poursuit en allant s’imposer dans l’enclave faire face à Dvorak, ce qui n’est pas au goût des défenseurs Montpelliérains. Leveillé permet de conserver le palet pour les Nantais dans la zone adverse, Prokop par un one-timer puis Logan poursuit sur un shoot à la cage. Dvorak fait face et tient bon en tant que dernier rempart. Les tirs s’enchainent Perron-Fontaine fait lui aussi parler sa puissance, à 47’40 Logan trouve la faille en inscrivant le 3e but Nantais assisté par Dunn et Leveillé. (3-2)

Leveillé puis Bergeronn’ont qu’un objectif, celui de mettre leur équipe à l’abri en creusant un peu plus le score, Logan remet le feu sur la cage de Dvorak, le Cerbère Montpelliérain est sollicité de toutes parts. A 48’11 la déferlante se poursuit et Bergeron donne de l’air aux Nantais en inscrivant le 4e but, assisté par Brenton et Prokop. (4-2)

Les Vipers ne sont pas morts pour autant et poursuivent leurs actions en direction de la zone Nantaise, Martinec tente de tromper Sedlacek. Deux buts de retard les Héraultais poursuivent l’attaque avec Travnicek, mais à 51’03Vojsovic est pénalisé pour Retenir, mettant ainsi les Montpelliérains en infériorité. Les Nantais cafouillent lors d’un changement de ligne et sont pénalisés à 51’57 pour un surnombre. Kubus persiste en allant défier Hamrak, l’avantage tourne à la faveur des Vipers, à 55’43 le défenseur Nantais Martinka est sanctionné pour faire trébucher. Montpellier joue son va-tout en supériorité, à 56’23Vladislav Lomakin parvient à réduire le score assisté de Yuri Lomakin et Vojsovic. (4-3)

Revenus à une unité des Locaux les Vipers continuent à y croire Kubus retourne à l’assaut en gagnant un énième palet Yuri Lomakin shoot sur le portier Nantais. A 58’10 les discussions se poursuivent le corps arbitral sanctionne Montpellier pour un retard de jeu. Leveillé ne lâche pas le palet sentant le coup à jouer pour tuer la rencontre. Le coach Montpelliérain prend son temps mort pour donner les dernières consignes. Leveillé toujours présent sur la glace en véritable bourreau pour Montpellier s’impose sur Martinec, à 59’03 Dvorak quitte la glace pour laisser place à un attaquant supplémentaire. A 59’37 Leveillé ajuste et trouve le filet de la cage grande ouverte assisté de Perron-Fontaine. (5-3) Les Nantais s’imposent face à une équipe Montpelliéraine accrocheuse qui n’a pas démérité pour autant.



Meilleurs Joueurs du Match :

Karl LEVEILLE #19 Corsaires de Nantes

Vladislav LOMAKIN #95 Vipers de Montpellier

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







