Patinoire Végapolis, Montpellier [ Montpellier ] [ Marseille ] J25 : Montpellier - Marseille Soir de derby à Végapolis, où les Vipers de Montpellier reçoivent les Spartiates de Marseille, dans une patinoire bien garnie. Patinoire Végapolis, Montpellier, Hockey Hebdo Guilhem Combe le 25/02/2020 à 14:14



1162 spectateurs Arbitres : M. Popa assisté de M. Donat Magnin Buts :

Montpellier : ; 15.15 Yuri Lomakin (ass Vladislav Lomakin et Michal Korenko)

Marseille : 12.44 Sean McGovern ; 50.53 Nicolas Deshaies (ass Sean McGovern et Ben Greiner) ; 58.46 Michael Floodstrand (ass Johan Andersson et Charles Schmitt*) Pénalités 6 minutes contre Montpellier 12 minutes contre Marseille Les Marseillais sont les premiers à s'illustrer et prennent rapidement d'assaut la cage héraultaise. Les Vipers sont mis en difficulté par le rythme imposé par leurs adversaires en ce début de match. Mais alors que les locaux semblent refaire surface dans le jeu, une mauvaise passe et un palet perdu en zone défensive offre une occasion immanquable à Sean McGovern d'ouvrir le score (0-1 à 12’44). Les Vipers repartent de l'avant et bénéficient de la première supériorité du match. Vladislav Lomakin envoie un palet au filet qui est dévié par une crosse marseillaise et termine sa course en pleine lucarne (1-1 à 15’15, assists Yuri Lomakin et Michal Korenko). À deux minutes du terme d'une première période engagée, les Spartiates ont à leur tour l'occasion de jouer en powerplay, mais sans conséquence finalement.

Photo Elisa Delvallet

Fin du 1er tiers : Montpellier 1 - 1 Marseille



Le début de seconde période est tout près d'être profitable aux Spartiates sur un cafouillage devant la cage de Dvorak. Mais le but sera finalement refusé par les arbitres sous les sifflets des supporters phocéens ayant fait le déplacement. À 25'21, le banc marseillais est sanctionné pour un surnombre. Montpellier en profite pour remettre la pression mais manque de justesse technique pour se montrer réellement dangereux. Tandis que Joona Springare commet sa deuxième faute du match, les Spartiates sont à nouveau à 5 contre 4. Dvorak est solide et le score reste inchangé à l'issue de ces 2 minutes. Les locaux ont une nouvelle opportunité en powerplay en fin de période suite à un début d’échauffourée, mais les défenses ont décidément pris le dessus dans ce second tiers.

Photo Elisa Delvallet

Fin du 2ème tiers : Montpellier 1 - 1 Marseille



Montpellier enchaîne les powerplay en début de troisième période et doit en profiter. Le public de Vegapolis l'a compris et pousse ses joueurs, mais rien n'y fait. Au contraire, c'est Marseille qui prend les devants grâce à Nicolas Deshaies (1-2 à 50’53, assists Sean McGovern et Ben Greiner).

Photo Elisa Delvallet

vec ce but et les temps forts non convertis par les Héraultais, les Spartiates ont pris l'ascendant psychologique sur ce match. À 1'37 du terme, Raimond Danilics, le coach des Vipers, prend son temps mort et fait sortir le gardien. Mais rapidement le palet est récupéré par les Marseillais et Michael Floodstrand scelle le score en cage vide (1-3 à 58’47, assists Johan Andersson et Charles Schmit).

Photo Elisa Delvallet

Fin du match : Montpellier 1 - 3 Marseille



Nouvelle défaite amère pour les Vipers qui ont fait preuve d’une belle combativité ce soir face à un adversaire sans doute supérieur physiquement et techniquement. Les Héraultais pourront, comme souvent, regretter une mauvaise gestion des moments clés du match, notamment en supériorité numérique. Pour les Marseillais, cette victoire est une étape importante en vue du maintien en division 1. Prochaine et dernière journée de saison régulière, les Spartiates recevront Nantes pour tenter d’éviter la poule de maintien, tandis que les Vipers se déplaceront à Caen dans un match sans véritable enjeu pour eux.



