Division 1 : 25ème journée : Mont-Blanc vs Dunkerque 6 - 2 (3-0 1-1 2-1) Le 09/03/2022 Patinoire de Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Dunkerque ] Dunkerque perd le nord ! Les Yétis du Mont-Blanc accueillaient ce mercredi soir les Corsaires de Dunkerque pour le compte de la 25ème journée du championnat de France de Division 1. Patinoire de Saint-Gervais, Hockey Hebdo Article : A. Juillet | Photos : M. Richier le 11/03/2022 à 09:09 FICHE TECHNIQUE



720 spectateurs Arbitres : M. Peurière assisté de Mme Cheyroux et de M. Aumeras Buts :

Mont-Blanc : 02:11 Numa Besson (ass Jean-Christophe Houde et Arthur Cocar) ; 13:24 Eric Leger (ass Jérémy Arès et Numa Besson) ; 17:06 Jérémy Arès (ass Eric Leger et Bruno Zabis) ; 31:09 Eric Leger (ass Numa Besson et Arthur Cocar) ; 42:16 Mathis Chatellard (ass Jean-Christophe Houde et Kelvin Walz) ; 43:42 Eric Leger (ass Clement Mermoux et Bruno Zabis)

Dunkerque : ; 22:50 Hugo Sarlin (ass Levy Raux et Kenny Martin) ; 48:40 Vit Budinsky (ass Lubomir Dinda et Baptiste Léo) Pénalités 14 minutes contre Mont-Blanc 14 minutes dont 10 à Birzins contre Dunkerque Défaits au match aller dans une ambiance des grands soirs à Raffoux, les hommes de Guimard et Lamblin espéraient inverser la tendance. Si la victoire marseillaise de la veille face à Caen a assuré le Top 4 à la troupe alpine, Dunkerque, hors-course pour les play-offs, allait de son côté tenter d’éviter de plonger dans la zone de la poule de maintien à deux journées de la fin de la saison régulière.



Patience et efficacité



Les premiers instants voient les locaux obtenir les chances initiales. Un premier powerplay est institué pour les locaux qui frapperont sur leur premier jeu à 5 contre 4. Houde descend le disque à Besson qui d’un tir précis trouvait la lucarne droite de Vazzaz, 1-0 à 2’11 [5-4]. M. Richier Mont-Blanc ouvre la marque ! Malgré une bonne entame, les Yétis sont rattrapés par la patrouille quelques minutes plus tard et doivent défendre à 4, puis à 3 pendant une quinzaine de secondes. L’infériorité, solidaire, tient le coup et les rouges ont l’occasion de se montrer dangereux à leur retour au complet sur une situation offerte à Devouassoux, proche de reprendre le puck de volée. Dunkerque obtient également des situations, et verra même un nouveau jeu de puissance s'offrir à eux. L’effet n’impactera pas le tableau d’affichage dans une rencontre agréable sur le plan offensif. Les Yétis accélèrent le rythme la mi-tiers passée. Léger saute sur le retour accordé et breake dans un moment important, 2-0 à 13’24. Dunkerque éprouve davantage de difficulté en fin de période. En face, le premier bloc alpin se régale des espaces laissés. Léger, pourtant retenu dans le slot, remet le disque au deuxième poteau pour une reprise d’Arès dans la lucarne gauche d’une cage ouverte, 3-0 à 17’06. Le premier acte se conclut sur ce score de 3 buts à 0.



Dunkerque réagit, Mont-Blanc solidaire



Les premières secondes ressemblent à celles qui avaient conclu le tiers précédent. Les deux équipes mettent du cœur à l'ouvrage et malgré une bonne entame et quelques tirs pris à la cage de Vazzaz, les Yétis voient leur avance se réduire sur un bon geste initié par Lévy Raux et conclut en deux temps par l'ex-joueur des Diables Rouges de Briançon, Hugo Sarlin depuis la droite, 3-1 à 22’50. Dunkerque se rapproche, et obtient alors de plus dangereuses opportunités devant le portier montblanais, qui réalisait des arrêts décisifs aux moments opportuns, avant qu’un jeu de puissance ne soit annoncé pour les locaux. Mont-Blanc ne parvient pas à donner plus d’ampleur au score, malgré quelques bonnes actions initiées de la ligne bleue. La récompense, les locaux l’obtiendront quelques secondes plus tard. Léger dans sa zone de confort prend sa chance et frappe la partie supérieure, 4-1 à 31’09. Le chronomètre déroule en faveur des joueurs de Guimard et Lamblin, qui s’appliquent davantage dans leurs tâches défensives. En face, Dunkerque pousse et prend ses chances, bénéficiant bien souvent d’un trafic gênant les interventions du portier. Pourtant, Goy est précieux dans les temps faibles. Le scénario au score est déséquilibré, mais les hommes du Nord sont volontaires dans l’effort et impliqués, notamment en fin de période, où un jeu de puissance sera institué en faveur de Corsaires volontaires. Solidaire malgré de trop nombreuses pénalités enregistrées, à l’image d’une nouvelle bonne résistance dans l’exercice, Mont-Blanc conserve ses 3 buts d’avance au moment de regagner les vestiaires pour la deuxième fois de cette partie. Les Yétis mènent 4 buts à 1 après quarante minutes.

M. Richier Vazzaz résiste !



Appliqués jusqu’au bout !



Dans la paire de minutes inaugurales, Broutin frappe la bande et s’écroule de longues secondes sur la glace, sonné. Quarante-cinq secondes après cette interruption, les Yétis en ajoutent une à la collection du soir. Zago prend sa chance, Houde en pivot lance à son tour, et Chatellard, qui avait suivi s’occupait de convertir au rebond, 5-1 à 42’16. L’arrière-garde dunkerquoise est en souffrance en ce début de troisième vingt, et les joueurs de Saint-Gervais/Megève s'en délectent. Mermoux prend de la vitesse et servait Léger devant le but pour le tour du chapeau, 6-1 à 43‘42. M. Richier Eric Léger pour le tour du chapeau ! Les débats sont dominés par les locaux depuis l’entame de l'acte III, pourtant les visiteurs vont réduire l'écart sur une belle réalisation avant l’entame du dernier dix. Dinda feinte le lancer et vient glisser dans le filet ouvert un palet qu'il avait conduit depuis plusieurs secondes, 6-2 à 48’40. Le dernier dix s'amorce alors, et malgré de nombreuses tentatives Corsaires dans un dernier effort, la fin de match est parfaitement gérée par les rouges, qui déroulent tranquillement vers une 16ème victoire en 25 rencontres cette saison.



Succès des Yétis du HC Mont-Blanc 6 buts à 2 face aux Corsaires de Dunkerque. Des dunkerquois trop timides en entame et qui auront payé cher l'entame canon des montblanais. Les hommes du nord recevront Chambéry dans un duel capital pour éviter la poule de maintien.

Emmenés par un Éric Léger des grands soirs, auteur de 3 buts et 1 assistance, les locaux de Guimard et Lamblin, ont offert une solide prestation. De bon augure avant un ultime duel face aux Dogs de Cholet, qui déterminera le dauphin des Albatros de Brest en fin de saison. Le tableau des play-offs sera connu ce samedi à l'issue des rencontres finales de la saison régulière. Une chose est certaine ! Cette saison de Division 1 offrira une nouvelle fois de merveilleuses et stressantes séries à suivre !

M. Richier Le lancer de peluches a eu lieu au premier but montblanais







