Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 25ème journée : Chambéry vs Clermont-Ferrand 5 - 2 (2-1 1-0 2-1) Le 09/03/2022 Chambéry [ Chambéry ] [ Clermont-Ferrand ] Chambéry est encore en vie Les Éléphants recevaient les Sangliers de Clermont ce mercredi 9 mars dans un match crucial pour le maintien. Les joueurs de Pierre Bergeron ont parfaitement su prendre le match à leur compte et ont réussi à remonter au classement (10e), un petit point devant Dunkerque. Chambéry, Hockey Hebdo Pablo Henriques le 10/03/2022 à 13:09 Tweeter FICHE TECHNIQUE



750 spectateurs Arbitres : M. Popa assisté de MM. Fontaine et Creux-Beaugiraud Buts :

Chambéry : ; 14:53 Zackary Daneau (ass Loris Delmas et Wayne Létourneau) ; 19:36 Vincent Crivello (ass Wayne Létourneau et Joé Dubé) ; 32:57 Edgar Protcenko (ass Sacha Reboh* et Vincent Crivello) ; 50:15 Edgar Protcenko (ass Joé Dubé et Vincent Crivello) ; 55:18 Zackary Daneau (ass Edgar Protcenko et Vincent Crivello)

Clermont-Ferrand : 14:37 Marcel Balaz (ass Pierre Trouvé et Petr Kubicek) ; 41:15 Tomas Janci (ass Peter Travnicek et Théo Vialatte) Pénalités 24 minutes dont 10 à Chevrier contre Chambéry 26 minutes dont 10 à Janci contre Clermont-Ferrand

Photographe : Gérard Tempo

Le fait du match : L’efficacité du powerplay chambérien



Avec 3 buts sur 5 inscrits en supériorité numérique, les Éléphants ont encore réussi à exceller à 5 contre 4 contre Clermont. Déjà particulièrement performants dans ces phases de jeu les semaines précédentes, les Chambériens ont étouffé leurs adversaires rapidement dans la rencontre. Un réel point de satisfaction pour les joueurs Savoyards avant de se déplacer à Dunkerque samedi soir (19 h 30).



Le chiffre : 4



C’est le nombre de points inscrits par le Top Scorer des Éléphants, Vincent Crivello. L’attaquant Canadien continue sur sa lancée et a désormais atteint le stade des 40 points en saison régulière. Une performance honorable pour le numéro 19 de Chambéry qui ne cesse de porter l’équipe un peu plus à chaque rencontre.



La réaction : Pierre Bergeron (entraîneur de Chambéry)



"Je suis très content de mon équipe ce soir. Il fallait rester concentré toute la rencontre et nous l’avons fait. Je suis vraiment content de voir cette équipe progresser match après match. Nous sommes invaincus à domicile en 2022 et nous n’avons perdu que très peu de matches. Nous travaillons depuis le début de l’année pour obtenir ces résultats mais le travail n’est pas encore terminé. Il faudra aller se maintenir samedi à Dunkerque pour être complètement satisfait."



Prochain match : Dunkerque-Chambéry, samedi 112 mars, 19 h 30

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo