Division 1 : 25ème journée : Mont-Blanc vs Marseille 2 - 6 (0-1 0-2 2-3) Le 04/03/2023 Le Palais, Megève [ Mont-Blanc ] [ Marseille ] Marseille assomme les Yétis ! Alors qu'il reste deux journées à disputer dans un championnat de Division 1 toujours très indécis, les Yétis du Mont-Blanc accueillaient Marseille pour une rencontre ô combien importante sur la glace de Megève. Objectif : tenter de s'approcher des séries éliminatoires. Les sudistes de leur côté préparaient la poule de relégation et allaient tenter de se mettre en confiance. Récit d'une rencontre particulièrement délicate à gérer pour les joueurs des Alpes. Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Texte : A. JUILLET | Photos : M. RICHIER le 05/03/2023 à 12:00 FICHE TECHNIQUE



1100 spectateurs Arbitres : M. Peurière assisté de Mme Boniface et M. Baudry Buts :

Mont-Blanc : ; 54:13 Christophe Tiramani (ass Marius Ceret et Richard Aimonetto) ; 57:42 Mikulas Bicha (ass Mathis Chatellard et Arthur Cocar)

Marseille : 06:24 Colin Morillon (ass Augustin Nalliod-Izacard et Benjamin Villiot) ; 23:32 Lukas Blaha (ass Ricards Birzins et Deniss Baskatovs) ; 34:48 Adam Gajarsky (ass Deniss Baskatovs et Augustin Nalliod-Izacard) ; 40:51 Adam Gajarsky (ass Deniss Baskatovs et Colin Morillon) ; 48:29 Maxence Bortino* (ass Théo Vialatte et Arthur Escallier) ; 50:48 Théo Vialatte (ass Maxence Bortino*) Pénalités 8 minutes contre Mont-Blanc 8 minutes contre Marseille



Marseille efficace en supériorité



Les premières minutes offrent une intense domination aux montagnards qui prenaient possession du territoire phocéen via de multiples tentatives sur le but de Guilbaut préféré Gourdin devant le filet. Les entreprises sont bonnes, mais le portier débutait sa rencontre de belle manière. La première situation à 5 contre 4 est aux sudistes. Occasion payante d’entrée pour la troupe de Tardif qui parvenait à débloquer le compteur dans la deuxième minute de sa supériorité. Morillon en deux temps trompait la vigilance de Goy qui avait détourné de la botte le premier lancer, 0-1 à 6’24 [5-4]. M. RICHIER La mi-tiers passe sur ce court avantage visiteur. En face, les locaux mettent le bleu de chauffe mais manquent de précisions dans leurs phases de transitions et dans les transmissions. La partie est néanmoins débridée. Les deux équipes jouent vers l’avant. Sonne est tout proche de ramener les siens alors qu’il reste 5’ au chronomètre, mais le cerbère faisait le travail sur sa ligne. Mont-Blanc est mené après vingt minutes.



Les Spartiates prennent le large



A la reprise, les Yétis tentent de revenir dans la partie. Fortin trouvé côté gauche ne parvenait pas à glisser son revers dans le coin supérieur de Guilbaut. Réplique immédiate, Anosov était bien proche de venir doubler la mise face à Goy sur une feinte suivie d’un lancer au soupirail droit. Mont-Blanc peine à développer son jeu d’attaque habituel, et Marseille, réaliste, vient doubler la mise après 3’ dans ce tiers médian par Blaha, 0-2 à 23’32. Coup dur pour des locaux qui allaient esquisser une réaction. Le jeu offensif est malheureusement trop forcé alors qu’approche la mi-match. Marseille gère globalement bien son deuxième acte, se reposant sur un portier en confiance et bien en place. Preuve en est quelques secondes plus tard, lorsque ce dernier s’interposait sur un passe d’Aimonetto en direction de Sarlin, placé 2ème poteau. Le temps fort est montblanais. Ce dernier demeure trop stérile, et les marseillais viennent asséner le coup de grâce devant une patinoire bien garnie. En contre rapide et après plusieurs échanges, Goy sauvait la première intervention mais ne pouvait rien sur le retour offert à Gajarsky, 0-3 à 34’48. M. RICHIER Scénario difficile à avaler pour les Yétis, qui malgré une domination territoriale, sont désormais largement déficitaires au tableau indicateur. Les joueurs de Peronnard héritent d’une occasion de revenir dans les derniers instants sur une supériorité numérique, mais le gardien phocéen se montrait une nouvelle fois impeccable dans ses interventions. En face, les montagnards faisaient toujours preuve d’une trop grande imprécision dans la mise en place de leur jeu. Un poteau vient parfaire la délicate fin de période locale et Marseille rentre aux vestiaires avec une confortable avance après deux périodes.



Marseille soigne sa fin de partie



Le troisième acte ne pouvait pas mieux reprendre pour les visiteurs. Trouvé par Baskatovs, Gajarsky fixait Goy entre les bottes et amenait un 4ème but marseillais à la rencontre, scellant définitivement l’espoir d’un retour local, 0-4 à 40’51. Les minutes défilent, et Mont-Blanc confirme ses difficultés des dernières semaines. Cette formation, si à l’aise offensivement en entame de championnat semble se chercher depuis quelques rencontres. Les montblanais ne trouvaient pas d’option pour parvenir à mettre en difficulté Guilbaut, malgré quelques fulgurances offrant des trajectoires de lancers. M. RICHIER L’imprécision demeure, le portier marseillais fermait la porte et validait sa très bonne copie du soir. A quelques minutes de la fin de la rencontre, un tir pris depuis la bleue touche au visage de Gajarsky. La rencontre sera arrêtée un long moment suite à cet incident survenu à un quart d’heure de la sirène finale. Sur l’engagement signifiant la reprise, double occasion pour les hommes en noir. Zabis puis Chatellard s’illustraient, mais le portier du MHC était impérial. En face, les hommes de Tardif se contentent de contrôler le rythme de la rencontre. Solidaires défensivement, les visiteurs se libèrent en contre. Bortino décochait tout un lancer, qui venait frapper l’équerre avant de pénétrer le filet dans une leçon infligée à leurs hôtes du soir, 0-5 à 48’29. Les Yétis n’y sont plus et Vialatte, actif depuis le début de match ajoute une nouvelle unité à la soirée cauchemar des Yétis, 0-6 à 50’48. L’honneur est sauf à 6 minutes du terme de cet acte III. Tiramani faisait vaciller pour la première fois l’impeccable Guilbaut, 1-6 à 54’13, avant que Bicha ne réduise la marque à deux minutes de la fin de rencontre, 2-6 à 57’43.



Défaite des Yétis du Mont-Blanc 6 buts à 2 face à Marseille. Malmenés par des marseillais bien mieux inspirés et productifs ce samedi, les Yétis grillent une nouvelle cartouche dans leur quête des play-offs. Peu créatifs offensivement, très fébriles défensivement, les joueurs de Saint-Gervais / Megève ont rendu une copie loin des standards attendus pour tenter de décrocher une qualification en play-offs. Si le résultat est un détail, la manière, elle, est plus inquiétante pour la troupe haut-savoyarde dans une partie pourtant capitale pour son avenir. Les phocéens ont joué un très bon hockey face à des adversaires qui ne se sont pas présentés dans l’envie et l’agressivité positive. Verdict de cette saison de D1 la semaine prochaine. Marseille accueillera Neuilly, tandis que les Yétis accueilleront les Drakkars de Caen et leur ancien coach, Julien Guimard. Le HCMB est contraint de l’emporter et d’attendre les résultats de ses adversaires directs pour connaître son sort de la fin de saison ! M. RICHIER

