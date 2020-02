Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 25ème journée : Chambéry vs Mont-Blanc 2 - 5 (1-0 1-2 0-3) Le 22/02/2020 Patinoire de Chambéry [ Chambéry ] [ Mont-Blanc ] D1 : Yétis, triple coup de force ! Les Éléphants de Chambéry accueillaient ce samedi les Yétis du Mont-Blanc dans le cadre de la 25ème journée de Division 1. Patinoire de Chambéry, Hockey Hebdo Alexandre Juillet le 23/02/2020 à 13:55 Tweeter FICHE TECHNIQUE



630 spectateurs Arbitres : M. Barbez N. assisté de MM. Cheyroux et Debuche Buts :

Chambéry : 14.49 Dylan Fabre* (ass Matej Moravcik) ; 37.14 Petr Janecek (ass Duggie Lagrone et Edgar Protcenko)

Mont-Blanc : ; 20.48 Arthur Cocar (ass Arthur Devouassoux) ; 26.14 Zac Tierney (ass Yoann Chauviere et Erno Ripatti) ; 40.39 Eric Leger (ass Mikulas Bicha et Richard Aimonetto) ; 57.28 Ville Vepsalainen ; 59.00 Arthur Devouassoux Pénalités 12 minutes contre Chambéry 20 minutes dont 10 à Bicha contre Mont-Blanc Une opposition à couteaux tirés et à multiples enjeux pour ce derby. Chambéry devait absolument s’imposer pour continuer de caresser l’espoir d’une qualification en play-offs. Mont-Blanc, avec une victoire, validerait sa participation aux séries. Tels étaient les enjeux de cette partie à Buisson Rond où le public montblanais, bruyant et acquis à la cause des siens, avait fait le déplacement en nombre !



Les Eléphants frappent les premiers



La partie démarre sur un bon rythme. Le souffle est déjà monté dans les tours et Dugast obtient la première bonne situation pour les locaux. Les visiteurs répondent d’un bon tir de Chauvière et la partie demeure à 0-0, malgré un excellent engagement de part et d’autres. Chambéry se montre le plus menaçant du premier dix de cette rencontre. Les Éléphants, par séquences, parviennent à garder les Yétis dans leur propre zone défensive. Le premier jeu de puissance est pourtant haut-savoyards. Léger hérite de deux excellents services dans le slot, mais le canadien manquait ses deux tentatives. En fin de séquence, il faudra une belle parade de Luba devant un rebond accordé à Aimonetto et consécutif à une belle feinte de corps de Bicha pour empêcher aux blancs d’ouvrir le score. L’attaquant tchèque, qui perdra ses nerfs quelques secondes, écopant de 2 minutes + 10 minutes de prison, alors que le chronomètre affichait moins de 7 minutes à faire à la période. Profitant de l'offrande, les locaux vont débloquer le compteur sur cette séquence de supériorité numérique. Trouvé en pointe basse du powerplay, Fabre, déjà très remuant, décoche un tir que Goy ne peut que ralentir, mais qui terminait sa course au fond des filets, 1-0 à 14’49 [5-4]. Alexandre Juillet Chambéry ouvre la marque et met la pression ! Mont-Blanc obtient des possibilités sur des tirs de loin en fin de période, mais Luba est bien en place et repousse les assauts. Chambéry mène après un bon premier tiers, emmené par un Dylan Fabre explosif. Les locaux mènent 1 but à 0.



Mont-Blanc de retour aux affaires



En entrée de deuxième période, Mont-Blanc revient rapidement dans la partie. Les hommes de Julien Guimard égalisent par l’intermédiaire d’Arthur Cocar, qui, servi par Devouassoux et d’un puissant lancer venu de la bleue, venait traverser l’enclave et trouver les filets, 1-1 à 20’48. Malgré ce but, les jaunes et noirs demeurent tranchants et dangereux en attaque. Les sueurs froides envahissent la cage Yéti, mais le portier, Victor Goy, tient le coup. Des montagnards qui obtiendront d’ailleurs bientôt un powerplay qu’ils parviendront à faire fructifier, grâce à une longue possession en territoire des Eléphants et quelques bonnes incursions, le tout porté par un public montblanais déplacé en nombre. Dans les ultimes secondes de cette supériorité, Chauvière décoche un lancer. Luba le bloque de la botte, Ripatti s’amène le palet en contrôle du patin vers la palette et bat le portier à raz-glace, 1-2 à 26’14. Alexandre Juillet But pour le HC Mont-Blanc ! Les Yétis profitent de cette séquence pour reprendre le lead et la domination territoriale de la rencontre. La mi-match passe, et un nouveau jeu de puissance est proposé aux joueurs du capitaine Vepsalainen, sans parvenir à breaker. Malgré une domination visiteuse, Chambéry remet la main sur ses crosses et Mont-Blanc est à nouveau sous pression dans ce derby disputé. Un 5 contre 3 est alors institué et le coach des Eléphants en profite pour poser son temps mort. Lazzaroni et Jenista s’en vont quant à eux au banc d’infamie pour deux minutes. Les locaux gagnent la mise en jeu et profitent de la situation pour égaliser dans la rencontre alors qu’il reste une pleine minute de jeu à 5 contre 4 à négocier. Janecek profite d’un rebond et relance les siens, 2-2 à 37’14 [5-3]. La partie est indécise, et bien malin est celui qui pourra déterminer le vainqueur de cette affrontement à cet instant du match. Mont-Blanc a subi quelques minutes, mais reprend la possession. Léger hérite d’un disque en échappée, mais, pas en réussite jusqu'ici ce samedi soir, manque sa tentative face à Luba. 2 buts partout c’est le score à la pause.



Mont-Blanc au bon moment !



La partie redémarre en supériorité pour les Yétis ! Le powerplay s’installe. Aimonetto sert Bicha. Le Tchèque dynamite depuis la droite et lance. Le puck se perd dans le trafic et profite à Léger, qui cette fois, ne tremblait pas face au filet ouvert, 2-3 à 40’39 [5-4]. Alexandre Juillet Vepsalainen a permis aux siens de souffler Mené et dominé durant plusieurs minutes par des assauts montblanais, les joueurs de Gagnon restent menaçants et tentent de profiter à leur tour d’un powerplay avant l’entrée du dernier dix. L’opposition est féroce et les contacts sont engagés entre les deux contingents dans un derby des plus agréables à suivre, mais Mont-Blanc est solidaire en défense et renvoie les joueurs de Buisson Rond dans leur territoire défensif. A leur tour, les hommes du 73 résistent à une infériorité qui aurait pu mettre Mont-Blanc sur orbite. Luba est le plus prompt et sauve les siens sur une belle incursion du capitaine Yéti. La tension monte d'un cran à 5 minutes du terme de la rencontre et Chatellard est tout proche en déviation de donner un break d'avance, avant que Léger après un raid solitaire ne passe également à quelques centimètres de mettre fin aux espoirs Eléphants. Des chambériens en souffrance dans cette période de temps faible, et qui paieront l’addition sur une action rondement menée par leurs opposants du soir. Le capitaine des Yétis, en très grande forme ces dernières semaines montre la voie ! Vepsalainen plein axe, feinte, dispose de son défenseur et trouve la partie supérieure ! Explosion de joie du côté des supporters et grand ouf de soulagement pour les joueurs visiteurs, 2-4 à 57’28. Les Yétis tiennent leur victoire et se dirigent vers une qualification en séries éliminatoires. En cage vide, Devouassoux s’arrâche et trouve le fond des filets d'un revers précis, 2-5 à 59’00.



VICTOIRE du HC Mont-Blanc 5 buts à 2. Dans une opposition disputée et enlevée, le club de Saint-Gervais – Megève réalise un triple coup de force. Les hommes de Guimard s'imposent, se qualifient officiellement pour les play-offs et profitent des mauvais résultats de leurs adversaires directs pour s'emparer d'une belle 3ème place, sur le podium de la D1. La belle opération donc pour les coéquipiers de Victor Goy qui signent par ce succès, la fin de l'aventure play-offs pour les Éléphants chambériens. Malgré un très bon début de match sous l'impulsion de leur ligne de jeunes grenoblois, emmenée par un excellent Dylan Fabre, les joueurs de Gagnon ont subi en troisième période, avant de voir les Yétis prendre un avantage décisif dans le dernier vingt. Prochaine rencontre primordiale pour la formation haut-savoyarde, à domicile face à Clermont, où la troupe montagnarde espère s'imposer pour conserver une magnifique place sur le podium et l'avantage de la glace pour la suite des hostilités. Les savoyards, eux, se rendront à Brest pour la 26ème et dernière journée. Alexandre Juillet Mont-Blanc célèbre la victoire avec ses supporters !







