719 spectateurs Arbitres : M. Scolari assisté de MM. Fontaine et Ugolini Buts :

Clermont-Ferrand :

Cergy-Pontoise : 16.37 Jeff Corbett (ass Austin Vieth et Max Kalter) ; 36.43 Timothée Franck (ass Pierre-Charles Hordelalay et Philippe Bureau Blais) ; 46.22 Pierre-Charles Hordelalay (ass Max Kalter et Lino Chimienti) Pénalités 20 minutes dont 10 à Sarlieve contre Clermont-Ferrand 4 minutes contre Cergy-Pontoise







Pour les cergy-pontains, installés depuis 3 saisons en D1 et qui n’ont cessé de monter en puissance, il s’agit de confirmer un statut de solide prétendant à la montée et de rester sur cette lancée positive. Cela fait plusieurs années que le club a entrepris un gros travail de structuration pour préparer cette accession à la montée que bien sûr l’ouverture de l’Aren’ice a contribué à motiver (voir interview du Coach Jonathan Parades). Même si les Jokers n’ont plus rien à perdre puisque assurés de terminer en tête, il n’est pas question de brader cette rencontre pour bien rester dans le rythme et la concentration nécessaire aux futures échéances.



Pas question non plus côté clermontois de s’économiser, même si les arvernes n’ont plus rien à gagner, ne serait-ce pour préserver la confiance en leur potentiel pour jouer en D1 et ainsi se préparer au mieux à la poule de maintien,.



Photographe : Yannick Martin

1ère période

Si les Jokers remportent le premier engagement, ce sont les Sangliers arvernes qui portent le premier tir qui certes ne déstabilise guère le portier visiteur. Cergy réagit vite mais la rencontre, partie sur un rythme assez élevée, est plutôt équilibrée.

Les clermontois opposent à une certaine supériorité technique, voir tactique des franciliens, un gros engagement et beaucoup d’énergie. C’est en défense peut être que l’on ressent le plus cette volonté de s’opposer aux velléités offensives des Jokers.

Ces derniers pourtant ont su plus d’une fois bien faire tourner le palet en zone arverne sans réussir à trouver la faille, y compris lors de leur supériorité numérique autour de la 8ème minute. Néanmoins les puydômois, s’ils n’ont pas la facilité à s’installer aussi durablement chez leurs adversaires, s’offrent maintes occasions de mettre le portier cergy-pontain à l’ouvrage.

Alors que l’on pense les auvergnats capables de préserver au moins leur cage sur cette période, les visiteurs ouvrent le score par l’intermédiaire de Jeff Corbett qui, après avoir pris de vitesse la défense adverse, glisse le palet sous la botte du gardien Pajpach (assist. Vieth et Kalter à 16’37’’).

Les clermontois, loin de réagir, marquent un peu le coup et réussissent à maintenir ce score inchangé jusqu’au buzzer au prix d’une grosse débauche d’énergie en défense.



Photographe : Yannick Martin

2ème période

Ce tiers démarre un peu comme le précédant avec une supériorité dans la construction de la part des Jokers mais avec un engagement intense des Sangliers pour contrer ce jeu plus élaboré des visiteurs. Et si les clermontois arrivent à porter assez souvent le danger en zone adverse, il n’y a pas pour autant ce liant collectif que l’on retrouve côté val-d’oisien.

De plus, moins disciplinés, les clermontois se mettent à commettre plus de fautes. Ils résistent à la première infériorité, pas à la seconde et d’un tir lointain dévié Timothee Franck double la mise là encore à l’approche des 3 dernières minutes ( assist. Hordelalay et Bureau-Blais à 36’43’’).

Les arvernes tentent de réagir cette fois mais sans succès et le coup de sirène intervient sur ce score de 2 à 0 pour Cergy.



Photographe : Yannick Martin

3ème période

La période démarre sur les mêmes bases que les précédentes. Puis à l’approche de la 4ème minute de jeu les visiteurs concèdent une pénalité dont les Clermontois n’arrivent d’autant moins à profiter qu’ils sont à leur tour pénalisés 1 mn plus tard pour surnombre, surnombre qui pour le coach clermontois est qualifié de tout à fait imaginaire. Cela explique peut être le mouvement d’humeur de son joueur qui écope d’une méconduite.

Profitant de leur supériorité numérique, les Jokers inscrivent un nouveau point au tableau par leur buteur patenté Pierre-Charles Hordelalay. Se faufilant entre le dernier défenseur et le gardien puydômois, il réussit à l’esquiver et expédier le palet dans les filets (assist. Kalter et Chimienti à 46’22’’).

Voilà les clermontois maintenant menés 3-0 et Théo Sarliève pour 10 mn de mise en cage pour méconduite. Comme si cela ne suffisait pas il y a une nouvelle pénalité appelée contre Clermont guère plus d’une minute plus tard. Mais comme fouettés dans leurs amours propres les auvergnats se montrent des plus combatifs sur cette fin de période. Ils résistent à cette infériorité plutôt assez bien et, ne baissant les bras, ils se montrent bien plus offensifs, pressant souvent dans la zone des visiteurs. Mais encore trop souvent approximatifs dans le geste final, ils n’arrivent pas à éviter le blanchissage.

Le coup de sirène final intervient donc sur ce score définitif de 3 à 0 en faveur des Jokers.



Photographe : Yannick Martin

Epilogue : Les clermontois sortent un peu frustrés de ce match où ils auraient souhaité au moins concrétiser par un but leur acharnement à faire jeu égal. Mais ils ont probablement trouvé satisfaction à prouver que leur défense aura pour le moins plutôt bien résistée à la pression offensive d’un leader cergy-pontain dont le jeu offensif est bien la plus efficace de la division.

Cela permet aux clermontois d’avoir quelques raisons d’espérer dans le challenge qui les attend en 2ème partie de championnat.

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







