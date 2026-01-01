Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 25ème journée : Morzine-Avoriaz vs Epinal 7 - 4 (4-0 2-2 1-2) Le 07/02/2026 Morzine (Palais des sports) [ Morzine-Avoriaz ] [ Epinal ] Morzine en démonstration face à Épinal Portés par un premier tiers étincelant et une efficacité offensive redoutable, les Pingouins de Morzine-Avoriaz ont dominé les Wildcats d’Épinal (7-4) samedi soir à la patinoire de Morzine. Un succès précieux dans la course au top 8, acquis devant 1 343 spectateurs conquis. Morzine (Palais des sports), Hockey Hebdo GB / Photographe © Melinda le 09/02/2026 à 13:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1343 spectateurs Arbitres : MM. Tchekachev et Barcelo assistés de MM. Ugolini et Bergamelli Buts :

Morzine-Avoriaz : 06.27 Konstantin Kebets (ass Alix Bellanger et Jiri Blazek) ; 09.48 Adam Maheut (ass Konstantin Kebets et Maxime Zyuzyakin) ; 14.10 Germain Premat (ass Clément Garrido et Candide Petit) ; 17.56 Maxime Zyuzyakin (ass Patrik Machac et Marcus Karlsson) ; 35.30 Maxime Zyuzyakin (ass Adam Maheut) ; 36.15 Cooper Swift (ass Robin Lebrun-Gilbert et Hugo Ferrari) ; 54.48 Hugo Ferrari (ass Marcus Karlsson et Clément Garrido)

Epinal : ; 23.38 Florian Sabatier (ass Matus Rudzan et Hugo Sarlin) ; 28.18 Hugo Sarlin (ass Tomas Nechala et Tomas Rusina) ; 40.46 Peter Hrehorcak jr (ass Hugo Sarlin et Rémy Olivier ) ; 52.23 Filip Hudak (ass Peter Hrehorcak jr et Hugo Sarlin) Pénalités 8 minutes contre Morzine-Avoriaz 27 minutes dont 5+20 à Hudak contre Epinal







Photographe © Melinda Berthot



Premier tiers : Morzine déroule



Dès l’entame, les Pingouins imposent un rythme élevé et étouffent des Wildcats rapidement dépassés. Kebets ouvre le score à la 7e minute avant que Maheut puis Premat n’aggravent la marque. En difficulté défensivement et souvent en retard dans les duels, Épinal subit. La sanction tombe une quatrième fois en fin de période lorsque Ziuziakin profite d’une supériorité numérique pour porter le score à 4-0. Un premier tiers à sens unique.

Deuxième tiers : Épinal réagit, Morzine frappe encore Les Wildcats montrent un tout autre visage au retour des vestiaires. Sabatier puis Sarlin ramènent Épinal à 4-2, relançant brièvement le suspense. Mais Morzine ne panique pas. Ziuziakin, opportuniste, redonne de l'air aux siens avant que Swift ne fasse chavirer la patinoire trente secondes plus tard. À 6-2, Loïc Fine cède sa place dans la cage spinalienne. Morzine reprend le large avant la pause.



Troisième tiers : gestion et dernier frisson

Épinal tente le tout pour le tout et réduit l’écart dès la 41e minute par Hrehorcak. Hudak entretient l’espoir à huit minutes du terme (6-4), mais Morzine reste solide. Ferrari scelle définitivement le sort de la rencontre à la 55e minute. La fin de match est marquée par une lourde pénalité infligée à Hudak, symbole de la frustration vosgienne.



Épinal tente le tout pour le tout et réduit l'écart dès la 41e minute par Hrehorcak. Hudak entretient l'espoir à huit minutes du terme (6-4), mais Morzine reste solide. Ferrari scelle définitivement le sort de la rencontre à la 55e minute. La fin de match est marquée par une lourde pénalité infligée à Hudak, symbole de la frustration vosgienne. Conclusion



Photographe © Melinda Berthot



Analyse



Analyse

La différence s'est faite sur l'intensité et la discipline. Avec seulement 8 minutes de pénalité contre 27 pour Épinal, Morzine a su jouer juste et exploiter les erreurs adverses. Offensivement, le duo Ziuziakin – Swift a brillé, bien soutenu par un collectif appliqué. Côté spinalien, malgré 42 tirs et un bon troisième tiers, le lourd passif du premier vingt a été rédhibitoire. Une victoire référence pour Morzine, qui confirme sa montée en puissance au meilleur moment de la saison. Grâce à une entame de match idéale et une capacité à répondre aux temps forts adverses, Morzine signe une victoire pleine de maîtrise face à un concurrent direct. Les Pingouins confirment leur solidité à domicile et restent pleinement engagés dans la lutte pour les places qualificatives.

Photographe © Melinda Berthot







